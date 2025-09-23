महान अंपायर हेरोल्ड "डिकी" बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में निधन
बर्ड ने 66 टेस्ट और तीन विश्व कप फ़ाइनल में भी अंपायरिंग की थी
क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रिय अंपायरों में से एक हेरोल्ड "डिकी" बर्ड का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
बर्ड, जिन्होंने 66 टेस्ट और 69 वनडे मुक़ाबलों में, जिनमें तीन विश्व कप फ़ाइनल भी शामिल हैं, अंपायरिंग की थी। उन्होंने 1956 में यॉर्कशायर के लिए एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में 2014 में यॉर्कशायर के अध्यक्ष बने।
उन्होंने 93 प्रथम श्रेणी मैचों में 20.71 की औसत से रन बनाए और दो शतक बनाए, जिसमें 1959 में ग्लैमॉर्गन के ख़िलाफ़ नाबाद 181 रन की उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी भी शामिल है। लेकिन 1960 में लीसेस्टरशायर जाने के चार साल बाद, जब चोट के कारण उनका करियर बीच में ही रुक गया, तो अंपायरिंग में उनके कदम ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया।
बर्ड की अजीबोगरीब आदतें उनकी लोकप्रियता का हिस्सा बन गईं, जिसमें समय की पाबंदी को लेकर उनका बेहद चिंतित रवैया भी शामिल था। मई 1970 में अंपायरिंग में पदार्पण करने के बाद, वह अपने दूसरे मैच - सरी बनाम यॉर्कशायर, द ओवल के लिए लंदन गए। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले मैच के लिए वे सुबह 6 बजे पहुंचे और एक पुलिसकर्मी ने उन्हें तब बंद मैदान की दीवार फांदने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया।
एक अंपायर के रूप में, वह LBW की अपील पर कम ही अपनी उंगली उठाने के लिए जाने जाते थे - DRS के ज़माने में उनके कई फ़ैसले तुरंत पलट दिए जाते। हालांकि कम से कम एक अपवाद को छोड़कर, वह बल्लेबाज़ों को संदेह का लाभ दिया करते थे। लॉर्ड्स में इंग्लैंड बनाम भारत के अपने आख़िरी टेस्ट मैच की सुबह, खिलाड़ियों द्वारा गार्ड ऑफ़ ऑनर दिए जाने के बाद, वह आंखों में आंसू लिए मैदान पर उतरे। और मैच के पहले ही ओवर में माइक एथरटन को LBW आउट दे दिया।
अन्य यादगार पलों में 1995 में ओल्ड ट्रैफ़र्ड में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच के दौरान गेंदबाज़ की बांह के पीछे से खुली खिड़की से पड़ रही अत्यधिक धूप के कारण खेल रोकने का उनका फ़ैसला भी शामिल है। उसी मैच में, जैसा कि एथरटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बर्ड ने अपनी जेब में भरे कंचे गिरा दिए थे जिनसे वह एक ओवर में गेंदों की गिनती करते थे।
उन्हें अक्सर मज़ाक़ का शिकार होना पड़ता था - खासकर इयान बॉथम और एलन लैम्ब के हाथों। एक बार तो लैम्ब अपना मोबाइल फ़ोन जेब में रखे हुए ही मैदान पर पहुंच गए। बर्ड ने उसे अपने कोट में छिपा लिया, जिसके बाद बॉथम ने उन्हें मैदान पर फ़ोन किया और उन्हें लैम्ब को संदेश देने के लिए कहा।
बर्ड ख़ुद मानते थे कि वह फ़ुटबॉल में अधिक सफलता हासिल कर सकते थे, हालांकि जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, 15 साल की उम्र में उनके घुटने के कार्टिलेज के ऑपरेशन ने उनकी इस महत्वाकांक्षा को खत्म कर दिया। इसके बजाय, वे बार्न्सली की प्रथम एकादश क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए, जहां उनके साथियों में माइकल पार्किंसन - जो बाद में एक विश्व-प्रसिद्ध चैट-शो होस्ट बने - और जेफ़्री बॉयकॉट शामिल थे।
बर्ड को क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1986 में MBE और 2012 में OBE नियुक्त किया गया था।