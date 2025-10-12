टेन डेशकाटे: हमें लगा था कि विकेट लगातार टूटती जाएगी, इसलिए फ़ॉलो-ऑन दिया

टेन डेशकाटे ने कहा, "हमें लगा कि विकेट लगातार टूटता चला जाएगा और दिन के अंत तक यह अपने सबसे ख़राब रूप में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यह और धीमा होता चला गया। इस सतह से गति निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आपको गेंद को वास्तव में तेजी से फेंकना पड़ता है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो गेंद के स्पिन होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए दोपहर का सत्र हमारे लिए मुश्किल रहा।

"उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी की। होप और कैंपबेल दोनों ने अच्छी लय पकड़ी। हम कल फिर आएंगे, अपनी योजनाओं को ठीक से लागू करेंगे और उम्मीद है कि आख़िरी चार बल्लेबाज़ों को जल्दी आउट करके मैच में वापसी करेंगे।"

वहीं वेस्टइंडीज़ के खारी पिएर भारत के इस फ़ैसले के बाद आश्चर्यचकित नज़र आए। उन्होंने कहा, "हां, हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने दोबारा गेंदबाज़ी चुनी। हालांकि मुझे पता था कि विकेट अभी भी अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह मैंने बल्लेबाज़ी की और विकेट को समझा, मुझे यह अब भी अच्छी पिच लगी। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन यह भारत है। वे नतीजा चाहते हैं और शायद उन्हें लगा कि उन्हें फिर बल्लेबाज़ी की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर, हमने यह चुनौती स्वीकार की और इस पारी में अच्छी बल्लेबाज़ी करने का लक्ष्य रखा ताकि मैच में वापसी हो सके।"

वेस्टइंडीज़ की पहली पारी में आठवें नंबर पर आते हुए पिएर ने 23 रन की पारी खेली और एंडरसन फ़िलीप के साथ 46 रनों की साझेदारी की। उन्होंने बताया कि फ़ॉलो-ऑन मिलने के बाद टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने पूरी टीम को संबोधित किया और अपने खेल को मैदान पर लागू करने की बात की।

उन्होंने कहा, "फ़ॉलो-ऑन मिलने के बाद हमने ड्रेसिंग रूम में 'ऐप्लीकेशन' पर बात की। सैमी और कोचिंग स्टाफ़ ने सत्र दर सत्र जीतने पर ज़ोर दिया। यह पहली बार है जब हम दो टेस्ट मैचों में कोई सत्र जीत पाए हैं। निचले क्रम के बल्लेबाज़ों ने थोड़ी लड़ाई दिखाई और हम उसी मानसिकता के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने उतरे। जब आपके पास ऐसा दृष्टिकोण होता है, तो धीमी पिच पर भी आप अच्छा कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम से यही संदेश था कि ऐप्लीकेशन दिखाओ।"

उन्होंने कहा कि वे इस मानसिकता से मैच के चौथे दिन भारत को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, "इस साझेदारी से बहुत आत्मविश्वास मिला है। दोनों बल्लेबाज़ों ने हमारे लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। यह टेस्ट क्रिकेट है और विकेट आगे और भी बिगड़ता रहेगा। जितने ज़्यादा रन हम बनाएंगे, उतनी मुश्किलें भारतीय बल्लेबाज़ों के लिए होगी। हमें इसी तरह खेलते रहना है। जो खिलाड़ी सेट हैं, उम्मीद है वे कल भी इसे बरक़रार रखेंगे और इससे बाकी बल्लेबाज़ों को भी आत्मविश्वास मिलेगा। अगर कोई एक बल्लेबाज़ लंबी पारी खेल जाए और हमें बढ़त मिल जाए, तो मैच अब भी हमारे हाथ में है। यह टेस्ट मैच अब भी खुला है। अगर हम धैर्य से खेलें और बढ़त ले लें, तो चौथे और पांचवें दिन हमारे गेंदबाज़ मैच को दिलचस्प बना सकते हैं।"

हालांकि टेन डेशकाटे का मानना है कि भले ही तीसरे दिन का आख़िरी सत्र वेस्टइंडीज़ के नाम गया, लेकिन चौथे दिन उनके गेंदबाज़ वापसी कर मैच को जल्द से जल्द अपने नाम करेंगे।