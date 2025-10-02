युजवेंद्र चहल 2026 सीज़न में भी नॉर्थहैम्प्टनशायर के लिए खेलेंगे

कॉन्वे ने इस साल पहले चार चैंपियनशिप मैचों में 20 विकेट लिए थे। 33 वर्षीय को कॉन्वे अप्रैल और मई में लगभग सात मैचों के लिए उपलब्ध रह सकते हैं।

वहीं चहल लगातार तीसरे सीज़न नॉर्थैंप्‍टनशायर के खेलेंगे। वे सीज़न के दूसरे हिस्से में काउंटी चैंपियनशिप और मेट्रो बैंक वनडे कप में खेलने के लिए टीम में शामिल होंगे। कुल मिलाकर उन्होंने इस क्लब के लिए 44 प्रथम श्रेणी विकेट और लिस्ट A में सात विकेट लिए हैं।

नॉर्थैंप्‍टनशायर के हेड कोच डैरेन लेहमैन ने कहा, "यूज़ी हमारी टीम के बेहद अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका करियर रिकॉर्ड उनकी महत्ता के बारे में बताता है। उनका अनुभव हमारी टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल उनके साथ करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हुई। 2026 में भी वह हमारी टीम में होंगे और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। युवा निर्वन रमेश और स्टुअर्ट वैन डर मर्व जैसे स्पिनरों के लिए, युज़ी का साथ होना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।"