सिराज की 'वॉबल-सीम जादूगरी' ने अहमदाबाद टेस्ट में जान डाल दी

क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज़ के लिए शरीर का पूरी तरह से खुल जाना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी-कभी गेंदबाज़ ऐसी बेहतरीन गेंद डालता है कि बल्लेबाज़ कुछ और कर ही नहीं सकता।

चेज़ ने स्क्रेंब्लड सीम भी देखा होगा। जब सिराज इस तरह से गेंद रिलीज़ करते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से ऑफ़कटर की तरह व्यवहार करती है। दाएं हाथ के बल्लेबाज़ के लिए अंदर की तरफ़ आती है और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ से दूर जाती है।

हालांकि यह हमेशा अनिवार्य नहीं होता। यह गेंद अलग थी। यह पिच पर पड़ने के बाद सीधी निकली। पहले विचार में तो गेंद अंदर आ रही थी लेकिन इस तरह से गेंद का सीधा हो जाना चेज़ को मुश्किल में फंसा गया। अचानक से चेज़ का ऑन साइड में गेंद खेलने का पूरी तरह से तार्किक विचार बहुत हास्यास्पद लगने लगा। गेंद उनके बल्ले पर लगी और कीपर के पास चली गई। वेस्टइंडीज़ 105 रन पर 6 विकेट गंवा चुका था, जिसमें से चार विकेट सिराज ने लिए थे।

अगर पहले तीन विकेट सिराज के बढ़ते प्रशंसकों के लिए संतोषजनक थे, तो इस विकेट ने उन्हें अपनी सीट से उछलने पर मज़बूर कर दिया होगा।

क्या यह सिराज की इच्छाशक्ति थी? क्या यह एक नया वैरिएशन था ?

दिन का खेल ख़त्म होने पर अपनी प्रेस कांफ़्रेंस में सिराज ने कहा, "वॉबल सीम वाली गेंद ऐसी होती है कि कभी सीधी निकल जाती है और कभी कट होकर आती है (दाएं हाथ के बल्लेबाज़ के लिए अंदर)। वह गेंद गिरने के बाद साइनी साइड की तरफ़ सीधी निकली। मैं ज़्यादातर वॉबल-सीम गेंद को अंदर की तरफ़ लाने का प्रयास करता हूं, लेकिन वह गिरने के बाद सीधी रही।

इस बात को सुन कर लगता है कि वह गेंद एक सुखद संयोग की तरह रही होगी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में सिराज जानते हैं कि यह कभी-कभार हो सकती है, लेकिन वह जान-बूझकर ऐसा नहीं कर सकते।

यह गेंदबाज़ी सिराज के स्वभाव से बहुत मेल खाती है। यह वह खिलाड़ी है, जिसने नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दस टेस्ट मैचों में अथक प्रयास के साथ और ज़बरदस्त कौशल, नियंत्रण और समझदारी से गेंदबाज़ी की। वह शायद ही कभी अच्छी लाइन और लेंथ से भटके, शायद ही कभी उनकी तीव्रता कम हुई, और उन्होंने लगभग हमेशा बल्लेबाज़ों को दोनों किनारों पर परेशान किया, फिर भी उन दो सीरीज़ में उनका औसत 31.15 और 32.43 रहा। लेकिन उन्होंने अपनी प्रक्रिया पर अपना अडिग विश्वास कभी नहीं खोया।

हालांकि इस मेहनत का परिणाम उन्हें थोड़ी देर से मिला लेकिन मिला ज़रूर। द ओवल में उन्होंने जिस तरह की गेंदबाज़ी की और उन्हें जो सफलता मिली, वह अदभुत था। गुरुवार का दिन सिराज का दिन था। तेजनारायण चंद्रपॉल लेग साइड में फंस गए। ब्रैंडन किंग ने मिडिल स्टंप को उड़ाने वाली गेंद को छोड़ दिया, जबकि गेंद में कोई असामान्य या अप्रत्याशित रूप से कुछ नहीं कुछ था। अथानेज़ ने ड्राइव के लिए ललचाने वाली गेंद पर कैच दे दिया।

इसके बाद क्रिकेट के देवताओं ने ऐसा आशीर्वाद गिया कि वॉबल सीम गेंद साइनी साइड की तरफ़ चली गई।

सिराज ने निश्चित रूप से इस सौभाग्य को मेहनत से हासिल किया था। प्रेस कांफ़्रेंस में किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि इंग्लैंड में इतनी मेहनत करने के बाद, कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ इतनी जल्दी विकेट मिलना एक राहत की बात होगी। अपनी मीठी विनम्रता को खोए बिना, उन्होंने स्पष्ट किया कि उस सवाल से उन्हें ठेस पहुंची है।