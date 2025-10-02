मैच (9)
ख़बरें

ILT20 के पहले प्लेयर ऑक्शन में अनसोल्ड रहे अश्विन

PCB द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द होने के बावज़ूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने वाली इकलौती टीम रही वाइपर्स

ESPNcricinfo स्टाफ़
02-Oct-2025 • 1 hr ago
R Ashwin at a training session, Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, IPL 2025, Bengaluru, May 2, 2025

R Ashwin ILT20 ऑक्शन में रहे अनसोल्ड  •  PTI

दुबई में हुए ILT20 के पहले ऑक्शन में छह अंकों में अपनी बेस प्राइस रखने वाले इकलौते खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन अनसोल्ड रहे हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर का नाम एक्सीलेटर राउंड के दौरान नहीं बोला गया लेकिन इस बात की उम्मीद है कि वह वाइल्ड कार्ड के रूप में आगामी सीज़न का हिस्सा बन सकते हैं। MI एमिरेट्स और डेज़र्ट वाइपर्स दो ऐसी फ़्रेंचाइज़ी हैं जिन्होंने अब तक अपनी वाइल्डकार्ड साइनिंग नहीं की है।
पाकिस्तान से बाहर T20 लीग में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक खिलाड़ियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को PCB द्वारा रद्द किए जाने के बावज़ूद वाइपर्स इकलौती टीम रही जिसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए बोलियां लगाई। ऐसा क्यों किया गया इसका कोई कारण सामने नहीं आया है। वाइपर्स ने फ़ख़र ज़मान को 80,000 अमेरिकी डॉलर और नसीम शाह को भी इसी रकम तथा हसन नवाज़ को 40,000 अमेरिकी डॉलर पर ख़रीदा है। वाइपर्स ने अफ़ग़ानिस्तान के क़ैस अहमद और फ़रीदून दाउदज़ई है को भी ख़रीदा है।
वेस्टइंडीज़ के विकेटकीपर बल्लेबाज़ आंद्रे फ़्लेचर ने नीलामी में सबसे बड़ी रक़म हासिल की है। MI एमिरेट्स ने 2,60,000 अमेरिकी डॉलर में उन्हें रिटेन किया और लगातार चौथे सीज़न अपने साथ बनाए रखा है। UAE के विकेटकीपर बल्लेबाज़ वृत्या अरविंद नीलामी में बिकने वाले पहले खिलाड़ी रहे जिन्हें 10,000 अमेरिकी डॉलर में वाइपर्स ने ख़रीदा। पाकिस्तान में जन्मे UAE के तेज़ गेंदबाज़ जुनैद सिद्दीक़ी के लिए बिडिंग वॉर देखने को मिली और गल्फ़ जायंट्स ने उनके लिए 1,70,000 अमेरिकी डॉलर की बोली लगाई लेकिन शारजाह वॉरियर्स ने RTM का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने साथ बनाए रखा।
विदर्भ के साथ रणजी ट्रॉफ़ी जीत चुके अक्षय वखरे को दुबई कैपिटल्स ने ख़रीदा है तो वहीं भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान और अब अमेरिकी में क्रिकेट खेल रहे उन्मुक्त चंद को अबू धाबी नाइट राइडर्स ने अपने साथ जोड़ा है। नीलामी से एक दिन पहले वॉरियर्स ने बताया था कि कुसल मेंडिस के रिप्लेसमेंट के तौर पर दिनेश कार्तिक आ चुके हैं।
Ravichandran AshwinFakhar ZamanNaseem ShahHasan NawazQais AhmadFaridoon DawoodzaiAndre FletcherVriitya AravindDesert VipersMI Emirates

