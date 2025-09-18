बुमराह को आराम दे सकती है भारतीय टीम
भारत बनाम ओमान से जुड़े मैच की संभावित एकादश और पिच पर एक नज़र
एशिया कप में अपने आखिरी लीग मुक़ाबले में भारतीय टीम शुक्रवार को ओमान का सामना करेगी। ओमान का अभी तक इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन ख़ास नहीं रहा है, जबकि भारत ने अपने दोनों मुक़ाबलों में बड़ी जीत दर्ज की हैं। तो चलिए इस मैच की संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं।
दोनों टीम की संभावित एकादश
पहले दो मुक़ाबलों में मिली शानदार जीत के कारण भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहेंगे। वर्कलोड मैनजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस मुक़ाबले से आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
भारत की संभावित टीम : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।
टूर्नामेंट के शुरुआती मुक़ाबलों में ओमान की बल्लेबाज़ी हो या गेंदबाज़ी दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो टीम महज 67 रन पर सिमट गई थी। ऐसे में भारत जैसी मज़बूत टीम के सामने टिके रहने के लिए ओमान को सामूहिक प्रयास करते हुए दमदार खेल दिखाना होगा।
ओमान की संभावित टीम : आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फै़सल, आर्यन बिष्ट, शकिल अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेन रमानंदी।
पिच रिपोर्ट और मौसम
पिच की बात करें तो यह मैच दुबई में खेला जाएगा। अब तक इस मैदान पर कोई भी मैच हाई स्कोरिंग नहीं देखने को मिला है। टीमों को यहां पर रन बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जहां तक मौसम की बात है तो यहां पर बड़ी गर्मी है, जबकि ओस भी मैच में काफ़ी देर बाद देखने को मिलती है। स्पिनरों को इस पिच पर अधिक मदद मिलने की उम्मीद है।