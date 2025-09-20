भारत की जीत में ओमान के कलीम और मिर्ज़ा ने किया प्रभावित
मिर्ज़ा और कलीम दोनों ने अर्धशतक जड़ा और दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
मिर्ज़ा और कलीम दोनों ने अर्धशतक जड़ा और दूसरे विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी की
नवनीत झा ESPNcricinfo हिंदी में कंसल्टेंट सब एडिटर हैं।
ओवर 20 • ओमान 167/4
भारत की जीत में ओमान के कलीम और मिर्ज़ा ने किया प्रभावित
Ind vs Oman Highlights - भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, ओमान के कलीम और मिर्ज़ा ने किया प्रभावित
कुलदीप : जब आप खेलते नहीं हैं तब काफ़ी कुछ सीखते हैं
बड़ी जीत के साथ सुपर-4 में प्रवेश करना चाहेगा भारत
|खिलाड़ी
|R
|b
|बोल्ड
|32
|33
|कैच
|64
|46
|कैच
|51
|33
|नाबाद
|0
|2
|कैच
|1
|2
|नाबाद
|12
|5
|अतिरिक्त
|(b 1, NB 1, w 5)
|कुल
|167(4 विकेट; 20 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|3
|3
|0
|6
|1.278
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.270
|अफ़ग़ानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|1.241
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151