सबसे ज़्यादा बेस प्राइस के साथ अश्विन ILT20 की नीलामी में शामिल हुए

अश्विन का बेस प्राइस 1 लाख 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर (लगभाग एक करोड़ छह लाख रुपए) है

R Ashwin was among the wickets for Dindigul Dragons, Dindgul Dragons vs Trichy Grand Cholas, Eliminator, TNPL 2025, Dindigul, July 2, 2025

R Ashwin इसके बाद BBL खेलते भी नज़र आ सकते हैं  •  TNPL/TNCA

आर अश्विन ने पहली ILT20 नीलामी में अपना बेस प्राइस 1 लाख 20 हज़ार अमेरिकी डॉलर (लगभग एक करोड़ छह लाख रुपए) रखा है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा है। यह नीलामी 1 अक्तूबर को दुबई में होगी।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL से संन्यास लेने वाले अश्विन, ILT20 नीलामी की लंबी सूची में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस सात अंकों में हैं। अगर उन्हें चुना जाता है, तो ILT20 उनकी पहली विदेशी T20 लीग होगी।
39 वर्षीय अश्विन उन 24 भारतीयों में शामिल हैं जो नीलामी की लंबी सूची में हैं, जिसमें अभी तक लगभग 800 खिलाड़ी शामिल हैं। ILT20 को हर फ़्रैंचाइज़ी से विश लिस्ट मिलने के बाद इस हफ़्ते अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
ILT20 का चौथा संस्करण 2 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच खेला जाएगा, जिसमें छह टीमें शामिल हैं। अश्विन ने टूर्नामेंट के लिए पूरी उपलब्धता दर्ज कराई है, जिसके बाद उनके BBL में जाने की संभावना है, जहां चार टीमों ने सीज़न के उत्तरार्ध के लिए उन्हें टीम में शामिल करने में रुचि दिखाई है।
ILT20 फ़्रैंचाइज़ियों ने जुलाई में अपने रिटेंशन और सीधे साइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। प्रत्येक टीम रिटेंशन और सीधे साइनिंग पर 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च कर सकती है, शेष राशि 8 लाख अमेरिकी डॉलर की नीलामी राशि में जोड़ी जाएगी। एक फ़्रैंचाइज़ी अपनी पूरी 20 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च कर सकती है, लेकिन उसे कम से कम 15 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करने होंगे। ILT20 के नियमों के अनुसार, फ़्रैंचाइज़ी नीलामी के बाहर अधिकतम दो वाइल्डकार्ड खिलाड़ियों को खरीदने के लिए ढाई लाख अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त खर्च कर सकती हैं।
टीम संयोजन नियमों के अनुसार, प्रत्येक फ्रैंचाइज़ी को वाइल्डकार्ड को छोड़कर, कम से कम 19 और अधिकतम 21 खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। पूर्ण सदस्य देशों से कम से कम 11 खिलाड़ी, UAE से चार, कुवैत से एक, सऊदी अरब से एक और अन्य एसोसिएट देशों से दो खिलाड़ी होने चाहिए।
फ़्रैंचाइज़ी के पास एक राइट-टू-मैच (RTM) कार्ड भी होगा, लेकिन वे इसका इस्तेमाल केवल UAE के किसी खिलाड़ी को वापस ख़रीदने के लिए कर सकते हैं। वह खिलाड़ी फ़्रैंचाइज़ी की डेवलपमेंट टीम या 2025 की टीम का हिस्सा होना ज़रूरी है।
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo के न्यूज़ एडिटर हैं।

