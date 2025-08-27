IPL में अश्विन के पांच सबसे बड़े प्रदर्शन, जब उनकी जादुई गेंदबाज़ी ने सबको चौंका दिया

आइए, उनके कुछ ऐसे ही प्रदर्शनों को याद करते हैं, जब उन्होंने अकेले अपने दम पर मैच का रुख़ पलट दिया।

अश्विन ने अपने करियर के शुरुआत में ही दिखा दिया था कि वह कितने शानदार गेंदबाज़ हैं। KKR के ख़िलाफ़ खेले गए इस मैच में आर अश्विन ने अपने शुरुआती करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी शानदार फ़िरकी से सिर्फ़ 16 रन देकर 3 अहम विकेट लिए, जिसमें ख़तरनाक क्रिस गेल का विकेट भी शामिल था। अश्विन के इस लाजवाब प्रदर्शन की वजह से KKR सिर्फ़ 139 रन बना सकी, जिसके जवाब में CSK ने यह मैच 9 विकेट से आसानी से जीत लिया। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच का ख़िताब भी दिया गया था।

शायद यह मैच अश्विन के IPL करियर के सबसे अहम मैचों में से एक होगा। IPL फ़ाइनल जैसे प्रेसर वाले मैच में अश्विन ने RCB के ख़िलाफ़ 16 रन देकर तीन विकेट लिए थे। इस मैच में उन्होंने पहले ही ओवर में गेल को आउट किया था, जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट था। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्होंने CSK को दूसरा IPL ख़िताब जीतने में मदद की थी।

बड़ा खिलाड़ी बड़े मंच पर अपनी धार दिखाता है। अश्विन इस बात को कई बार साबित कर चुके थे। 2015 में क्वालीफ़ायर 2 में अश्विन ने चार ओवर की गेंदबाज़ी करते हुए सिर्फ़ 13 रन दिए। भले ही इस मैच में अश्विन को सिर्फ़ एक विकेट मिला लेकिन आशीष नेहरा के साथ मिल कर उन्होंने जो दबाव बनाया उसका परिणाम यह रहा कि RCB की टीम सिर्फ़ 138 रन बना पाई और वह मैच CSK ने आसानी से जीत लिया।

यह एक ऐसा मैच था जिसने रोमांच को एक अलग आसमान दिखाया था। अश्विन ने इस मैच में सिर्फ़ एक ओवर फेंका लेकिन उसी ओवर में दो विकेट लेकर मैच का माहौल ही बदल दिया। उस ओवर में उन्होंने निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल को आउट करते हुए PBKS को दबाव में ला दिया। इसके बाद मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला और दिल्ली ने जीत हासिल की।