भारत के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ से ड्रॉप हुए लाबुशेन, रेनशॉ को मिला मौक़ा

लाबुशेन का बाहर होना ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली 10 वनडे पारियों में केवल 47 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। अगर मैथ्यू शॉर्ट , जो इस टीम में शामिल हैं, साउथ अफ़्रीका दौरे से पहले साइड स्ट्रेन के कारण बाहर नहीं होते तो शायद लाबुशेन तब भी नहीं खेलते। इस बार उनके बाहर होने का फ़ायदा यह है कि वह शेफ़ील्ड शील्ड में टेस्ट वापसी के लिए दबाव बना सकते हैं। उन्होंने सीज़न की शुरुआत तस्मानिया के ख़िलाफ़ 160 रन की पारी से की है।

रेनशॉ को यह मौक़ा उनकी लिस्ट-ए क्रिकेट में शानदार फ़ॉर्म की बदौलत मिला है जिसमें डार्विन में श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ एक शतक भी शामिल है। रेड-बॉल क्रिकेट में वह इस समय ओपनिंग कर रहे हैं और ऐशेज़ के लिए एक संभावित विकल्प भी हैं, लेकिन 50 ओवर फ़ॉर्मेट में वह ज़्यादातर नंबर 3 या 4 पर खेलते रहे हैं। नवंबर 2021 से अब तक उनका औसत 48.68 रहा है और सात करियर शतकों में से छह इसी दौरान आए हैं। वह T20 क्रिकेट में भी प्रभावशाली मिडल-ऑर्डर बल्लेबाज़ बन चुके हैं।

वह पहले भी 2022 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए चुने गए थे, लेकिन तब उन्हें खेलने का मौक़ा नहीं मिला था।

हालिया सीज़नों में व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मैट रेनशॉ का प्रदर्शन शानदार रहा है • Getty Images

सेलेक्टर चेयरमैन जॉर्ज बेली ने कहा, "हमने वनडे और T20 सीरीज़ के शुरुआती दो मैचों के लिए टीम का चयन किया है, ताकि खिलाड़ियों को घरेलू सीज़न की तैयारी का पर्याप्त मौक़ा मिल सके। T20 टीम का अधिकांश हिस्सा साथ रहेगा क्योंकि यह अगले साल के वर्ल्ड कप की तैयारी का अहम समय है, लेकिन साथ ही हमें टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए संतुलन भी बनाए रखना है।"

मिचेल स्टार्क लगभग एक साल बाद वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे • Getty Images

न्यूज़ीलैंड दौरे पर बच्चे के जन्म के कारण हिस्सा नहीं लेने वाले नाथन एलिस भी T20 टीम में वापस आ गए हैं। सीन एबॉट को वनडे टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन वह T20 स्क्वॉड में बने हुए हैं। भारत के ख़िलाफ़ वनडे मैच पर्थ (19 अक्टूबर), एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे। पहले दो T20 मैच कैनबरा (29 अक्टूबर) और मेलबर्न (31 अक्टूबर) में होंगे, जबकि आख़िरी तीन मैच नवंबर की शुरुआत में खेले जाएंगे।

भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, बेन ड्वारश्विस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जॉश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ैम्पा।

भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम (पहले दो मैचों के लिए)