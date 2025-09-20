अक्षर को लगी चोट, पाकिस्तान मैच में खेलना संदिग्ध

अक्षर को 15वें ओवर में यह चोट लगी थी। वह मिड-ऑफ़ से दौड़ते हुए हम्माद मिर्ज़ा का कैच लेने की कोशिश में संतुलन खोकर गिर पड़े, जिससे उनका सिर ज़मीन से टकरा गया। इसके बाद उन्हें सिर और गर्दन को पकड़ते हुए देखा गया और फ़िज़ियो की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। वे ओमान की पारी के बचे हुए हिस्से में फ़ील्ड पर नहीं लौटे।

अक्षर ने सिर्फ़ एक ओवर डाला जिसमें चार रन दिए। इस मैच में भारत ने कुल आठ गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया और 21 रन से मैच जीता।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारतीय टीम के फ़ील्डिंग कोच टी. दिलीप ने बताया कि अक्षर की हालत ठीक है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि मैचों के बीच काफ़ी कम समय है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ़ दुबई में अपना अगला मुक़ाबला खेलने से पहले 48 घंटों से भी कम का वक़्त मिलेगा।

अक्षर ने बल्लेबाज़ी में अच्छा प्रदर्शन किया। पांचवे नंबर पर आकर उन्होंने 13 गेंदों पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 45 रनों की पार्टनरशिप की।

अगर किसी वजह से अक्षर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से बाहर रहते हैं, तो टीम के लिए तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरना मुश्किल हो सकता है। यह तभी संभव होगा जब किसी और खिलाड़ी को बुलाया जाए। आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ही दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं जो अभी टीम में हैं।