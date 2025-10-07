मैच (7)
महिला विश्व कप (2)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
Sheffield Shield (3)
AFG vs BAN (1)
ख़बरें

दूसरे टेस्ट में मिल सकती है बल्लेबाज़ी के लिए अनुकूल पिच

दिल्ली की काली मिट्टी की सतह पर कुछ हिस्सों पर घास होगी, जिसमें सपाट क्षेत्र भी होंगे, और उम्मीद है कि इससे बाद में स्पिनरों को मदद मिलेगी।

Captains Shubman Gill and Roston Chase shake hands at the end of the match, India vs West Indies, 1st Test, day 3, Ahmedabad, October 4, 2025

पहले मैच में वेस्टइंडीज़ को पारी और 140 रनों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था  •  AFP/Getty Images

दिल्ली में 10 अक्तूबर से शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम भारत-वेस्टइंडीज़ टेस्ट मैच की पिच पर कुछ हिस्सों में घास होगी और कुछ हिस्सोंमें सपाट सतह होगी, जबकि पहले टेस्ट मैच की अहमदाबाद की पिच पर घास की समतल परत थी।
दिल्ली की पिच काली मिट्टी की होगी और बल्लेबाज़ों के अनुकूल होगी, तथा सतह धीरे-धीरे सूखने के कारण स्पिन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
2019 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने के बाद से भारत की सबसे हरी पिचों में से एक पर पहले टेस्ट में पहले बल्लेबाज़ी करने के बाद वेस्टइंडीज़ तीन दिन के अंदर ही हार गया। लाल मिट्टी वाली पिच पर चार मिलीमीटर तक घास बिछी होने और अच्छी उछाल के साथ, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज़ 44.1 ओवर में ऑल आउट हो गया। मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ़ 45.1 ओवर ही खेल पाई और एक पारी और 140 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा।
हालांकि, अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाज़ों के लिए ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि आउटफ़ील्ड तेज़ है और बाउंड्रीज़ थोड़ी छोटी हैं। यहां खेला गया आख़िरी टेस्ट 2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी का दूसरा टेस्ट था। उस मैच में, धीमी टर्निंग वाली पिच पर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला करने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम तीन दिन के अंदर छह विकेट से हार गई थी।
IndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of IndiaArun Jaitley Stadium

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback