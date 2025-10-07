'क्या वे वास्तव में वेस्टइंडीज़ के लिए खेलना चाहते हैं?' - लारा ने खिलाड़ियों से हल निकालने की अपील की
वेस्टइंडीज़ के इस दिग्गज ने टीम के लिए खेलने को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने की बोर्ड की ज़िम्मेदारी पर भी ज़ोर दिया
वेस्टइंडीज़ के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने टीम की हालिया गिरावट के लिए धन और तकनीक की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन के लिए और ज़्यादा जुनून दिखाने का आह्वान भी किया।
अहमदाबाद में पहले टेस्ट में भारत से वेस्टइंडीज़ की हार के बाद, टेस्ट कप्तान रॉस्टन चेज़ ने कैरेबियाई टीम में "बुनियादी ढांचे की समस्याओं" और "वित्तीय संघर्ष" की निरंतर समस्या पर प्रकाश डाला। क्रिकेट वेस्टइंडीज़ की क्रिकेट रणनीति से संबंधित समिति, जिसके लारा और चेज़ दोनों सदस्य हैं, ने इस पर चर्चा की थी।
लारा ने मंगलवार को मुंबई में CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स के मौके पर कहा, "अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास उसे करने के लिए पूंजी होनी चाहिए। इसलिए यह एक अहम भूमिका निभाता है।" उन्होंने आगे कहा, "लेकिन साथ ही, मैं रॉस्टन चेज़ और बाकी खिलाड़ियों से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उनके दिल में क्रिकेट है? क्या वे सचमुच वेस्टइंडीज़ के लिए खेलना चाहते हैं? और यही सबसे ज़रूरी बात है क्योंकि आपको कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा।"
"मेरा मतलब है कि 30-40 साल पहले हमारे पास बेहतर सुविधाएं नहीं थीं। विव रिचर्ड्स ने किसी बेहतर अभ्यास पिच या किसी भी चीज़ पर बल्लेबाज़ी नहीं की थी। हमें वही काम करना था, वही मेहनत करनी थी; लेकिन जुनून अलग था। वेस्टइंडीज़ के लिए खेलने का जुनून अलग था। इसलिए मैं युवा खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे इस बात को समझें कि यह एक शानदार अवसर है। और मुझे पूरा यकीन है कि हर माता-पिता के मन में यह सपना रहा होगा कि उनका बेटा वेस्टइंडीज़ के लिए खेले, उनका बेटा वेस्टइंडीज़ के लिए अच्छा प्रदर्शन करे क्योंकि उन दिनों यह बहुत मायने रखता था।"
"इसलिए मैं [वेस्टइंडीज के वित्तीय संघर्ष पर चेज़] से सहमत हूं, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि प्रत्येक युवा खिलाड़ी पर वेस्टइंडीज़ के लिए खेलने के प्रति प्रेम और इच्छा पैदा करने की ज़िम्मेदारी है।"
लारा ने यह भी माना कि खिलाड़ियों को फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट में आकर्षक सौदों की तलाश के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, और CWI को उनके लिए इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने का कोई तरीका ढूंढ़ना होगा।
लारा ने कहा, "मैं किसी एक खिलाड़ी को वेस्टइंडीज़ के बाहर क्रिकेट को करियर के रूप में अपनाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता - क्योंकि जो कुछ हो रहा है, उसमें असमानता है, पांच या छह फ़्रैंचाइज़ी लीग में खेलना और वेस्टइंडीज़ के लिए खेलना, [पैसे के लिहाज से] अलग है।"
उन्होंने आगे कहा, "और आपको उस खिलाड़ी के साथ सहानुभूति रखनी होगी। लेकिन आपको यह भी महसूस करना होगा कि हम घरेलू मैदान पर क्या कर सकते हैं ताकि वह खिलाड़ी, या भविष्य के खिलाड़ी, यह समझ सकें कि वेस्टइंडीज़ के लिए खेलना भी बहुत महत्वपूर्ण है।"
"IPL ने एक ऐसा समय तय किया है जहां यह सिर्फ़ IPL तक ही सीमित है। लेकिन दुनिया भर में छह-सात अलग-अलग लीग उभर रही हैं, और हर कोई इसमें भाग लेना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट वेस्टइंडीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वह उन युवा खिलाड़ियों के प्रयासों को एकजुट करने का कोई रास्ता निकाले जो मैदान पर उतरना चाहते हैं, और साथ ही उन्हें हमारे लिए खेलने का मौक़ा भी दे।
