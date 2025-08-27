आर अश्विन ने IPL को कहा अलविदा

अश्विन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, "यह एक ख़ास दिन है और इसलिए एक ख़ास शुरुआत भी हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। एक IPL क्रिकेटर के रूप में मेरा समय आज ख़त्म हो रहा है, लेकिन विभिन्न लीगों में खेलने की संभावनाओं की खोज आज से शुरू होती है। मैंने जिन टीमों के साथ भी खेला, उन यादों और रिश्तों के लिए सभी फ़्रैंचाइज़ियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, @IPL और @BCCI का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अब तक बहुत कुछ दिया है। भविष्य में जो भी है, मैं उसका आनंद लेने और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं।"

अश्विन ने 2010 और 2011 में CSK के साथ IPL जीता था, लेकिन आठ साल तक अलग-अलग टीमों के लिए खेलने के बाद, पिछले सीज़न IPL में उनकी घर वापसी उम्मीद के मुताबिक़ नहीं रही। पिछले साल मेगा ऑक्शन में CSK ने अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, और उन्होंने 14 में से नौ मैच खेले थे। इकॉनमी के दृष्टिकोण से यह उनका सबसे महंगा साल भी साबित हुआ। उन्होंने 9.12 रन प्रति ओवर दिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सीज़न में उनकी इकॉनमी 8.49 से ज़्यादा रही।

BCCI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू क्रिकेट के किसी भी मौजूदा खिलाड़ी को अन्य T20 लीगों में खेलने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अश्विन अब दुनिया भर के किसी भी लीग में हिस्सा ले सकते हैं। उनके ही राज्य की साथी दिनेश कार्तिक की तरह उनके पास भी अब पूरी आज़ादी होगी कि वह विश्व भर के अलग-अलग लीगों में शामिल हों। कार्तिक ने IPL से संन्यास लेने के बाद पिछले सीज़न SA20 में हिस्सा लिया था। कार्तिक अब कोचिंग की भूमिका निभाते हैं, और जब मौक़ा मिलता है तो अन्य लीगों में खेलते हैं।

अगर फ्रेंचाइज़ी उन पर भरोसा जताती है तो अब अश्विन के पास ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, साउथ अफ़्रीका में SA 20, इंग्लैंड में द हंड्रेड या वेस्टइंडीज़ में CPL में खेलने का विकल्प होगा।