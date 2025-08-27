मैच (4)
IPL में अश्विन के पांच अनोखे किस्से

बटलर को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट करने से लेकर क्रिस गेल को शुरुआती ओवर में आउट करने तक, अश्विन की IPL यात्रा की सबसे यादगार कहानियां

राजन राज
27-Aug-2025 • 3 hrs ago
Jos Buttler and R Ashwin have an exchange after the mankading incident, Rajasthan Royals v Kings XI Punjab, Indian Premier League 2019, Jaipur, March 25, 2019

बटलर को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट करना अश्विन के IPL से जुड़े यादगार लम्हों में से एक है  •  BCCI

आर अश्विन के IPL से संन्यास के साथ ही इस टूर्नामेंट से और एक ऐसे खिलाड़ी का रिश्ता ख़त्म हो गया, जिसने इसके इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। अश्विन के करियर को सिर्फ़ विकेटों और आंकड़ों से नहीं, बल्कि उन अनोखे लम्हों से भी समझा जा सकता है, जिन्होंने क्रिकेट को पल भर के लिए और रोमांचक बना दिया। आइए अश्विन के कुछ यादगार फ़ैसलों और प्रदर्शनों पर नज़र डालते हैं।

अश्विन बनाम बटलर - नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट

किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के कप्तान के तौर पर अश्विन ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के ख़िलाफ़ जॉस बटलर को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर दिया। बटलर उस समय बेहतरीन बल्लेबाज़ी कर रहे थे। बिना चेतावनी दिए किए गए इस रन-आउट ने मैच का रुख़ पलट दिया और क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में बांट दिया। बवाल ज़रूर मचा, लेकिन अश्विन ने साफ़ कहा - उन्होंने तो बस नियमों का पालन किया।

'रिटायर्ड आउट' - IPL इतिहास में पहली बार

RR के लिए खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के ख़िलाफ़ अश्विन ने अचानक खुद को 'रिटायर्ड आउट' घोषित कर दिया, ताकि उनकी जगह एक और आक्रामक बल्लेबाज़ क्रीज़ पर आ सके। IPL इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। यह उनके खेल की अलग सोच और टीम के लिए नियमों का साहसी इस्तेमाल था, जिसने सभी को चौंका दिया।

धवन बनाम अश्विन - मज़ाकिया पल

बटलर वाली घटना के बाद अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ एक और अनोखा नज़ारा पेश किया। गेंदबाज़ी करते हुए उन्होंने अचानक रन-अप रोक दिया और शिखर धवन को मज़ाकिया अंदाज़ में क्रीज़ में वापस जाने का इशारा किया। धवन ने भी उसी अंदाज़ में रिएक्ट किया और इस घटनाक्रम का वीडियो लंबे समय तक वायरल रहा।
ऐसी ही एक घटना 2023 में हुई जब अश्विन ने RR के लिए खेलते हुए PBKS के ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी करते हुए रन अप लेने के क्रम में आगे निकल गए थे और धवन को लगा कि जैसे अश्विन उन्हें नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट करने वाले हैं और उन्होंने जल्द ही अपना बल्ला नॉन स्ट्राइकर एंड की क्रीज़ में रख दिया। हालांकि अश्विन ने तब धवन को रन आउट करने की मंशा तक नहीं जताई थी।

इनफ़ॉर्म गेल बनाम युवा अश्विन

क्रिस गेल अपने सुनहरे दौर में हर गेंदबाज़ के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अश्विन उनके सामने दीवार साबित हुए। IPL में गेल ने अश्विन की 64 गेंदों पर सिर्फ़ 53 रन बनाए, 5 बार आउट हुए और महज़ 3 छक्के ही लगा पाए। 2010 में CSK बनाम KKR और 2011 के फ़ाइनल जैसे अहम मौक़ों पर अश्विन ने उन्हें शुरुआती ओवरों में ही चलता किया। यह टक्कर IPL की सबसे यादगार कहानियों में गिनी जाती है।
अश्विन ने IPL में पावरप्ले में भी प्रभावशाली गेंदबाज़ी की है जिसकी गवाही अश्विन के आंकड़े ख़ुद देते हैं। अश्विन IPL में पावरप्ले के दौरान 1 हज़ार से ज़्यादा गेंद डालने वाले इक़लौते स्पिनर हैं।
Ravichandran Ashwin

राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

