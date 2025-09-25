मैच (18)
एशिया कप (2)
IND-A vs AUS-A (1)
ICC Women's WC (Warm-up) (4)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
One-Day Cup (1)
ख़बरें

BCCI ने ICC फ़रहान और रउफ़ के ख़िलाफ़ ICC में शिक़ायत की

वहीं PCB की तरफ़ से भी सूर्यकुमार के ख़िलाफ़ शिक़ायत हुई है

PTI
25-Sep-2025 • 1 hr ago
Abhishek Sharma and Haris Rauf were involved in an animated exchange, India vs Pakistan, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 21, 2025

रविवार को पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ों और भारत के ओपनिंग बल्लेबाज़ों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई  •  AFP/Getty Images

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों हारिस रऊफ़ और साहिबज़ादा फ़रहान के ख़िलाफ़ उनके ऑन-फ़ील्ड हावभाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है।
यह मामला एशिया कप सुपर फ़ोर के मैच से जुड़ा है, जो दुबई में पिछले रविवार को खेला गया था। जानकारी के अनुसार BCCI ने बुधवार को ईमेल के ज़रिए यह शिकायत दर्ज कराई और ICC को यह प्राप्त हो चुकी है।
अगर फ़रहान और रऊफ़ ने इन आरोपों से इनकार किया, तो इस मामले पर ICC की सुनवाई हो सकती है। उन्हें मैच रेफ़री रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है, जो टूर्नामेंट में दूसरे मैच रेफ़री हैं, जबकि पहले रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट हैं।
फ़रहान का अर्धशतक पूरा करने के बाद का जश्न और रऊफ़ का बाउंड्री पर फ़ील्डिंग करते समय दर्शकों की ओर इशारा करना, यही दो घटनाएं मानी जा रही हैं, जिन पर BCCI ने शिकायत दर्ज कराई है। ये दोनों घटनाएं उस दिन से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में हैं।
भारत के सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे ने मंगलवार को हारिस के उकसाने वाले इशारों पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हालात की वजह से खिलाड़ियों पर दबाव डाला गया है, उसमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है।
"मैंने हारिस की कुछ हरकतें देखीं, लेकिन वह हमारे कंसर्न का विषय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने मैदान पर ख़ुद को किस तरह संभाला। उन्होंने मैदान पर अपने बल्लों से जवाब दिया। हो सकता है कि दूसरी टीमों को हमारी कुछ बातों से दिक़्क़त रही हो, लेकिन हमारी ओर से हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे खिलाड़ियों ने ख़ुद को किस तरह संभाला।"
वहीं PCB ने भी ICC में सूर्यकुमार यादव के ख़िलाफ़ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। आरोप यह है कि भारत के कप्तान ने 14 सितंबर को पाकिस्तान पर मिली जीत को "पहलगाम आतंकी हमले" के पीड़ितों के परिवारों को समर्पित किया था। यह हमला इस साल अप्रैल में हुआ था और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया था।
सूर्यकुमार ने उस मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा था, "इस जीत को मैं हमारे उन आर्म्ड फोर्सेज को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। उम्मीद है वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और हमें मैदान पर उन्हें मुस्कुराने का और मौक़ा देने का अवसर मिलता रहेगा।"
यह बयान और उसके बाद की घटनाएं सुर्खियों में रहीं। टॉस के समय कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, मैच के बाद खिलाड़ियों ने भी एक-दूसरे का अभिवादन नहीं किया, और "हैंडशेकगेट" अब तक एशिया कप में चर्चा का विषय बना हुआ है। PCB ने आरोप लगाया है कि सूर्यकुमार की टिप्पणियां "राजनीतिक" थीं।
रविवार के सुपर फ़ोर मैच में भी कई तनावपूर्ण पल देखने को मिले। इसमें पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफ़रीदी व रऊफ़ और भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा व शुभमन गिल के बीच नोकझोंक भी शामिल रही।
Haris RaufSahibzada FarhanSuryakumar YadavPakistanIndiaPakistan vs IndiaPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback