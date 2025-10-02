मैच (10)
ख़बरें

सीवर-ब्रंट : WPL का अनुभव वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए निर्णायक साबित होगा

इंग्लैंड की कप्तान ने WPL में 500 से अधिक रन बनाए थे और उनकी टीम के आठ खिलाड़ी टूर्नामेंट का हिस्सा थीं

राजन राज
02-Oct-2025 • 30 mins ago
Nat Sciver-Brunt scored 120 off 104 balls, India vs England, ODI Women's World Cup warm-up, Bengaluru, September 25, 2025

Nat Sciver-Brunt को भरोसा है कि उनके WPL का अनुभव विश्व कप के दौरान काफ़ी कारगर साबित होगा  •  Getty Images

इंग्लैंड की कप्तान नैट सीवर-ब्रंट का मानना है कि भारत में WPL खेलने का अनुभव इस वनडे वर्ल्ड कप के दौरान उनके लिए काफ़ी अहम साबित होगा। उन्होंने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हाने वाले से पहले कहा कि उनकी टीम के कई खिलाड़ियों के पास WPL का अनुभव है, जो इस टूर्नामेंट में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
इंग्लैंड ने अपना पिछला वनडे सीरीज़ भारत के ख़िलाफ़ ही खेला था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद विश्व कप की तैयारियों को पुख़्ता करने के लिए टीम UAE गई और वहां 12 दिन का कैंप आयोजित किया।
इंग्लैंड की मौजूदा वर्ल्ड कप टीम में आठ खिलाड़ी ऐसी हैं, जिन्होंने WPL 2024 में हिस्सा लिया था। कप्तान सीवर-ब्रंट ने उस सीज़न में 523 रन और 12 विकेट हासिल किए थे। उनकी टीम मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफ़ी भी जीती थी और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया था। फ़ाइनल में भी उन्होंने 30 अहम रन बनाए और तीन विकेट लिए थे।
सीवर-ब्रंट का मानना है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में उनकी टीम के लिए यह अनुकूलन क्षमता निर्णायक होगी। गुवाहाटी में शुक्रवार को उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि WPL का अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भले ही हम उन्हीं मैदानों पर नहीं खेल रहे, लेकिन जहां भी जाएंगे, वहां की परिस्थितियां अलग होंगी। हम उस अनुभव का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही भारत के ख़िलाफ़ खेलते समय भी हमें उस अनुभव से फ़ायदा मिलेगा। टीम में हर किसी के पास जो अनुभव है, उसे उन खिलाड़ियों के साथ साझा करना ज़रूरी होगा जिन्होंने यहां ज़्यादा नहीं खेला है।"
वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए इंग्लैंड ने अबू धाबी में कैंप किया था। वहां की गर्म परिस्थितियों में टीम ने दो हफ़्ते बिताए। अपनी तैयारियों पर सीवर-ब्रंट ने कहा, "मुझे लगता है कि अबू धाबी का कैंप वास्तव में काफ़ी मूल्यवान था। हमें गर्म और उमस भरे हालात में अभ्यास करने का समय मिला, जो इंग्लैंड में हमें नहीं मिलता। इसलिए शारीरिक रूप से उस तरह की तैयारी बेहद अहम थी। वहां की कुछ पिचें यहां जैसी थीं। ज़रूरी है कि हम हर परिस्थिति के लिए सभी कौशल पर ध्यान दें। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर संवाद करना होगा, ताकि सभी खिलाड़ी तेज़ी से अनुकूलन कर सकें। टूर्नामेंट में हमारी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि हम कितनी जल्दी परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हैं।"
भारत बनाम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज़ के शुरुआती दो मैच देखने के बाद सीवर-ब्रंट का मानना है कि यह विश्व कप अब तक के सबसे क़रीबी टूर्नामेंटों में से एक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि महिला क्रिकेट उस मुक़ाम पर है जहां बहुत सारी टीमें वाक़ई प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं और इस टूर्नामेंट में मैच जीत सकती हैं। हमने पहले दो मैचों से देखा है कि जो टीमें सबसे ज़्यादा देर तक दबाव झेल पाती हैं, वही शीर्ष पर आती हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को मुश्किलें आईं, लेकिन अपनी बल्लेबाज़ी के दम पर वे उससे बाहर निकलने में कामयाब रहीं।"
Nat Sciver-BruntSouth Africa WomenEngland WomenENG Women vs SA WomenICC Women's World Cup

राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

