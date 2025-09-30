ILT20 में शारजाह वॉरियर्ज़ के लिए खेलेंगे दिनेश कार्तिक

कार्तिक ने एक बयान में कहा, "मैं DP World ILT20 टूर्नामेंट के लिए शारजाह वॉरियर्ज़ टीम से जुड़कर बहुत उत्साहित हूं। मुझे पता है कि यह एक युवा टीम है, जो ख़ास उपलब्धियां हासिल करना चाहती है। मुझे ख़ुशी है कि मैं यहां हूं। शारजाह उन आइकॉनिक स्टेडियम्स में से एक है, जहां हर कोई खेलना चाहता है। इसका हिस्सा बनना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है।"

कार्तिक अपने साथ T20 का बड़ा अनुभव लाते हैं। वह अब तक 412 T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 27.01 की औसत और 136.66 के स्ट्राइक रेट से 7537 रन बनाए हैं। IPL में उन्होंने छह टीमों के लिए खेला, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी भी शामिल है। वह IPL के सबसे फ़िट खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि 17 सीज़न में से उन्होंने सिर्फ़ दो मैच मिस किए थे।