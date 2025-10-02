मैच (10)
ख़बरें

भारत-पाक मैच में हैंडशेक पर सस्पेंस: BCCI सचिव ने 'गारंटी' देने से किया इनकार

भारतीय टीम ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के साथ किसी भी मैच में हाथ नहीं मिलाया था

ESPNcricinfo स्टाफ़
02-Oct-2025 • 3 hrs ago
Kranti Goud struck early, India vs Sri Lanka, Women's ODI World Cup, Guwahati, September 30, 2025

पांच अक्तूबर को भारत-पाकिस्तान का मैच होगा  •  ICC/Getty Images

महिला वनडे विश्व कप में भी ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाए। पांच अक्तूबर को कोलंबो में भारत का सामना पाकिस्तान महिला टीम के ख़िलाफ़ होगा। बुधवार को BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने इस संभावना को ख़ारिज नहीं किया कि हरमनप्रीत कौर की टीम सूर्यकुमार यादव की टीम की तरह ही लगातार चौथे रविवार को मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाएं।
सैकिया ने BBC को बताया, "इस वक़्त मैं आपको यह यक़ीन के साथ नहीं कर सकता कि हाथ मिलाया जाएगा या गले मिला जाएगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उस ख़ास प्रतिद्वंद्वी देश के साथ हमारे संबंध वही हैं। पिछले हफ़्ते से अब तक में कोई बदलाव नहीं आया है।"
भारत के पुरुष खिलाड़ी हाल ही में हुए एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीन बार खेले, और उन्होंने टॉस पर या मैच के बाद सार्वजनिक रूप से हाथ नहीं मिलाया। उस टूर्नामेंट का अंत भी अच्छा नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सुप्रीमो मोहसिन नक़वी से अपनी एशिया कप ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। नक़वी ने अपनी तरफ़ से ट्रॉफ़ी सौंपने का काम किसी और को देने से मना कर दिया था। इस गतिरोध के कारण मैच के बाद के प्रस्तुति समारोह में लगभग 90 मिनट की देरी हुई, जिसमें अंततः कोई ट्रॉफ़ी नहीं उठाई गई।
सैकिया ने कहा कि टीम "क्रिकेट के नियमों" के अनुसार खेलेगी।
उन्होंने कहा, "भारत वह मैच कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेगा, और क्रिकेट के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। मैं केवल यह आश्वस्त कर सकता हूं कि क्रिकेट के MCC नियमों में जो कुछ भी है, उसका पालन किया जाएगा।"
Devajit SaikiaIND Women vs PAK WomenICC Women's World Cup

