पहली टेस्ट सीरीज़ जीत के बाद गिल: यह सब कुछ सही परिस्थितियों में सही विकल्प चुनने की बात है

भारतीय कप्तान ने कहा कि वह खिलाड़ियों को मैनेज करने की आदत डाल रहे हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
14-Oct-2025 • 5 mins ago
Shubman Gill won his first Test series as captain, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 5th Day, October 14, 2025

शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीती  •  BCCI

भारत के कप्तान के तौर पर शुभमन गिल ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज़ पर 2-0 की जीत के बाद उन्होंने कहा कि अब वह "टीम के सभी खिलाड़ियों को मैनेज करने की आदत डाल रहे हैं।"
प्रेजेंटेशन समारोह में उन्होंने कहा, "यह सब कुछ सही परिस्थितियों में सही विकल्प चुनने की बात है। मैं कोशिश करता हूं कि जिस स्थिति में हम हैं, उसमें सबसे सही निर्णय लिया जाए। कभी-कभी आपको कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। उस एक्स-फ़ैक्टर को चुनना होता है, जिनसे आपको रन या विकेट मिल सकते हैं।"
सात टेस्ट में चार जीत किसी भी कप्तान के लिए शानदार शुरुआत है, लेकिन जब आप भारत की कप्तानी करते हैं तो इसके साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है। दिल्ली टेस्ट में भारत ने 270 रन की बढ़त के बाद वेस्टइंडीज़ को फ़ॉलो-ऑन दिया। इसके बाद दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल और शे होप के बीच 177 रन की तीसरे विकेट की साझेदारी हुई और मैच पांचवें दिन तक पहुंच गया।
फ़ॉलो-ऑन के सवाल पर गिल ने कहा, "हम लगभग 300 रन आगे थे और विकेट काफ़ी डेड था। हमने सोचा कि अगर हम 500 रन भी बना लें तो हमें पांचवें दिन छह या सात विकेट लेने होंगे, जो मुश्किल हो सकता था।"
नितीश कुमार रेड्डी इस एकादश में तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के तौर पर खेलें, लेकिन उन्होंने पूरे मैच में एक भी ओवर नहीं फेंका। गिल ने कहा, "[उन्होंने] इस मैच में ओवर नहीं फेंका, लेकिन हम नहीं चाहते कि खिलाड़ी सिर्फ़ विदेशों में ही खेलें। इससे उन पर बहुत दबाव पड़ता है। अगर हम कुछ खिलाड़ियों को तैयार करना चाहते हैं, जो हमें विदेशों में जीत दिला सकें, तो हमें उन्हें मौके देने होंगे।"
इस सीरीज़ में रवींद्र जाडेजा और कुलदीप यादव ने एक अहम भूमिका निभाई। इसमें कुलदीप को प्लेयर ऑफ़ द मैच और जाडेजा को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ का अवॉर्ड मिला।
जाडेजा ने मज़ाक में हंसते हुए कहा कहा, "मुझे (अश्विन की अनुपस्थिति में) ज़्यादा ओवर डालने का मौका मिला। हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें पता है कि पिछले पांच-छह महीनों से हम किस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं। यह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और हम इसे लंबे समय तक जारी रख सकते हैं।"
जाडेजा ने हाल के समय में बल्लेबाज़ी क्रम में ऊपर खेलना शुरू किया है और अब वह नंबर छह पर खेल रहे हैं। इस नंबर पर उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। इंग्लैंड में उन्होंने मैनचेस्टर में एक शतक लगाया था और अब अहमदाबाद में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई और अच्छी पारियां भी खेली हैं।
इस बाबत उन्होंने कहा, "पिछले कई सालों से मैं नंबर आठ या नंबर नौ पर बल्लेबाज़ी कर रहा था, तो मेरा माइंडसेट अलग था। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मौक़ा मिले तो ज्यादा समय क्रीज़ पर बिताऊं।"
अब उन्हें टीम के युवा स्पिनरों जैसे कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर को गाइड करने का भी मौका मिल रहा है। कुलदीप ने कहा, "उनके (जाडेजा) साथ होना बहुत अच्छा लगता है। वह हमेशा मुश्किल वक़्त में मुझे सलाह देते हैं और वह मेरे लिए बहुत मददग़ार साबित हो रहा है।"
इंग्लैंड दौरे पर पूरे समय बेंच पर रहने के बाद कुलदीप, वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दोनों टेस्ट के एकादश में लौटे और शानदार गेंदबाज़ी की। उन्होंने कुल 12 विकेट लिए, जिसमें दिल्ली टेस्ट के आठ विकेट शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "अहमदाबाद में जो स्पीड और ड्रिफ़्ट मिली थी, इस टेस्ट में वैसी नहीं मिली क्योंकि पिच काफ़ी सूखी थी। लेकिन लगातार दो टेस्ट खेलकर, लंबे स्पेल डालकर और विकेट लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगा।"
इस टेस्ट टीम के अब कुछ खिलाड़ी तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। कुलदीप ने कहा, "मैं इसी दौरान कुछ फ़ुटबॉल मैच देख लूंगा। हमारे पास समय बहुत कम है और हम कल उड़ान भर रहे हैं। 19 तारीख़ को पहला मैच है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है।"
वहीं गिल ने कहा, "लंबी फ़्लाइट है, शायद हम तैयारी की बात वहीं कर लेंगे।"
