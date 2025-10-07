भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से ड्रॉप हुए लाबुशेन, रेनशॉ को मिला मौक़ा

मैच (7)
Andrew McGlashan
ऐंड्रयू मैक्‍ग्‍लेशन
07-Oct-2025 • 1 hr ago
मार्नस लाबुशेन को भारत के ख़िलाफ़ होने वाली वनडे सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह क्वींसलैंड के साथी खिलाड़ी मैट रेनशॉ को फ़ॉर्मेट में डेब्यू करने का मौक़ा मिल सकता है।
लाबुशेन का बाहर होना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली 10 वनडे पारियों में केवल 47 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। अगर मैथ्यू शॉर्ट, जो इस टीम में शामिल हैं, साउथ अफ़्रीका दौरे से पहले साइड स्ट्रेन के कारण बाहर नहीं होते तो शायद लाबुशेन तब भी नहीं खेलते। इस बार उनके बाहर होने का फ़ायदा यह है कि वह शेफ़ील्ड शील्ड में टेस्ट वापसी के लिए दबाव बना सकते हैं। उन्होंने सीज़न की शुरुआत तस्मानिया के ख़िलाफ़ 160 रन की पारी से की है।
रेनशॉ को यह मौक़ा उनकी लिस्ट-ए क्रिकेट में शानदार फ़ॉर्म की बदौलत मिला है जिसमें डार्विन में श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ एक शतक भी शामिल है। रेड-बॉल क्रिकेट में वह इस समय ओपनिंग कर रहे हैं और ऐशेज़ के लिए एक संभावित विकल्प भी हैं, लेकिन 50 ओवर फ़ॉर्मेट में वह ज़्यादातर नंबर 3 या 4 पर खेलते रहे हैं। नवंबर 2021 से अब तक उनका औसत 48.68 रहा है और सात करियर शतकों में से छह इसी दौरान आए हैं। वह T20 क्रिकेट में भी प्रभावशाली मिडल-ऑर्डर बल्लेबाज़ बन चुके हैं।
वह पहले भी 2022 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए चुने गए थे, लेकिन तब उन्हें खेलने का मौक़ा नहीं मिला था।
मिचेल स्टार्क, जिन्होंने पिछले नवंबर के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है, भी टीम में लौट आए हैं। यह चयन उपलब्ध खिलाड़ियों में से एक पूर्ण शक्ति वाली टीम को दर्शाता है। एलेक्स केरी सीरीज़ के पहले मैच में नहीं खेलेंगे ताकि वह साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए शेफ़ील्ड शील्ड का दूसरा राउंड खेल सकें।
विकेटकीपर बल्लेबाज़ जॉश इंग्लिस पिंडली की चोट से उबर चुके हैं और वनडे व T20 दोनों टीमों में शामिल हैं। T20 टीम की शुरुआती घोषणा केवल पहले दो मैचों के लिए की गई है, ताकि ऐशेज़ जैसे मल्टी-फ़ॉर्मेट खिलाड़ियों का प्रबंधन किया जा सके।
ग्लेन मैक्सवेल अभी भी न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से पहले लगी कलाई की चोट के कारण T20 टीम में नहीं हैं। कैमरन ग्रीन वनडे टीम में शामिल हैं लेकिन T20 नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलने की तैयारी कर रहे हैं और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए शील्ड मैच खेलेंगे।
सेलेक्टर चेयरमैन जॉर्ज बेली ने कहा, "हमने वनडे और T20 सीरीज़ के शुरुआती दो मैचों के लिए टीम का चयन किया है, ताकि खिलाड़ियों को घरेलू सीज़न की तैयारी का पर्याप्त मौक़ा मिल सके। T20 टीम का अधिकांश हिस्सा साथ रहेगा क्योंकि यह अगले साल के वर्ल्ड कप की तैयारी का अहम समय है, लेकिन साथ ही हमें टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए संतुलन भी बनाए रखना है।"
ऑलराउंडर कूपर कॉनली, जिन्होंने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ मकाय में 5/22 लिए थे वनडे टीम में बने हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के साथ भारत दौरे में भी शानदार प्रदर्शन किया, तीन मैचों में दो अर्धशतक लगाए। साउथ अफ़्रीका सीरीज़ से पहले चोटिल होने वाले मिचेल ओवेन को भी वनडे डेब्यू का मौक़ा मिल सकता है।
न्यूज़ीलैंड दौरे पर बच्चे के जन्म के कारण हिस्सा नहीं लेने वाले नाथन एलिस भी T20 टीम में वापस आ गए हैं। सीन एबॉट को वनडे टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन वह T20 स्क्वॉड में बने हुए हैं। भारत के ख़िलाफ़ वनडे मैच पर्थ (19 अक्टूबर), एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे। पहले दो T20 मैच कैनबरा (29 अक्टूबर) और मेलबर्न (31 अक्टूबर) में होंगे, जबकि आख़िरी तीन मैच नवंबर की शुरुआत में खेले जाएंगे।

भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, बेन ड्वारश्विस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ैम्पा।

भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम (पहले दो मैचों के लिए)

मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, ज़ेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारश्विस, नाथन एलिस, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कूनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़ैम्पा।
ऐंड्रयू मैक्‍ग्‍लेशन ESPNcricinfo में डिप्टी एडिटर हैं

