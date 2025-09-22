फ़ख़र के आउट होने पर आगा : 'ऐसा लग रहा था कि गेंद कीपर के आगे गिरी थी'

हार्दिक पांड्या ने नौवीं गेंद पर अपनी उंगलियां घुमाईं, और गेंद बल्‍ले का बाहरी किनारा लेकर पीछे गई। लेकिन गेंद में गति कम होने के कारण, संजू सैमसन को अपने दस्तानों को गेंद के नीचे डालने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। ऐसा करने से संतुष्ट होकर भारत ने अपील की।

टीवी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने रिप्ले पर दो बार नज़र डाली और फिर फै़सला सुनाया कि कैच साफ़ पकड़ा गया था और गेंद आगे गिरने की बजाय दस्तानों में गई थी।

मैच के बाद, आगा ने सावधानी से असहमति जताई। उन्होंने कहा, "अंपायर ग़लतियां कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि गेंद विकेटकीपर के आगे गिरी थी। मैं ग़लत भी हो सकता हू़। जिस तरह फ़ख़र बल्लेबाज़ी कर रहे थे, अगर उन्होंने पावरप्ले में बल्लेबाज़ी की होती, तो हम शायद 190 रन बना लेते। लेकिन ये फै़सले अंपायरों को लेने होते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गेंद विकेटकीपर के आगे गिरी थी। मैं ग़लत हो सकता हूं, लेकिन अंपायर भी ग़लत हो सकते हैं।"

उस समय, इस विकेट से पाकिस्तान की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि सैम अयूब उतनी तेज़ी से रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरे छोर पर साहिबज़ादा फ़रहान ने 34 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और पाकिस्तान ने पावरप्ले में 55 और पहले दस ओवरों में 91 रन बनाए, जो भारत के ख़‍िलाफ़ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है।

आगा ने कहा, "आज बल्लेबाज़ी काफ़ी बेहतर थी और यह सकारात्मक बात है। हमारी शुरुआत जिस तरह की थी, हम 15 रन और बना सकते थे। लेकिन जब दस ओवर के बाद गेंद नरम हो जाती है, तो बल्लेबाज़ी करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन हमने पावरप्ले में अच्छी गेंदबाज़ी नहीं की और हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी शुरुआत से यह सुनिश्चित होना चाहिए था कि हम 180 रन बना सकें।"

ड्रिंक्स ब्रेक के बाद भारतीय गेंदबाज़ों की ज़बरदस्त वापसी के बाद पाकिस्तान 171 रन पर आउट हो गया। अगले सात ओवरों में सिर्फ़ एक चौका और 38 रन बने, जो पूरे टूर्नामेंट में उस चरण में किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर था। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए नौवें ओवर में बिना किसी नुकसान के 100 रन बनाए और अंततः छह विकेट से जीत हासिल की। ​​इसी दौरान मोहम्मद नवाज़ ने शुभमन गिल द्वारा दिए गए एक बेहतरीन मौके़ को गंवा दिया।