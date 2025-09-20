मैच (9)
एशिया कप (2)
CPL (1)
One-Day Cup (1)
PAK vs SA (1)
IND W vs AUS W (1)
One-Day Cup (1)
IND-A vs AUS-A (1)
IRE vs ENG (1)
ख़बरें

अक्षर को लगी चोट, पाकिस्तान मैच में खेलना संदिग्ध

भारतीय ऑलराउंडर को यह चोट ओमान के खिलाफ मैच में फ़ील्डिंग करते समय लगी

Shashank Kishore
शशांक किशोर
20-Sep-2025 • 2 hrs ago
3:31

रिपोर्ट कार्ड: सूर्यकुमार को जाफ़र और मुकुंद ने क्यों दिए सबसे कम नंबर ?

अक्षर पटेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रविवार को होने वाले भारत के सुपर फ़ोर मैच में नहीं भी खेल सकते हैं। उन्हें अबू धाबी में ओमान के ख़िलाफ़ ग्रुप A मैच में फ़ील्डिंग करते समय सिर पर चोट लगी थी।
अक्षर को 15वें ओवर में यह चोट लगी थी। वह मिड-ऑफ़ से दौड़ते हुए हम्माद मिर्ज़ा का कैच लेने की कोशिश में संतुलन खोकर गिर पड़े, जिससे उनका सिर ज़मीन से टकरा गया। इसके बाद उन्हें सिर और गर्दन को पकड़ते हुए देखा गया और फ़िज़ियो की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया। वे ओमान की पारी के बचे हुए हिस्से में फ़ील्ड पर नहीं लौटे।
अक्षर ने सिर्फ़ एक ओवर डाला जिसमें चार रन दिए। इस मैच में भारत ने कुल आठ गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया और 21 रन से मैच जीता।
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारतीय टीम के फ़ील्डिंग कोच टी. दिलीप ने बताया कि अक्षर की हालत ठीक है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि मैचों के बीच काफ़ी कम समय है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ़ दुबई में अपना अगला मुक़ाबला खेलने से पहले 48 घंटों से भी कम का वक़्त मिलेगा।
अक्षर ने बल्लेबाज़ी में अच्छा प्रदर्शन किया। पांचवे नंबर पर आकर उन्होंने 13 गेंदों पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 45 रनों की पार्टनरशिप की।
अगर किसी वजह से अक्षर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से बाहर रहते हैं, तो टीम के लिए तीन स्पिनरों के साथ मैदान पर उतरना मुश्किल हो सकता है। यह तभी संभव होगा जब किसी और खिलाड़ी को बुलाया जाए। आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ही दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं जो अभी टीम में हैं।
अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत के पास स्टैंडबाय खिलाड़ियों की लिस्ट में रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें टीम में शामिल किया जा सकता है।
Axar PatelOmanPakistanIndiaIndia vs OmanMen's T20 Asia Cup

शशांक किशोर ESPNcricinfo के सीनियर संवाददाता हैं

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback