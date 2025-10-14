पर्थ वनडे में नहीं खेलेंगे ज़ैम्पा और इंग्लिस

ज़ैम्पा की पत्नी हैरियट अपनी दूसरी संतान के अंतिम गर्भावस्था चरण में हैं और डिलीवरी की तारीख नज़दीक होने के कारण ज़ैम्पा ने उत्तरी न्यू साउथ वेल्स के अपने घर पर ही रहने का फैसला किया है, क्योंकि पर्थ से लौटना अपेक्षाकृत कठिन है।

वह ऐडिलेड और सिडनी में होने वाले दूसरे और तीसरे वनडे में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों शहरों से घर लौटना आसान है। वह पूर्वी तट पर खेले जाने वाले पांच मैचों की T20 सीरीज़ में भी शामिल रहेंगे।

कुनमन को रविवार के पर्थ वनडे के लिए बुलाया गया है और वह तीन साल बाद अपना पहला वनडे खेल सकते हैं। यह उनका ऑस्ट्रेलियाई धरती पर पहला वनडे हो सकता है। उन्होंने आख़िरी बार 2022 में श्रीलंका में चार वनडे खेले थे।

वह पूरी सर्दियों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ रहे हैं जिसमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल, वेस्टइंडीज़ और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ और न्यूज़ीलैंड दौरा शामिल हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने केवल एक मैच खेला जो जुलाई में जमैका में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरा T20। था।

घरेलू स्तर पर उन्होंने तब से तस्मानिया के लिए केवल तीन 50-ओवर मैच खेले हैं, जिनमें 1/34, 1/74 और 2/51 के आंकड़े दर्ज किए। साथ ही नए सीज़न के पहले मैच में न्यू साउथ वेल्स के ख़िलाफ़ 56* रन की शानदार पारी भी खेली।

जॉश फ़िलिपे ने 2021 में तीन वनडे एक बल्लेबाज़ के रूप में खेले थे • Getty Images

ग्रीन संभवतः वनडे में गेंदबाज़ी नहीं करेंगे, बल्कि वह शील्ड मैच में अपने बॉलिंग लोड को बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के ख़िलाफ़ इस सीज़न के पहले शील्ड मैच में केवल चार ओवर फेंके थे।

कैरी ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती शील्ड मैच को मिस किया था क्योंकि इंग्लिस की चोट के कारण उन्हें न्यूज़ीलैंड दौरे पर अंतिम समय में बुलाया गया था। वहीं, फ़िलिपे लगातार दूसरे शील्ड मैच से बाहर रहेंगे क्योंकि न्यूज़ीलैंड दौरे में उन्हें कैरी के कवर के रूप में बुलाया गया था, जब ग्लेन मैक्सवेल भी चोटिल हो गए थे।

फ़िलिपे ने आख़िरी बार 2021 में कैरिबियाई दौरे पर वनडे खेला था, जब वह कैरी की कप्तानी में ओपनिंग बल्लेबाज़ के रूप में खेले थे। उन्होंने 2023 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी फ़ॉर्मेट में नहीं खेला है, लेकिन 'ऑस्ट्रेलिया ए' टीम के लिए शानदार फॉर्म में हैं और घरेलू एकदिवसीय क्रिकेट में न्यू साउथ वेल्स व वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम