ILT20 में शारजाह वॉरियर्ज़ के लिए खेलेंगे दिनेश कार्तिक
यह IPL के बाहर कार्तिक का चौथा फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट अनुभव होगा
शारजाह वॉरियर्ज़ ने भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज़ दिनेश कार्तिक को UAE में होने वाले ILT20 के नए सीज़न के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। वॉरियर्ज़ ने कार्तिक को श्रीलंका के विकेटकीपर-बल्लेबाज कुसल मेंडिस के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया है। एक अक्तूबर को इस लीग के लिए नीलामी भी होनी है, जिसमें आर अश्विन भी हिस्सा ले रहे हैं।
कार्तिक ने एक बयान में कहा, "मैं DP World ILT20 टूर्नामेंट के लिए शारजाह वॉरियर्ज़ टीम से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं। मुझे पता है कि यह एक युवा टीम है, जो ख़ास उपलब्धियां हासिल करना चाहती है। मुझे ख़ुशी है कि मैं यहां हूं। शारजाह उन आइकॉनिक स्टेडियम्स में से एक है, जहां हर कोई खेलना चाहता है। इसका हिस्सा बनना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है।"
वॉरियर्ज़ के हेड कोच जेपी डुमिनी ने कार्तिक का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "दिनेश कार्तिक T20 क्रिकेट में सबसे अनुभवी और इनोवेटिव दिमाग़ों में से एक हैं और मुझे ख़ुशी है कि वह हमारी टीम का हिस्सा हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि वह बल्ले से क्या कर सकते हैं। उनकी विस्फ़ोटक बल्लेबाज़ी, डायनामिक पर्सनैलिटी और विशाल अनुभव निश्चित रूप से टूर्नामेंट के दौरान युवा खिलाड़ियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।"
यह IPL के बाहर कार्तिक का चौथा फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट अनुभव होगा। वह 2024 अबू धाबी T10 में बांग्ला टाइगर्स, 2024 लीजेंड्स लीग में सदर्न सुपरस्टार्स और 2025 SA20 में पार्ल रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। कार्तिक ने जून 2024 में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ग्लोबल फ़्रैंचाइज़ी लीग्स में क़दम रखा था।
कार्तिक अपने साथ T20 का बड़ा अनुभव लाते हैं। वह अब तक 412 T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 27.01 की औसत और 136.66 के स्ट्राइक रेट से 7537 रन बनाए हैं। IPL में उन्होंने छह टीमों के लिए खेला, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी भी शामिल है। वह IPL के सबसे फ़िट खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि 17 सीज़न में से उन्होंने सिर्फ़ दो मैच मिस किए थे।
आगामी ILT20 सीजन में कार्तिक अपने पूर्व भारत और तमिलनाडु टीम के साथी आर अश्विन के साथ या उनके ख़िलाफ़ खेल सकते हैं। अश्विन ने ILT20 नीलामी में सबसे ऊंचे बेस प्राइज़ के साथ हिस्सा लिया है। वह नीलामी में छह अंकों के बेस प्राइज़ वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। भारत के पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला भी शॉर्टलिस्ट में हैं, जिनका बेस प्राइस 40,000 अमेरिकी डॉलर है।
LPL 2025 और ILT20 टकरा रहे हैं, इसी कारण मेंडिस के साथ ऑलराउंडर दसून शानका ने भी इस लीग से अपना नाम वापस ले लिया है। शानका को पहले डिफ़ेंडिंग चैंपियन दुबई कैपिटल्स ने रिटेन किया था।