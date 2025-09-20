भारत की जीत में ओमान के कलीम और मिर्ज़ा ने किया प्रभावित

भारत 188 पर 8 (सैमसन 56, अभिषेक 38, शाह फ़ैसल 23 पर 2 और कलीम 31 पर 2) ने ओमान 167 पर 4 (कलीम 64, मिर्ज़ा 51 और कुलदीप 21 पर 1) को 21 रनों से हराया

कलीम ने अपना अर्धशतक जड़ा और वह भारत के ख़िलाफ़ T20I में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे एसोसिएट खिलाड़ी बन गए, उनसे पहले यह कारनामा नूर ज़दरान ने 2010 में ग्रॉस आइलेट में किया था। हालांकि मिर्ज़ा ने भी थोड़ी ही देर बाद अपना अर्धशतक पूरा किया और वह यह कारनामा करने वाले तीसरे एसोसिएट खिलाड़ी बन गए।

कलीम और मिर्ज़ा के बीच दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी हुई • Getty Images

ओमान को अंतिम तीन ओवर में 48 रनों की दरकार थी लेकिन कलीम ने हर्षित राणा के ख़िलाफ़ दो चौके जड़कर ओमान की उम्मीदें जगा दी। हालांकि उसी ओवर में हार्दिक पंड्या ने डीप फ़ाइन लेग की ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपक लिया जिसके बाद ओमान के लिए लक्ष्य मुश्किल नज़र आने लगा। इसके बाद हार्दिक ने अगले ओवर में मिर्ज़ा को भी अपना शिकार बना लिया। अर्शदीप सिंह ने भी अंतिम ओवर में विनायक शुक्ला का विकेट निकाला और वह T20I क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट अर्जित करने वाले पहले गेंदबाज़ बन गए।

हालांकि एक छोर पर तिलक ने आक्रमण किया और सैमसन ने आहिस्ते-आहिस्ते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय पारी की चर्चा केंद्र सूर्यकुमार यादव रहे जो आठ विकेट गिरने के बावजूद बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए और भारत ने अंत में कुल 188 रनों का स्कोर खड़ा किया।