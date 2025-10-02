भारत-पाक मैच में हैंडशेक पर सस्पेंस: BCCI सचिव ने 'गारंटी' देने से किया इनकार

सैकिया ने BBC को बताया, "इस वक़्त मैं आपको यह यक़ीन के साथ नहीं कर सकता कि हाथ मिलाया जाएगा या गले मिला जाएगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उस ख़ास प्रतिद्वंद्वी देश के साथ हमारे संबंध वही हैं। पिछले हफ़्ते से अब तक में कोई बदलाव नहीं आया है।"

भारत के पुरुष खिलाड़ी हाल ही में हुए एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीन बार खेले, और उन्होंने टॉस पर या मैच के बाद सार्वजनिक रूप से हाथ नहीं मिलाया। उस टूर्नामेंट का अंत भी अच्छा नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुप्रीमो मोहसिन नक़वी से अपनी एशिया कप ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। नक़वी ने अपनी तरफ़ से ट्रॉफ़ी सौंपने का काम किसी और को देने से मना कर दिया था। इस गतिरोध के कारण मैच के बाद के प्रस्तुति समारोह में लगभग 90 मिनट की देरी हुई, जिसमें अंततः कोई ट्रॉफ़ी नहीं उठाई गई।

सैकिया ने कहा कि टीम "क्रिकेट के नियमों" के अनुसार खेलेगी।