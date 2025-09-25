BCCI ने ICC फ़रहान और रउफ़ के ख़िलाफ़ ICC में शिक़ायत की

फ़रहान का अर्धशतक पूरा करने के बाद का जश्न और रऊफ़ का बाउंड्री पर फ़ील्डिंग करते समय दर्शकों की ओर इशारा करना, यही दो घटनाएं मानी जा रही हैं, जिन पर BCCI ने शिकायत दर्ज कराई है। ये दोनों घटनाएं उस दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में हैं।

भारत के सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे ने मंगलवार को हारिस के उकसाने वाले इशारों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हालात की वजह से खिलाड़ियों पर दबाव डाला गया है, उसमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है।

"मैंने हारिस की कुछ हरकतें देखीं, लेकिन वह हमारे कंसर्न का विषय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर ख़ुद को किस तरह संभाला। उन्होंने मैदान पर अपने बल्लों से जवाब दिया। हो सकता है कि दूसरी टीमों को हमारी कुछ बातों से दिक़्क़त रही हो, लेकिन हमारी ओर से हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने ख़ुद को किस तरह संभाला।"

सूर्यकुमार ने उस मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा था, "इस जीत को मैं हमारे उन आर्म्ड फोर्सेज को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। उम्मीद है वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और हमें मैदान पर उन्हें मुस्कुराने का और मौक़ा देने का अवसर मिलता रहेगा।"

यह बयान और उसके बाद की घटनाएं सुर्खियों में रहीं। टॉस के समय कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, मैच के बाद खिलाड़ियों ने भी एक-दूसरे का अभिवादन नहीं किया, और " हैंडशेकगेट " अब तक एशिया कप में चर्चा का विषय बना हुआ है। PCB ने आरोप लगाया है कि सूर्यकुमार की टिप्पणियां "राजनीतिक" थीं।