टेस्ट में वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाज़ी समस्या कहीं ज़्यादा गंभीर समस्याओं का संकेत है

यह वेस्टइंडीज़ क्रिकेट में एक गहरी समस्या की ओर इशारा करती है। सामूहिक रूप से, 2020 की शुरुआत से वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों का औसत 21.83 रहा है। टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाजी टीम का प्रदर्शन इससे बुरा नहीं रहा है।

उन्होंने 43 टेस्ट मैचों में केवल 14 शतक बनाए हैं, जबकि उनके बल्लेबाज़ों ने कुल मिलाकर 867 पारियां खेली हैं। संक्षेप में, उनके बल्लेबाज़ों ने लगभग हर 62 पारियों में एक शतक की दर से शतक बनाया है। यह दर इस दशक में किसी भी टेस्ट टीम की अब तक की सबसे ख़राब दर है।

बल्लेबाज़ कितनी बार शतक बनाते हैं, यह टीम की बल्लेबाज़ी क्षमता का एक अच्छा संकेतक है। अगर कोई बल्लेबाज़ पांच साल की अवधि में लगातार शतक बनाता है, तो इसका मतलब है कि उसके पास तकनीक, शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति, अपने खेल के प्रति जागरूकता, अपने गेंदबाज़ों की ताकत और कमज़ोरियों को समझने की क्षमता, और स्कोरकार्ड को आगे बढ़ाते हुए अलग-अलग परिस्थितियों में लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करने की अनुकूलन क्षमता है।

अगर आपके पास ऐसे दो या तीन बल्लेबाज़ हैं, तो आपका लाइन-अप गेंदबाज़ी आक्रमण को लंबे समय तक मैदान पर बनाए रख सकता है, और उनकी विकेट लेने की क्षमता और सहनशक्ति की परीक्षा ले सकता है। आपके अपने गेंदबाज़ों को पारी के बीच ज़्यादा आराम मिलता है, साथ ही उन्हें ऐसी पिचों पर गेंदबाज़ी करने का मौका भी मिलता है जो ज़्यादा घिसी-पिटी होती हैं।

बल्लेबाज़ों को बार-बार शतक बनाने में मदद करने वाले कुछ गुण जन्मजात होते हैं या शुरुआती दौर में ही विकसित हो जाते हैं। हालांकि कई अन्य गुण अनुभव के साथ आते हैं: यही कारण है कि कई बल्लेबाज़ों को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अंडर-19 के अपने रन-स्कोरिंग कारनामों को दोहराने में समय लगता है, जहां उन्हें ऐसे गेंदबाज़ों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें हर दूसरे ओवर में बाउंड्री नहीं देते, जो उनकी ताकत और कमज़ोरियों को जल्दी से भांप लेते हैं, और जो उसी के अनुसार गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग सुनिश्चित करते हैं।

समय के साथ, अच्छे युवा बल्लेबाज़ इन अनुभवों से सीखते हैं और लंबी पारियां बनाना सीखते हैं।

कुशल और मेहनती बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों को पुरस्कृत करने वाली अच्छी और संतुलित पिचें इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। ये पिचें सुनिश्चित करती हैं कि बल्लेबाज़ों को रन बनाने के लिए एक अच्छा डिफ़ेंस विकसित करना होगा, लेकिन ये पिचें बल्लेबाज़ों को अपने डिफ़ेंस पर भरोसा करने का मौक़ा भी देती हैं। और ये पिचें बल्लेबाज़ों को अच्छी प्रक्रियाओं को दोहराने और उन्हें आदत बनाने का मौक़ा देती हैं।

चेज़ ने कहा, "हां, यह हमारे बुनियादी ढाँचे की समस्याओं में से एक है। कैरेबियाई पिचें बल्लेबाज़ों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। इसलिए खिलाड़ी ज़्यादा देर तक बल्लेबाज़ी नहीं कर पाते और बड़े स्कोर नहीं बना पाते। और फिर, कैरेबियाई आउटफ़ील्ड भी काफ़ी धीमी होती हैं। जब आप गेंद को गैप में मारते हैं, तो शायद आपको दो रन बनाने में ही मुश्किल होती है।"

"ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हम कैरेबियाई मैदान पर करते हैं। इसीलिए आप खिलाड़ियों का औसत इतना कम देखते हैं।"

Kevlon Anderson भारत में मौजूद वेस्टइंडीज़ के दल में शामिल इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका प्रथम श्रेणी बल्लेबाज़ी औसत 40 के ऊपर है • AFP/Getty Images

भारत में वेस्टइंडीज़ टीम के केवल एक सदस्य - केवलन एंडरसन , जिन्होंने केवल एक टेस्ट खेला है और अहमदाबाद में नहीं खेले - का प्रथम श्रेणी औसत 40 से ज़्यादा है। और यह टीम वेस्टइंडीज़ के घरेलू क्रिकेट का प्रतिबिंब है: 2022 में महामारी के बाद वापसी के बाद से, CWI के क्षेत्रीय चार दिवसीय टूर्नामेंट में शीर्ष 10 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से केवल पांच का औसत 40 से ज़्यादा है, और उनमें से केवल एक - क्रेग ब्रैथवेट, जिन्हें हाल ही में 100 टेस्ट खेलने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया है - का औसत 50 से ज़्यादा है।

इसकी तुलना भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट, रणजी ट्रॉफ़ी से करें। महामारी के बाद, यानी 2022 में, उस टूर्नामेंट के फिर से शुरू होने के बाद से, शीर्ष 10 रन बनाने वालों में से किसी का भी औसत 40 से कम नहीं रहा है। वास्तव में, उनमें से केवल चार का औसत 50 से नीचे है।

इसका मतलब यह नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ भारतीय घरेलू गेंदबाज़ विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस अवधि में क्षेत्रीय चार दिवसीय टूर्नामेंट में शीर्ष 10 विकेट लेने वालों का औसत 18.80 और 25.01 के बीच है, और शीर्ष 10 रणजी ट्रॉफ़ी विकेट लेने वालों का औसत 18.22 और 24.06 के बीच है। लगभग कोई अंतर नहीं है।

इससे पता चलता है कि वेस्टइंडीज़ के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पिच और आउटफ़ील्ड की समस्या तो हो ही सकती है, साथ ही बल्लेबाजी की गुणवत्ता का भी मुद्दा हो सकता है। और ऐसा क्यों न हो, जब कैरेबियाई क्रिकेट की इतनी बेहतरीन बल्लेबाज़ी प्रतिभाओं को प्रथम श्रेणी क्रिकेट से हटाकर T20 में धकेल दिया गया है?

कोच डैरेन सैमी के सामने पार पाने के लिए कठिन चुनौती है • Getty Images

इस भारत दौरे से पहले एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में, सैमी ने खुलासा किया कि उन्होंने शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड से बात करने की भी कोशिश की थी - जिनके 17 प्रथम श्रेणी मैचों में से आख़िरी मैच 2019 में आया था - यह देखने के लिए कि क्या वह ख़ुद को इस टेस्ट असाइनमेंट के लिए उपलब्ध करा सकते हैं।

ये शायद इस बात के संकेत हैं कि सैमी इंग्लैंड की तर्ज पर ही टेस्ट मैचों के चयन में भूमिका निभा रहे हैं, प्रथम श्रेणी के रिकॉर्ड से ज़्यादा अपनी खूबियों को महत्व दे रहे हैं, और आक्रामक खेल शैली वाले बल्लेबाज़ों की तलाश कर रहे हैं। सैद्धांतिक रूप से यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि वेस्टइंडीज़ क्रिकेट में आक्रामक प्रतिभाओं की भरमार है।

लेकिन इसे एक वास्तविक टेस्ट मैच लाइन-अप में बदलने की कोशिश कीजिए। सैमी के लिए T20 सर्किट में खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट टीम में किसी भी समय के लिए शामिल करवाना एक अकल्पनीय रूप से कठिन काम होगा, क्योंकि दुनिया भर में साल भर फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट चल रहा होता है।