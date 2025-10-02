सीवर-ब्रंट : WPL का अनुभव वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए निर्णायक साबित होगा

इंग्लैंड ने अपना पिछला वनडे सीरीज़ भारत के ख़िलाफ़ ही खेला था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद विश्व कप की तैयारियों को पुख़्ता करने के लिए टीम UAE गई और वहां 12 दिन का कैंप आयोजित किया।

इंग्लैंड की मौजूदा वर्ल्ड कप टीम में आठ खिलाड़ी ऐसी हैं, जिन्होंने WPL 2024 में हिस्सा लिया था। कप्तान सीवर-ब्रंट ने उस सीज़न में 523 रन और 12 विकेट हासिल किए थे। उनकी टीम मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफ़ी भी जीती थी और उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुना गया था। फ़ाइनल में भी उन्होंने 30 अहम रन बनाए और तीन विकेट लिए थे।

सीवर-ब्रंट का मानना है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में उनकी टीम के लिए यह अनुकूलन क्षमता निर्णायक होगी। गुवाहाटी में शुक्रवार को उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि WPL का अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भले ही हम उन्हीं मैदानों पर नहीं खेल रहे, लेकिन जहां भी जाएंगे, वहां की परिस्थितियां अलग होंगी। हम उस अनुभव का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही भारत के ख़िलाफ़ खेलते समय भी हमें उस अनुभव से फ़ायदा मिलेगा। टीम में हर किसी के पास जो अनुभव है, उसे उन खिलाड़ियों के साथ साझा करना ज़रूरी होगा जिन्होंने यहां ज़्यादा नहीं खेला है।"

वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिए इंग्लैंड ने अबू धाबी में कैंप किया था। वहां की गर्म परिस्थितियों में टीम ने दो हफ़्ते बिताए। अपनी तैयारियों पर सीवर-ब्रंट ने कहा, "मुझे लगता है कि अबू धाबी का कैंप वास्तव में काफ़ी मूल्यवान था। हमें गर्म और उमस भरे हालात में अभ्यास करने का समय मिला, जो इंग्लैंड में हमें नहीं मिलता। इसलिए शारीरिक रूप से उस तरह की तैयारी बेहद अहम थी। वहां की कुछ पिचें यहां जैसी थीं। ज़रूरी है कि हम हर परिस्थिति के लिए सभी कौशल पर ध्यान दें। एक टीम के तौर पर हमें बेहतर संवाद करना होगा, ताकि सभी खिलाड़ी तेज़ी से अनुकूलन कर सकें। टूर्नामेंट में हमारी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि हम कितनी जल्दी परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हैं।"