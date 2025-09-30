मैच (6)
ख़बरें

बांग्लादेश के खेल सलाहकार : शाकिब को दोबारा बांग्लादेश की जर्सी नहीं मिलेगी

खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शाकिब के जन्मदिन संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले पर BCB से बात करेंगे

Mohammad Isam
मोहम्‍मद इसाम
30-Sep-2025 • 4 hrs ago
Shakib Al Hasan did not bowl much on the opening day, India vs Bangladesh, 1st Test, Chennai, 1st day, September 19, 2024

Shakib Al Hasan एक साल से स्‍वदेश नहीं लौटे हैं  •  BCCI

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ़ महमूद ने घोषणा की है कि शाकिब अल हसन अब बांग्लादेश के लिए नहीं खेलेंगे। यह घोषणा इस क्रिकेटर द्वारा रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके जन्मदिन की बधाई देने के बाद की गई है।
इसकी शुरुआत शाकिब द्वारा एक साधारण संदेश पोस्ट करने से हुई, जिस पर आसिफ़ ने जवाब दिया, हालांकि शाकिब का नाम नहीं लिया - "आप सभी ने एक व्यक्ति का पुनर्वास न करने के लिए मुझे बहुत गालियां दी हैं। लेकिन मैं सही था। अब बात यहीं ख़त्म।"
ढाका स्थित चैनल 24 से बात करने से पहले, आसिफ़ ने कहा कि वह BCB को शाकिब को दोबारा न चुनने का निर्देश देंगे और इस बारे में और भी संदेश सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने कहा कि शाकिब "अवामी लीग की राजनीति में गहराई से शामिल" हैं।
आसिफ़ ने कहा, "हम उन्हें बांग्लादेश का झंडा नहीं उठाने देंगे। मेरे लिए उन्हें बांग्लादेश की जर्सी पहनने की इजाज़त देना संभव नहीं होगा। हो सकता है कि मैंने BCB को पहले यह न बताया हो, लेकिन अब BCB के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश यही है कि शाकिब अल हसन फिर कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल पाएंगे।"
उन्होंने जितनी बार देश में प्रवेश करने और बांग्लादेश के लिए खेलने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि अवामी लीग ने उन्हें [2024 के आम चुनाव] के लिए जबरन नामांकन दिया था। उन्होंने दावा किया कि वह राजनीति में शामिल नहीं हैं। वह अपने क्षेत्र [मगुरा] के लोगों के लिए काम करने के लिए सांसद बनना चाहते थे। हालांकि, सच्चाई यह है कि वह अवामी लीग की राजनीति में गहराई से शामिल हैं।"
शाकिब ने दावा किया कि उन्होंने हसीना को शुभकामनाएं दी थीं क्योंकि वे एक-दूसरे को राजनीति में आने से पहले से जानते थे और इस पोस्ट का उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं था।
उन्‍होंने कहा, "वह [हसीना] हमेशा से क्रिकेट को गंभीरता से लेती रही हैं - हैं ना? वह क्रिकेट से गहराई से जुड़ी हुई थीं। राजनीति से पहले भी, क्रिकेट के ज़रिए ही हमारा रिश्ता था। मैं इसी नज़रिए से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। कोई और मकसद नहीं था या किसी को भड़काने की कोशिश नहीं थी।"
शाकिब पिछले साल जनवरी से अगस्त तक अवामी लीग के सांसद थे, उसके बाद छात्रों के नेतृत्व वाली क्रांति में सरकार गिर गई थी। हसीना 5 अगस्त को भारत भाग गईं, जबकि शाकिब तब से अब तक घर नहीं लौटे हैं। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान और भारत के ख़‍िलाफ़ टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन पिछले 12 महीनों में उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना गया है, जबकि वह अन्य जगहों पर फ़्रैंचाइज़ी लीग में खेलते रहे हैं।

मोहम्‍मद इसाम ESPNcricinfo में बांग्‍लादेश के संवाददाता हैं।

