गिल : मैं भारत के लिए तीनों फ़ॉर्मैट में ICC ट्रॉफ़ी जीतना चाहता हूं

वनडे कप्तानी मिलने के बाद पहली बार संवाददाताओं से कहा, "बेशक यह घोषणा अहमदाबाद टेस्ट के दौरान (के बाद) हुई, लेकिन मुझे वनडे कप्तानी मिलने के बारे में टेस्ट मैच से थोड़ा पहले ही पता चल गया था। यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी और सम्मान है। मैं वनडे में भी अपने देश का कप्तानी करने के लिए उत्साहित हूं। पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहे हैं और मैं आगे की ओर देख रहा हूं।

"हालांकि मैं वर्तमान में रहना चाहता हूं और ज़्यादा पीछे नहीं देखना चाहता। मैं बस भविष्य की ओर देख रहा हूं और आने वाले महीनों में जो भी मैच आए, उन्हें जीतना चाहता हूं।"

गिल को कप्तानी मिलने का यह भी मतलब था कि भारत को अपने पिछले असाइनमेंट पर चैंपियंस ट्रॉफ़ी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा , अब टीम में बस एक खिलाड़ी के रूप में रह जाएंगे। इसका मतलब यह भी है कि भारतीय टीम प्रबंधन अब भविष्य की ओर देख रहा है, जिसमें अगले साल भारत में होने वाले T20 विश्व कप के अलावा, वर्तमान में चल रहा 2027 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र और 2027 में साउथ अफ़्रीका में होने वाला वनडे विश्व कप शामिल है।

हालांकि गिल ने इस बात से इनकार कर दिया कि रोहित और विराट उनके 2027 की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। ग़ौरतलब है कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने टेस्ट और T20I क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन वनडे क्रिकेट अभी भी खेल रहे हैं। गिल ने तो यह भी कहा कि वह रोहित की कप्तानी से बहुत कुछ अपनी कप्तानी में उतार भी रहे हैं।

उन्होंने कहा, "रोहित और कोहली के पास जिस तरह का अनुभव है, जिस तरह से उन्होंने भारत को मैच जिताए हैं, ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होंगे। उनके स्किल, क्वालिटी और अनुभव का खिलाड़ी दुनिया में भी बहुत कम है। ये सब देखते हुए हम निश्चित रूप से उनकी तरफ़ देख रहे हैं। इसके अलावा रोहित (शर्मा) भाई जिस तरह से शांत रहते हैं और जिस तरह से वह खिलाड़ियों के साथ संबंध बनाते हैं, वह सब उनसे सीखने लायक है।"

गिल का तीनों फ़ॉर्मैट में नेतृत्व भूमिका में आने का यह भी मतलब है कि उन्हें अब लगातार क्रिकेट खेलना है क्योंकि भारतीय टीम का कैलेंडर आने वाले समय में बहुत व्यस्त है। टेस्ट सीरीज़ समाप्त होने के तुरंत बाद भारतीय टीम दिल्ली से ही पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) के लिए रवाना हो जाएगी, जहां उन्हें तीन वनडे और पांच T20I खेलने है। इसके बाद भारतीय टीम को तुरंत ही साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज़ खेलनी है।