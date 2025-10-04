शुभमन गिल लेंगे भारत के वनडे कप्तान के रूप में रोहित की जगह

38 वर्षीय रोहित दिसंबर 2021 से भारत के पूर्णकालिक वनडे कप्तान थे। कुल मिलाकर उन्होंने 56 वनडे में भारत की कप्तानी की, जिनमें से 42 में जीत, 12 में हार, एक मुकाबला टाई और एक बिना परिणाम वाला रहा। उन्होंने बतौर अस्थाई कप्तान 2018 एशिया कप और बतौर पूर्णकालिक कप्तान 2023 एशिया कप में भारत को खिताब दिलाया। उनके नेतृत्व में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंचा और अंततः मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतकर उनके कार्यकाल का शानदार समापन हुआ।

मई में भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद ही गिल को टेस्ट कप्तानी भी सौंपी गई थी। टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी पहली ही सीरीज में वह इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ बराबर करने में सफल रहे थे। सीरीज़ में गिल का बल्ला जमकर बोला था और वह 75.40 की औसत से सर्वाधिक 754 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया में भारत को तीन वनडे मैचों की सीरीज़ खेलनी जो कि 19 अक्तूबर से शुरू होगा और 25 अक्तूबर को वनडे सीरीज़ का अंतिम मैच खेला जाएगा। वहीं पांच मैचों की T20I सीरीज़ का आग़ाज़ 29 अक्तूबर को होगा और आठ नवंबर को सीरीज़ का अंतिम मैच खेला जाएगा।