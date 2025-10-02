मैच (10)
ख़बरें

युजवेंद्र चहल 2026 सीज़न में भी नॉर्थहैम्प्टनशायर के लिए खेलेंगे

चहल ने पिछले काउंटी सीज़न के दौरान इस क्लब के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था

ESPNcricinfo स्टाफ़
02-Oct-2025 • 6 hrs ago
Yuzvendra Chahal appeals for another wicket, Northamptonshire v Derbyshire, County Championship, Northampton, July 29, 2025

युजवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप और वन-डे कप में खेलेंगे  •  Getty Images

नॉर्थैंप्‍टनशायर ने अगले सत्र के लिए भारतीय लेगस्पिनर युजवेंद्र चहल और ऑस्ट्रेलियाई सीमर हैरी कॉन्वे को ओवरसीज़ खिलाड़ी के रूप में अपनी शामिल करने का निर्णय लिया है।
कॉन्वे ने इस साल पहले चार चैंपियनशिप मैचों में 20 विकेट लिए थे। 33 वर्षीय को कॉन्वे अप्रैल और मई में लगभग सात मैचों के लिए उपलब्ध रह सकते हैं।
वहीं चहल लगातार तीसरे सीज़न नॉर्थैंप्‍टनशायर के खेलेंगे। वे सीज़न के दूसरे हिस्से में काउंटी चैंपियनशिप और मेट्रो बैंक वनडे कप में खेलने के लिए टीम में शामिल होंगे। कुल मिलाकर उन्होंने इस क्लब के लिए 44 प्रथम श्रेणी विकेट और लिस्ट A में सात विकेट लिए हैं।
नॉर्थैंप्‍टनशायर के हेड कोच डैरेन लेहमैन ने कहा, "यूज़ी हमारी टीम के बेहद अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका करियर रिकॉर्ड उनकी महत्ता के बारे में बताता है। उनका अनुभव हमारी टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल उनके साथ करने के बाद काफ़ी अच्छा महसूस हुई। 2026 में भी वह हमारी टीम में होंगे और मैं इसके लिए उत्साहित हूं। युवा निर्वन रमेश और स्टुअर्ट वैन डर मर्व जैसे स्पिनरों के लिए, युज़ी का साथ होना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है।"
कॉन्वे के बारे में लेहमैन ने कहा, "2026 के सीज़न के लिए हैरा का हमारी टीम में होना एक शानदार बात है। पिछले साल उनका फ़ॉर्म शानदार था। मैं उनके साथ लंबे समय के लिए काम करने को लेकर उत्साहित हूं। हर तरह की पिच पर उनकी विकेट लेने की उनकी क्षमता उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती है।"

