सूर्यवंशी, वेदांत और दिपेश ने भारत को दिलाई बड़ी जीत
सूर्यवंशी की 86 गेंदों पर 113 रन की आतिशी पारी में नौ चौके और आठ सिक्सर शामिल थे
इंडिया अंडर-19 428 (त्रिवेदी 140, सुर्यवंशी 113) ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 243 (स्टीवन होगन 92, दीपेश 5-45) और 127 (दिपेश 3-16, खिलान 3-19) को एक पारी और 58 रन से हराया
इंडिया अंडर-19 की टीम ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के ख़िलाफ़ ब्रिसबेन में आसान जीत हासिल करते हुए दो मैचों की युथ टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत की इस जीत में वेदांत त्रिवेदी और वैभव सुर्यवंशी के शतक और तेज़ गेंदबाज़ दिपेश के आठ विकेटों वाली बेहतरीन गेंदबाज़ी ने अहम भूमिका निभाई।
तेज़ गेंदबाज दिपेश पूर्व तमिलनाडु क्रिकेटर वासुदेवन देवेंद्रन के बेटे हैं। उन्होंने पहली पारी में 45 रन देकर पांच विकेट लिया, जिससे मेज़बान 243 पर ऑलआउट हो गए। जबकि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ किशन कुमार ने भी तीन विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की तरफ़ से स्टीवन होगन ने 246 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली।
इसके बाद जब इंडिया अंडर-19 की बल्लेबाज़ी आई तो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। सूर्यवंशी ने 86 गेंदों पर 113 रन की आतिशी पारी खेलकर भारतीय पारी का टोन सेट किया, जिसमें नौ चौके और आठ सिक्सर शामिल थे। इसके बाद नंबर 4 पर वेदांत त्रिवेदी ने 19 चौकों की मदद से 140 रन बनाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस तरह से मेहमानों को कुल 185 रनों की बढ़त मिली।
किशन और दिपेश ने फिर ऑस्ट्रेलिया U-19 के टॉप ऑर्डर को दूसरी पारी में तहस-नहस कर दिया। पहले तीन विकेट तो सिर्फ़ 24 के स्कोर पर ही गिर गए थे। उसके बाद खिलान ने मिडल-ऑर्डर बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ बेहतरीन गेंदबाज़ी करते हुए 19 रन देकर तीन विकेट लिए। नंबर 9 पर आर्यन शर्मा ने 43 रनोें की पारी खेल कर हार के अंतर को कम किया मगर अंत में दिपेश ने आख़िरी तीन में से दो विकेट लिए।
दोनों टीमें टूर के अंतिम मैच के लिए फिर से 7 अक्तूबर को ब्रिसबेन में मिलेंगी।