BBL में सिडनी थंडर्स की तरफ़ से खेलेंग अश्विन

अश्विन नेअगस्त में IPL से संन्यास की घोषणा की थी। वह BBL में खेलने वाले पहले कैप्ड भारतीय खिलाड़ी होंगे। वह थंडर के लिए सीज़न के दूसरे हिस्से में कम से कम तीन मैच खेलने पर सहमत हुए हैं। यह व्यवस्था इस आधार पर थी कि अश्विन ILT20 में भी खेलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि जब उनका नाम सेट 5 में ऑलराउंडर्स के लिए बुलाया गया, तो छह फ्रेंचाइज़ी में से किसी ने भी बिडिंग में रुचि नहीं दिखाई और अश्विन अनसोल्ड रहे। समझा जाता है कि अश्विन ने ILT20 से अनुरोध किया था कि उनका नाम अनसोल्ड खिलाड़ियों के लिए निर्धारित रैपिड राउंड से हटा दिया जाए।

अश्विन ने कहा कि उन्होंने ILT20 के साथ 2025-26 संस्करण में भाग लेने के लिए "मौखिक रूप से" सहमति दी थी, जो 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक खेला जाएगा। जुलाई में डायरेक्ट साइनिंग की विंडो बंद होने के बाद, अश्विन ने खु़द को अधिकतम बेस प्राइस पर रखा था। अश्विन ने ILT20 को यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि ILT20 में उनके लिए बिड की जाएगी। जब ऑक्शन में यह स्पष्ट हुआ कि वह उनके लिए बिड नहीं हुई है, तो उन्होंने ऑक्शन से बाहर होने का फै़सला किया।

अश्विन ने ESPNcricinfo से कहा, "मैंने ILT20 के साथ मौखिक रूप से सहमति दी थी लेकिन तब फ्रेंचाइजी ऑफ़र बहुत कम थे क्योंकि सभी टीमों के द्वारा डायरेक्ट साइनिंग बंद कर दी गई थी। इस बीच थंडर ने एक अच्छा ऑफ़र दिया, लेकिन चूंकि मैंने ILT20 के साथ मौखिक सहमति दी थी, मैंने ऑक्शन में प्रवेश किया और कहा कि यह न्यूनतम प्राइस है जिस पर मैं खेलना चाहता हूं, अन्यथा मैं BBL खेलने के लिए खुश हूं।"

अश्विन ने IPL में 7.2 की इकॉनमी से 187 विकेट लिए थे। इसके बाद उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की। BBL में वह एक आकर्षक नाम थे। हॉबर्ट हरिकेन्स, सिडनी सिक्सर्स, एडिलेड स्ट्राइकर और थंडर ने उन्हें साइन करने में रुचि दिखाई। वह BBL डील पाने वाले पहले कैप्ड भारतीय क्रिकेटर बने। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने सबसे पहले अश्विन से परामर्श किया था। उन्होंने गुरुवार को BBL में अश्विन की मौजूदगी के महत्व पर बात की।