ख़बरें

वेस्टइंडीज क्रिकेट सुधार: विशेषज्ञ कोच, फ़्रैंचाइज़ी के साथ समन्वय विस्तृत योजना का हिस्सा

ब्रायन लारा और क्लाइव लॉयड की समिति ने वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान की है और समग्र सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार की है।

ESPNcricinfo स्टाफ़
03-Oct-2025 • 3 hrs ago
Kevlon Anderson was bowled in his maiden Test innings, West Indies vs Australia, 3rd Test, Kingston, Day 1, July 12, 2025

वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों को उभरती प्रतिभाओं से जोड़ने के लिए ढांचे के निर्माण की योजना भी है  •  Associated Press

क्रिकेट वेस्टइंडीज़ (CWI) की क्रिकेट रणनीति से संबंधित समिति, जिसमें पूर्व दिग्गज और वर्तमान प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं, ने वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के स्तर को बेहतर बनाने के साथ-साथ अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यों के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। CWI ने कहा कि अगले छह महीनों में, विशेषज्ञ कोच नियुक्त किए जाएंगे, एक "अत्याधुनिक" उच्च-प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा, और वेस्टइंडीज़ के क्रिकेटरों को नियुक्त करने वाली फ्रैंचाइज़ियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों की फ़िटनेस पर नज़र रखी जा सके।
अगस्त में किंग्स्टन, जमैका में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वेस्टइंडीज़ के 27 रनों पर ऑल आउट होने के बाद गठित इस समिति में क्लाइव लॉयड, ब्रायन लारा, शे होप, रॉस्टन चेज़ और रामनरेश सरवन जैसे खिलाड़ी शामिल थे। पहला कदम वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना था। गुरुवार को CWI द्वारा जारी एक बयान में प्रमुख मुद्दों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया:
  • क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की घटती गुणवत्ता
  • तकनीकी, सामरिक और मानसिक कौशल की कमियां
  • कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली फ्रैंचाइज़ी प्रणाली
  • बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में कमियां
  • विशेषज्ञ कोचिंग सहायता का अभाव
  • सीमित ICC राजस्व हिस्सेदारी और वित्तीय बाधाएं
  • खिलाड़ियों के विकास के लिए खंडित रास्ते
  • अपर्याप्त फ़िटनेस और कंडीशनिंग मानक
इन्हें, साथ ही "कार्यवाही मदों" को 25 सितंबर को CWI के निदेशक मंडल की तिमाही बैठक में "प्रस्तुत और अनुमोदित" किया गया।
अगले कुछ महीनों में, "पूरी प्रणाली में काम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध बल्लेबाज़ी कोच की नियुक्ति की जाएगी, और एक पूर्णकालिक खेल मनोवैज्ञानिक/प्रदर्शन कोच सीनियर पुरुष टीम में शामिल होगा" जबकि "महिला टीम की भूमिका को भी पूर्णकालिक भूमिका में अपग्रेड किया जाएगा"।
दीर्घकालिक कार्य अधिक व्यापक हैं और इनमें शामिल हैं:
  • एक राष्ट्रीय क्रिकेट विकास ढांचा जो ज़मीनी स्तर, स्कूल, अकादमी और उच्च-प्रदर्शन के रास्तों को एकीकृत करता है
  • खिलाड़ियों के विकास के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने और वैकल्पिक पेशेवर मॉडलों पर विचार करने हेतु व्यापक फ्रैंचाइज़ी सुधार
  • उच्च-प्रदर्शन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मानकीकृत अकादमियों की स्थापना
  • एंटीगुआ में उच्च-प्रदर्शन केंद्र का निर्माण
  • वित्तीय स्थिरता पर अधिक ध्यान, जिसमें समान ICC राजस्व वितरण के लिए पैरवी और सरकारों, निजी संस्थाओं और परोपकारी लोगों के साथ नई साझेदारियां शामिल हैं
  • वर्तमान और पूर्व वेस्टइंडीज़ खिलाड़ियों को उभरती प्रतिभाओं से जोड़ने वाला एक संरचित मेंटरशिप ढांचा
अगस्त की शुरुआत में, जब समिति के सदस्य प्रेस से मिले थे, लारा ने कहा था, "यह स्थिति वर्षों से रही है, जहाँ हम अन्य देशों के समान समान स्तर पर नहीं हैं। उन दिनों जब कौशल प्रमुख कारक था, हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम थे। लेकिन खेल विकसित हुआ है, तकनीक और विश्लेषण में भी, और अब हमें खुद को फिर से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक नया रास्ता खोजना होगा।"
"मैंने कहा कि समान स्तर नहीं है क्योंकि कई देश इस तरह के क्षेत्रों में बहुत आगे हैं। खेल में कौशल का कारक अभी भी मौजूद है, लेकिन पहले जितना प्रमुख नहीं है।"
"यह एक लंबा सफ़र है; यह कल नहीं होने वाला है। यह 27 रनों की बात नहीं थी। अगर यह 57 या 107 होता, तो क्या हमें कोई बेहतर महसूस होता? मुझे नहीं लगता। बात यह थी कि हमें कुछ करना है, और शीर्ष पर वापस आने के लिए, या विश्व क्रिकेट में एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने के लिए, हमें इन परिस्थितियों का समाधान करना होगा और उन्हें शीघ्रता से, शीघ्रता से हल करना होगा, और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इसका लाभ उठा सकेंगे।"
कई मायनों में, यह वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक शुरुआती बिंदु है - इस समय, महिला वनडे विश्व कप चल रहा है, जिसके लिए वेस्टइंडीज़ क्वालीफ़ाई करने में असफल रहा, जबकि पुरुष टीम भारत में दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में सिर्फ़ एक दिन का खेल खेलने के बाद पिछड़ रही है - और CWI के क्रिकेट निदेशक माइल्स बास्कोम्ब ने कहा, "हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में क्रिकेट के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है, और इन पहलों को अमलीजामा पहनाने के लिए प्राथमिकता देने के सभी प्रयास किए जाएंगे।"
