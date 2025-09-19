Ind vs Oman live updates - सैमसन के अर्धशतक से ओमान को 189 का लक्ष्य

जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया तो ऐसा लगा जैसे आज 200 से अधिक का स्कोर बनेगा लेकिन भारत को शुभमन गिल के रूप में शुरुआती झटका लगा। हालांकि इसके बाद अभिषेक ने आक्रमण शुरू किया लेकिन वह भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि सैमसन एक छोर पर टिके रहे और हार्दिक पंड्या के दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट होने के बाद उन्होंने पहले अक्षर पटेल और फिर शिवम दुबे के साथ साझेदारी बनाने का प्रयास किया। अक्षर ने 26 रनों की उपयोगी पारी खेली लेकिन दुबे कुछ ख़ास नहीं कर पाए।