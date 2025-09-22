आंकड़ें : भारत का रन चेज़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 8-0 का रिकॉर्ड

69/0 रविवार को पावरप्ले में भारत का 0 पर 69 रन पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उसका सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2022 टी20 एशिया कप के दौरान दुबई में हुए मुक़ाबले में 62/1 था। इससे पहले, पाकिस्तान ने पावरप्ले में 55/1 का स्कोर बनाया था, जो भारत के ख़‍िलाफ़ इस चरण में उसका सर्वोच्च स्कोर था और 2012 में अहमदाबाद में बनाए गए 54/0 के स्कोर से बेहतर था।