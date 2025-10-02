ILT20 के पहले प्लेयर ऑक्शन में अनसोल्ड रहे अश्विन

मैच ( 9 )

IND v WI ( 1 )

ईरानी कप ( 1 )

AUS-U19 vs IND-U19 ( 1 )

महिला विश्व कप ( 2 )

IND-A vs AUS-A ( 1 )

NZ vs AUS ( 1 )

AFG vs BAN ( 1 )