ख़बरें

टेन डेशकाटे: हमें लगा था कि विकेट लगातार टूटती जाएगी, इसलिए फ़ॉलो-ऑन दिया

भारत के फॉलो-आन देने पर वेस्टइंडीज़ आश्चर्यचकित था, कैंपबेल-होप की साझेदारी के बाद अब वह वापसी की आस कर रहे हैं

Daya Sagar
दया सागर
12-Oct-2025 • 1 hr ago
Shubman Gill reviewed unsuccessfully in the 19th over, 2nd Test, Delhi, 3rd day, October 12, 2025

Shubman Gill reviewed unsuccessfully in the 19th over  •  AFP/Getty Images

भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने कहा कि टीम प्रबंधन को लग रहा था कि पिच लगातार टूटती जाएगी, इसलिए उनकी टीम ने वेस्टइंडीज़ को फ़ॉलो-ऑन दिया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और वेस्टइंडीज़ ने दूसरी पारी में जॉन कैंपबेल और शे होप के बीच हुई शतकीय साझेदारी से दूसरी पारी में सिर्फ़ दो विकेट खोकर 173 रन बना लिए हैं।
भारत की पहली पारी के 518 रन के बड़े स्कोर के जवाब में वेस्टइंडीज़ ने 248 रन बनाए, लेकिन इसके लिए भारतीय गेंदबाज़ों को लगभग 82 ओवर गेंदबाज़ी करनी पड़ी। ऐसे में लग रहा था कि अब विकेट से उतनी मदद नहीं मिल रही है और गेंदबाज़ों को आराम देने के उद्देश्य से भारत फिर बल्लेबाज़ी के लिए आ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और भारत ने वेस्टइंडीज़ को फ़ॉलो-ऑन दे दिया।
टेन डेशकाटे ने कहा, "हमें लगा कि विकेट लगातार टूटता चला जाएगा और दिन के अंत तक यह अपने सबसे ख़राब रूप में होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यह और धीमा होता चला गया। इस सतह से गति निकालना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आपको गेंद को वास्तव में तेजी से फेंकना पड़ता है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तो गेंद के स्पिन होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए दोपहर का सत्र हमारे लिए मुश्किल रहा।
"उन्होंने अच्छी बल्लेबाज़ी की। होप और कैंपबेल दोनों ने अच्छी लय पकड़ी। हम कल फिर आएंगे, अपनी योजनाओं को ठीक से लागू करेंगे और उम्मीद है कि आख़िरी चार बल्लेबाज़ों को जल्दी आउट करके मैच में वापसी करेंगे।"
वहीं वेस्टइंडीज़ के खारी पिएर भारत के इस फ़ैसले के बाद आश्चर्यचकित नज़र आए। उन्होंने कहा, "हां, हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने दोबारा गेंदबाज़ी चुनी। हालांकि मुझे पता था कि विकेट अभी भी अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह मैंने बल्लेबाज़ी की और विकेट को समझा, मुझे यह अब भी अच्छी पिच लगी। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन यह भारत है। वे नतीजा चाहते हैं और शायद उन्हें लगा कि उन्हें फिर बल्लेबाज़ी की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर, हमने यह चुनौती स्वीकार की और इस पारी में अच्छी बल्लेबाज़ी करने का लक्ष्य रखा ताकि मैच में वापसी हो सके।"
वेस्टइंडीज़ की पहली पारी में आठवें नंबर पर आते हुए पिएर ने 23 रन की पारी खेली और एंडरसन फ़िलीप के साथ 46 रनों की साझेदारी की। उन्होंने बताया कि फ़ॉलो-ऑन मिलने के बाद टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने पूरी टीम को संबोधित किया और अपने खेल को मैदान पर लागू करने की बात की।
उन्होंने कहा, "फ़ॉलो-ऑन मिलने के बाद हमने ड्रेसिंग रूम में 'ऐप्लीकेशन' पर बात की। सैमी और कोचिंग स्टाफ़ ने सत्र दर सत्र जीतने पर ज़ोर दिया। यह पहली बार है जब हम दो टेस्ट मैचों में कोई सत्र जीत पाए हैं। निचले क्रम के बल्लेबाज़ों ने थोड़ी लड़ाई दिखाई और हम उसी मानसिकता के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने उतरे। जब आपके पास ऐसा दृष्टिकोण होता है, तो धीमी पिच पर भी आप अच्छा कर सकते हैं। ड्रेसिंग रूम से यही संदेश था कि ऐप्लीकेशन दिखाओ।"
उन्होंने कहा कि वे इस मानसिकता से मैच के चौथे दिन भारत को चुनौती देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, "इस साझेदारी से बहुत आत्मविश्वास मिला है। दोनों बल्लेबाज़ों ने हमारे लिए एक मजबूत मंच तैयार किया है। यह टेस्ट क्रिकेट है और विकेट आगे और भी बिगड़ता रहेगा। जितने ज़्यादा रन हम बनाएंगे, उतनी मुश्किलें भारतीय बल्लेबाज़ों के लिए होगी। हमें इसी तरह खेलते रहना है। जो खिलाड़ी सेट हैं, उम्मीद है वे कल भी इसे बरक़रार रखेंगे और इससे बाकी बल्लेबाज़ों को भी आत्मविश्वास मिलेगा। अगर कोई एक बल्लेबाज़ लंबी पारी खेल जाए और हमें बढ़त मिल जाए, तो मैच अब भी हमारे हाथ में है। यह टेस्ट मैच अब भी खुला है। अगर हम धैर्य से खेलें और बढ़त ले लें, तो चौथे और पांचवें दिन हमारे गेंदबाज़ मैच को दिलचस्प बना सकते हैं।"
हालांकि टेन डेशकाटे का मानना है कि भले ही तीसरे दिन का आख़िरी सत्र वेस्टइंडीज़ के नाम गया, लेकिन चौथे दिन उनके गेंदबाज़ वापसी कर मैच को जल्द से जल्द अपने नाम करेंगे।
उन्होंने कहा, "कभी-कभी हम अपने गेंदबाज़ों से बहुत ज़्यादा की उम्मीद कर लेते हैं, जबकि पिच उतनी मददगार नहीं होती। शायद यह हमारे लिए अच्छी चुनौती है। हमने दोनों पारियों में मिलाकर क़रीब 130 ओवर फेंके हैं, जो हमारे लिए एक परीक्षा की तरह है। आने वाले समय में हमें और कठिन टेस्ट मिलेंगे, जहां हमें डेढ़ दिन तक फील्डिंग करनी पड़ सकती है। इसलिए यह अनुभव अच्छा है। उम्मीद है, हम कल आकर मज़बूत प्रदर्शन करेंगे।"
John CampbellShai HopeIndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of India

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

