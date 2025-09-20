मैच (8)
परिणाम
12वां मैच, ग्रुप ए (N), अबू धाबी, September 19, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
188/8
ओमान Flagओमान
(20 ov, T:189) 167/4

भारत की 21 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
56 (45)
sanju-samson
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
aamir-kaleem
रिपोर्ट

भारत की जीत में ओमान के कलीम और मिर्ज़ा ने किया प्रभावित

मिर्ज़ा और कलीम दोनों ने अर्धशतक जड़ा और दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की

Navneet Jha
नवनीत झा
19-Sep-2025 • 2 hrs ago
1:40

हां या ना: सूर्या का बल्लेबाज़ी करने नहीं आना एक ग़लत संदेश दे गया

भारत 188 पर 8 (सैमसन 56, अभिषेक 38, शाह फ़ैसल 23 पर 2 और कलीम 31 पर 2) ने ओमान 167 पर 4 (कलीम 64, मिर्ज़ा 51 और कुलदीप 21 पर 1) को 21 रनों से हराया
एशिया कप 2025 में भारत ने ओमान को 21 रनों से हराते हुए जीत की हैट्रिक लगाई लेकिन इस जीत में ओमान के आमीर कलीम और हम्माद मिर्ज़ा ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। ओमान को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन इसके जवाब में ओमान कलीम और मिर्ज़ा के अर्धशतकों की बदौलत लक्ष्य से बहुत दूर नहीं था।
ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह के साथ कलीम ने अर्धशतकीय साझेदारी की। दोनों बल्लेबाज़ों ने पावरप्ले की समाप्ति तक बिना विकेट खोए 46 रन जोड़ लिए थे। हालांकि 56 के कुल स्कोर पर जतिंदर कुलदीप यादव का शिकार बन गए लेकिन इसके बाद कलीम और मिर्ज़ा ने ओमान की पारी को आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज़ों के बीच साझेदारी पनप चुकी थी लेकिन ओमान को अभी भी प्रति ओवर 14 से अधिक रनों की दरकार थी।
कलीम ने अपना अर्धशतक जड़ा और वह भारत के ख़िलाफ़ T20I में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे एसोसिएट खिलाड़ी बन गए, उनसे पहले यह कारनामा नूर ज़दरान ने 2010 में ग्रॉस आइलेट में किया था। हालांकि मिर्ज़ा ने भी थोड़ी ही देर बाद अपना अर्धशतक पूरा किया और वह यह कारनामा करने वाले तीसरे एसोसिएट खिलाड़ी बन गए।
ओमान को अंतिम तीन ओवर में 48 रनों की दरकार थी लेकिन कलीम ने हर्षित राणा के ख़िलाफ़ दो चौके जड़कर ओमान की उम्मीदें जगा दी। हालांकि उसी ओवर में हार्दिक पंड्या ने डीप फ़ाइन लेग की ओर दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपक लिया जिसके बाद ओमान के लिए लक्ष्य मुश्किल नज़र आने लगा। इसके बाद हार्दिक ने अगले ओवर में मिर्ज़ा को भी अपना शिकार बना लिया। अर्शदीप सिंह ने भी अंतिम ओवर में विनायक शुक्ला का विकेट निकाला और वह T20I क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट अर्जित करने वाले पहले गेंदबाज़ बन गए।
जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया तो ऐसा लगा जैसे आज 200 से अधिक का स्कोर बनेगा लेकिन भारत को शुभमन गिल के रूप में शुरुआती झटका लगा। शाह फ़ैसल की गेंद गिल के बल्ले और पैड के गैप को भेदती हुई ऑफ़ स्टंप से टकरा गई।
हालांकि इसके बाद अभिषेक शर्मा ने आक्रमण शुरू किया लेकिन वह भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि संजू सैमसन एक छोर पर टिके रहे और हार्दिक के दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट होने के बाद उन्होंने पहले अक्षर पटेल और फिर शिवम दुबे के साथ साझेदारी बनाने का प्रयास किया। अक्षर ने 26 रनों की उपयोगी पारी खेली लेकिन दुबे कुछ ख़ास नहीं कर पाए।
हालांकि एक छोर पर तिलक ने आक्रमण किया और सैमसन ने आहिस्ते-आहिस्ते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय पारी की चर्चा केंद्र सूर्यकुमार यादव रहे जो आठ विकेट गिरने के बावजूद बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए और भारत ने अंत में कुल 188 रनों का स्कोर खड़ा किया।
गेंदबाज़ी में ओमान की तरफ़ से शाह फ़ैसल और कलीम ने दो विकेट हासिल किए। कलीम ने जब ओमान की पारी में अर्धशतक पूरा किया तब वह ड्वेन ब्रावो, शेन वॉट्सन और दासून शानका के बाद T20I के एक मैच में भारत के ख़िलाफ़ दो विकेट हासिल करने के साथ ही अर्धशतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए।
Aamir KaleemHammad MirzaOmanIndiaIndia vs OmanMen's T20 Asia Cup

नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।

Language
Hindi
जीत की संभावना
भारत 100%
भारतओमान
100%50%100%भारत पारीओमान पारी

ओवर 20 • ओमान 167/4

विनायक शुक्ला c सब. (रिंकू सिंह) b अर्शदीप 1 (2b 0x4 0x6 2m) SR: 50
W
भारत की 21 रन से जीत
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
ओमान पारी
खिलाड़ीRb
जतिंदर सिंह
बोल्ड3233
एस ए कलीम
कैच6446
हम्माद मिर्ज़ा
कैच5133
ज़करिया इसलाम
नाबाद02
विनायक शुक्ला
कैच12
जितेन रामानंदी
नाबाद125
अतिरिक्त(b 1, NB 1, w 5)
कुल167(4 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका