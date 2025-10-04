ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे दल में रोहित और कोहली शामिल, अय्यर उपकप्तान

मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा कि तीन अलग-अलग प्रारूपों में कप्तान होना रणनीतिक तौर पर व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप अभी दो वर्ष दूर है लेकिन इस बीच भारत कितने वनडे खेलेगा यह स्पष्ट नहीं है इसलिए नए कप्तान के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। आगरकर ने कहा कि सिर्फ़ चयनकर्ताओं के लिए ही नहीं कोच के लिए तीन अलग-अलग लोगों के साथ काम करना आसान नहीं रहता।

जाडेजा के वनडे दल में शामिल नहीं होने पर आगरकर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अधिक वनडे नहीं खेलने थे इसलिए वहां की परिस्थितियों के लिहाज़ से टीम में अधिक स्पिनरों की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मुख्य चयनकर्ता ने कहा कि जाडेजा भारतीय टीम की योजना का हिस्सा हैं।

बुमराह और हार्दिक को लेकर आगरकर ने कहा, "उनके वर्कलोड को देखते हुए उन्हें वनडे दल से आराम दिया गया है। हार्दिक इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए फ़िट नहीं थे। एक हफ़्ते में वह COE में जुड़ेंगे और रिकवरी शुरू करेंगे तब हमें उनको लेकर स्पष्टता मिलेगी।"

एशिया कप जीतने वाले भारतीय दल से सिर्फ़ हार्दिक बाहर हैं और उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय दल में शामिल किए गए हैं। जबकि वॉशिंगटन सुंदर को T20I दल में जोड़ा गया है।

ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज़ खेलनी है जो कि 19 अक्तूबर से शुरू होगा और 25 अक्तूबर को वनडे सीरीज़ का अंतिम मैच खेला जाएगा। वहीं पांच मैचों की T20I सीरीज़ का आग़ाज़ 29 अक्तूबर को होगा और आठ नवंबर को सीरीज़ का अंतिम मैच खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत का वनडे दल

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत का T20I दल