"और भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के ख़िलाफ़ अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इसलिए आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मैदान पर देखना चाहते हैं। आप अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अमेरिका या दुनिया में कहीं और नहीं देखना चाहते।"
लारा ने फ़ुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपना पूरा क्लब करियर अपने देश से बाहर बिताया है, लेकिन अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम का अभिन्न अंग रहे हैं।
लारा ने कहा, "मेरा मतलब है कि अगर आप अर्जेंटीना को देखें, तो मेसी यूरोप में पले-बढ़े हैं, लेकिन वे अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। उन्होंने बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के लिए भी खेला है, और उन्हें खेलने की अनुमति भी मिली है।" उन्होंने आगे कहा, "और ऐसे कई दक्षिण अमेरिकी फ़ुटबॉल खिलाड़ी हैं जो ऐसा करते हैं, और अंततः अपने देश वापस जाकर खेलते हैं, और ऐसा करने पर गर्व महसूस करते हैं।
"ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने में सक्षम है। इंग्लैंड भी ऐसा करता है, अपने खिलाड़ियों को अपने देश के प्रति वफ़ादार बनाए रखने के लिए। इसलिए हमें ऐसा करने का कोई रास्ता निकालना होगा और किसी पर उंगली नहीं उठानी होगी। बस हमें एक टीम के रूप में, प्रशासकों के रूप में, कोचों के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में एकजुट होना होगा। और अगर आपके दिल में वेस्टइंडीज़ क्रिकेट है, तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा।"
बल्लेबाज़ी एक ऐसा विभाग रहा है जहां वेस्टइंडीज़ को संघर्ष करना पड़ा है। भारत दौरे पर आई टीम में एक भी बल्लेबाज़ ऐसा नहीं है जिसका टेस्ट औसत 30 का हो। ऐलेक ऐथनेज़, तेजनारायण चंद्रपॉल, कावेम हॉज और मिकाइल लुइस जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इनमें से कोई भी नियमित खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह नहीं बना पाया।
लारा ने कहा, "मेरा मानना है कि अगर किसी खिलाड़ी को सिर्फ़ उसकी क्षमता के आधार पर चुना जा रहा है और उसके पास उसके अनुरूप आंकड़े नहीं हैं, तो उसके लिए अब इस ऊंचे स्तर तक पहुंचना और उससे इतनी उम्मीदें रखना बहुत मुश्किल है।" "मेरा मानना है कि इसी वजह से आपको ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो बाद में परिपक्व हो रहे हैं। तो या तो आप उनके साथ बने रहें - उम्र 22, 23, 24, 25, और उम्मीद है कि जब वे 20s के अंत में पहुंचेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा - या फिर आप अनुभवी खिलाड़ियों, जेसन होल्डर और उन खिलाड़ियों को देखें जो परिपक्व हो चुके हैं।
"और अगर आपको याद हो, तो ग्राहम गूच ने ज़्यादातर रन 30 की उम्र में बनाए थे। एडम गिलक्रिस्ट, माइक हसी जैसे खिलाड़ी, इन सभी ने देर से खेलना शुरू किया, और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे। तो आपको तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जीवन में एक बार ही मिलेंगे। 16-17 साल की उम्र में, अफ़रीदी, गारफील्ड सोबर्स जो किशोरावस्था में थे, वे तुरंत इससे निपटने में सक्षम थे। हर किसी को इस तरह की प्रतिभा का आशीर्वाद नहीं मिलता।
"इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने से पहले मैं आपका प्रथम श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन देखना चाहूंगा। मेरे ज़माने में, आपको रिकॉर्ड तोड़ने होते थे। आप दो साल, 20 टेस्ट मैच, बैठकर क्रिकेट देखते थे, तौलिया ढोते थे, पानी ढोते थे, उसके बाद ही अंततः टीम में जगह बनाते थे। और इस दौरान आप विकसित हुए, परिपक्व हुए। और कुछ लोग दूसरों की तुलना में जल्दी परिपक्व होते हैं।"
अभिमन्यू बोस ESPNcricinfo के सब एडिटर हैं।