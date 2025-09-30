PCB ने विदेशी टी20 लीगों के लिए खिलाड़ियों की एनओसी निलंबित की
इस फ़ैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया गया, जबकि यह कदम एशिया कप फ़ाइनल में पाकिस्तान की भारत से हार के एक दिन बाद उठाया गया है
PCB ने पाकिस्तान के बाहर टी20 लीग में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए हैं।
बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने 29 सितंबर को एक नोटिस भेजकर खिलाड़ियों और एजेंटों को इस फै़सले की जानकारी दी।
ESPNcricinfo द्वारा देखे गए नोटिस में लिखा है, "PCB अध्यक्ष की स्वीकृति से, लीग और अन्य विदेशी टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अगले आदेश तक स्थगित किए जाते हैं।"
यह कार्रवाई क्यों की गई, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि PCB का लक्ष्य एनओसी को एक प्रदर्शन-आधारित प्रणाली से जोड़ना है, जिसके मानदंड अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। बोर्ड के दृष्टिकोण से, इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एनओसी पर वर्तमान निलंबन हटने से पहले इस तरह के मूल्यांकन में कितना समय लगेगा।
यह कदम पाकिस्तान की संयुक्त अरब अमीरात में एशिया कप फ़ाइनल में भारत से मिली कड़ी हार के एक दिन बाद उठाया गया है, लेकिन यह उस दौरे से ठीक पहले आया है जिसमें उन्होंने टी20 त्रिकोणीय सीरीज़ भी जीती थी। पाकिस्तान की प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता, कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी भी अक्टूबर में शुरू होने वाली है, जो अपनी मूल तिथि 22 सितंबर से स्थगित कर दी गई है।
एनओसी और किसी भी संभावित छूट या उनकी अवधि के बारे में विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हैं।
बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान और शाहीन अफ़रीदी सहित सात पाकिस्तानी खिलाड़ी दिसंबर में शुरू होने वाले इस बिग बैश लीग (BBL) सीज़न में खेलेंगे। 1 अक्तूबर को यूएई में होने वाली इंटरनेशनल लीग 2020 नीलामी के लिए भी 16 पाकिस्तानी खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट में हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी नसीम शाह, सैम अयूब और फ़ख़र ज़मान हैं।