ख़बरें

शुभमन गिल लेंगे भारत के वनडे कप्तान के रूप में रोहित की जगह

26 साल के गिल पहले ही भारत के टेस्ट कप्तान और T20I में उप-कप्तान हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
04-Oct-2025 • 3 hrs ago
13:46

आगरकर: 'तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल'

शुभमन गिल भारत की वनडे टीम के कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा को 19 अक्तूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए बतौर बल्लेबाज़ टीम में शामिल किया गया है और वह विराट कोहली के साथ मार्च में हुई चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति की बैठक शनिवार को अहमदाबाद में हुई जहां भारत ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज़ को पारी और 140 रनों के अंतर से हराया। गिल अब तीनों फ़ॉर्मेट में औपचारिक नेतृत्व भूमिकाओं में हैं। वह टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, जबकि T20I टीम के उपकप्तान हैं। कप्तानी में बदलाव का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि चयनकर्ता चाहते हैं कि 2027 में साउथ अफ़्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वर्ल्ड कप तक गिल पूरी तरह सेटल हो जाएं। ऐसा माना जा रहा है कि ये निर्णय अगरकर, भारत के हेडकोच गौतम गंभीर और BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने मिलकर लिया है।
38 वर्षीय रोहित दिसंबर 2021 से भारत के पूर्णकालिक वनडे कप्तान थे। कुल मिलाकर उन्होंने 56 वनडे में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 42 में जीत, 12 में हार, एक मुकाबला टाई और एक बिना परिणाम वाला रहा। उन्होंने बतौर अस्थाई कप्तान 2018 एशिया कप और बतौर पूर्णकालिक कप्तान 2023 एशिया कप में भारत को खिताब दिलाया। उनके नेतृत्व में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंचा और अंततः मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतकर उनके कार्यकाल का शानदार समापन हुआ।
मई में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद ही गिल को टेस्ट कप्तानी भी सौंपी गई थी। टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली ही सीरीज में वह इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ बराबर करने में सफल रहे थे। सीरीज़ में गिल का बल्ला जमकर बोला था और वह 75.40 की औसत से सर्वाधिक 754 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे थे।
ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज़ खेलनी जो कि 19 अक्तूबर से शुरू होगा और 25 अक्तूबर को वनडे सीरीज़ का अंतिम मैच खेला जाएगा। वहीं पांच मैचों की T20I सीरीज़ का आग़ाज़ 29 अक्तूबर को होगा और आठ नवंबर को सीरीज़ का अंतिम मैच खेला जाएगा।
चूंकि रोहित और कोहली दोनों ने टेस्ट और T20I क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ यह वनडे सीरीज़ सात महीने से अधिक समय बाद उनकी पहली अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति होगी। ऑस्ट्रेलिया में इन तीन वनडे के बाद, वे नवंबर-दिसंबर में दक्षिण अफ़्रीका और जनवरी में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाली तीन-तीन वनडे मैचों की घरेलू सीरीज़ में अगली बार भारत के लिए खेलते नज़र आ सकते हैं।
Shubman GillRohit SharmaVirat KohliIndiaAustraliaIndia tour of Australia

