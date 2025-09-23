ICC ने USA क्रिकेट को किया निलंबित

ICC ने आखिरकार USA क्रिकेट (USAC) को निलंबित करने का फै़सला किया है। यह एक प्रमुख बाजार में खेल के नेतृत्व और संचालन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाने के प्रयासों के तहत रीसेट बटन दबाने जैसा है। मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक के बाद ICC बोर्ड ने यह फै़सला लिया। USAC के निलंबन का असर फ़रवरी में भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में USA की भागीदारी पर नहीं पड़ेगा।

हालांकि निलंबन का विशिष्ट कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, यह ICC द्वारा जुलाई में अपनी वार्षिक आम बैठक में USAC को "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव" कराने और "व्यापक" प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिए जाने के लगभग दो महीने बाद आया है। उस समय, ICC ने दोहराया था कि USAC जुलाई 2024 से "सूचना पर" बना रहेगा। ICC बोर्ड ने USAC को यह भी चेतावनी दी थी कि वह सुधारों की प्रगति के आधार पर कोई भी उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ESPNcricinfo ने USAC के अध्यक्ष वेणु पिसिके से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है।

इस निलंबन का लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के शामिल होने पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीन महीने की यह राहत ICC द्वारा यूएसएसी को अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) से राष्ट्रीय शासी निकाय (NGB) का दर्जा दिलाने में मदद के लिए एक "रोडमैप" तैयार करने के तुरंत बाद आई है, जो लॉस एंजिलिस 2028 खेलों में शामिल किए गए सभी खेलों के लिए अनिवार्य है। मेज़बान होने के नाते, अमेरिका के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली छह टीमों में से एक होने की उम्मीद है।

छह चरणों वाला यह रोडमैप ICC की नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष जय शाह ने की थी। इससे पहले, समिति ने USAC के शीर्ष अधिकारियों पिसिके (अध्यक्ष) और जॉनाथन एटकेसन (सीईओ) से दो बार मुलाकात की थी, जिसमें पहली बार अप्रैल में वर्चुअली और फिर जून में व्यक्तिगत रूप से शामिल थी। रोडमैप में USAC को बोर्ड में मौजूदा सदस्यों की जगह तीन नए स्वतंत्र निदेशकों को लाकर पुनर्गठन शुरू करने का आह्वान किया गया था। इसके बाद USAC बोर्ड अपने पद से हट जाएगा और नए चुनाव कराएगा। इस समय USAC NGB दर्जे के लिए आवेदन करेगा।

इसके साथ ही, ICC ने यह भी कहा कि स्वतंत्र निदेशकों और प्रासंगिक ICC हितधारकों के साथ गहन परामर्श करके USA क्रिकेट संविधान की व्यापक समीक्षा और सुधार किया जाएगा।