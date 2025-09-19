मैच (9)
12वां मैच, ग्रुप ए (N), अबू धाबी, September 19, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
लाइव
Updated 11 mins ago • Published Today

Ind vs Oman live updates - सैमसन के अर्धशतक से ओमान को 189 का लक्ष्य

By नवनीत झा

ओमान को 189 का लक्ष्य

जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया तो ऐसा लगा जैसे आज 200 से अधिक का स्कोर बनेगा लेकिन भारत को शुभमन गिल के रूप में शुरुआती झटका लगा। हालांकि इसके बाद अभिषेक ने आक्रमण शुरू किया लेकिन वह भी एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि सैमसन एक छोर पर टिके रहे और हार्दिक पंड्या के दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट होने के बाद उन्होंने पहले अक्षर पटेल और फिर शिवम दुबे के साथ साझेदारी बनाने का प्रयास किया। अक्षर ने 26 रनों की उपयोगी पारी खेली लेकिन दुबे कुछ ख़ास नहीं कर पाए।
हालांकि एक छोर पर तिलक ने आक्रमण किया और सैमसन ने आहिस्ते-आहिस्ते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय पारी की चर्चा केंद्र सूर्यकुमार यादव रहे जो आठ विकेट गिरने के बावजूद बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए और भारत ने अंत में कुल 188 रनों का स्कोर खड़ा किया। अब देखना है कि ओमान के बल्लेबाज़ मज़बूत भारतीय गेंदबाज़ी आक्रमण का कैसे सामना करते हैं।

तिलक पवेलियन लौटे

तिलक वर्मा शरीर के दूर गेंद को प्रहार करने गए लेकिन संपर्क नहीं बैठा पाए और गेंद हवा में उठ खड़ी हो गई जिसे कवर के फ़ील्डर ने पीछे की ओर भागते हुए बढ़िया जज करते हुए कैच लपक लिया। सूर्यकुमार अभी भी डग आउट में ही हैं, अर्शदीप सिंह बल्लेबाज़ी के लिए आए हैं।
अर्शदीप सिंह ठीक हार्दिक के अंदाज़ में रन आउट हुए, गेंद गेंदबाज़ के हाथ में लगकर स्टंप्स से टकरा गई और अर्शदीप का बल्ला नॉन स्ट्राइकर एंड पर हवा में ही था। लेकिन सूर्यकुमार अभी भी बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए और कुलदीप यादव को मैदान में भेजा गया।

सैमसन आउट

अर्धशतक के बाद सैमसन ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। ऑफ़ स्टंप के बाहर आकर ऑन साइड में क्लिप करने गए थे सेमसन लेकिन संपर्क ठीक से बैठा नहीं पाए क्योंकि बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ शाह फ़ैसल ने गति में मिश्रण किया था। फ़ैसल ने इससे पहले पारी की शुरुआत में गिल का भी शिकार किया था। सूर्यकुमार यादव अभी भी बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए हैं, हर्षित राणा को बल्लेबाज़ी के लिए भेजा गया है।

सैमसन का अर्धशतक पूरा

संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। सैमसन को आज नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी के लिए भेजा गया था, हालांकि सैमसन पूरी लय में नज़र नहीं आए लेकिन लगातार लगते झटकों के बीच सैमसन क्रीज़ पर डटे रहे और उन्होंने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।

भारत के 150 रन पूरे

1
1
6
4
1
भारत ने स्कोरबोर्ड पर अपने 150 रन पूरे कर लिए हैं और अब भारतीय पारी में कुल चार ओवर शेष हैं। तिलक वर्मा ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं।

T20 में सूर्यकुमार ने आठवें नंबर पर कितनी बार बल्लेबाज़ी की है?

3 T20 में सूर्यकुमार यादव ने अब तक सिर्फ़ तीन बार नंबर आठ पर बल्लेबाज़ी की है। उन्होंने आख़िरी बार नंबर आठ पर IPL 2016 में बल्लेबाज़ी की थी।

सैमसन का कैच छूटा, दुबे आउट

44 के निजी स्कोर पर सैमसन को कवर पर जीवनदान मिला लेकिन आमिर कलीम ने अगली ही गेंद पर शिवम दुबे का शिकार कर लिया। दुबे ने लॉन्ग ऑफ़ की ओर बड़ा प्रहार किया लेकिन उनका बल्ला मुड़ गया और गेंद कप्तान जतिंदर सिंह की ओर गई और उन्होंने कोई ग़लती नहीं की। तिलक वर्मा नए बल्लेबाज़ जिसका मतलब है कि सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाज़ी के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा।
2 आमिर क़लीम की यह दूसरी सफलता है।

आमिर ने दिलाया ब्रेकथ्रू, अक्षर आउट

6
W
1
4
1
1
एंगल के साथ गेंद को दूर रखा था आमिर ने और अक्षर खड़े खड़े कट करने गए शरीर से दूर लेकिन गेंद उनके अनुमान से नीची रही और अंदरूनी हिस्से पर लगकर कीपर विनायक शुक्ला के दस्ताने में जाकर समा गई। बल्लेबाज़ी के लिए शिवम दुबे आए हैं इसका मतलब है कि सूर्यकुमार ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बल्लेबाज़ों को अभ्यास का समय देना चाहते हैं।
1

भारत के 100 रन पूरे

भारत की आधी पारी समाप्त हो गई है और स्कोरबोर्ड पर कुल 100 रन बने हैं। भारत ने तीन विकेट गंवाए हैं और अभी भी भारत के पास काफ़ी बल्लेबाज़ी बची हुई है। ध्यान रहे कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज़ी के लिए नहीं आए हैं और आज तक उन्होंने T20I में नंबर पांच के नीचे बल्लेबाज़ी नहीं की है।

हार्दिक रन आउट

सैमसन ने सीधा शॉट खेला और गेंद जितेन का हाथ में लगकर स्टंप्स पर लग गई। जितेन ने बायीं ओर ख़ुद को झोंका था और हार्दिक काफ़ी आगे निकल आए थे क्रीज़ से और हार्दिक को पवेलियन जाना होगा। अगर जितेन ने गेंद पकड़ ली होती तो सैमसन कैच आउट हो जाते। नए बल्लेबाज़ के रूप में अक्षर पटेल आए हैं।
1

अभिषेक आउट !

भारत को अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा है। गेंद अभिषेक की पहुंच से काफ़ी दूर थी और अभिषेक ने खड़े खड़े ज़ोरदार कट किया लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर के पास चली गई। जितेन रामानंदी ने ओमान को ब्रेकथ्रू दिलाया। नंबर चार पर हार्दिक बल्लेबाज़ी के लिए आए हैं।
1

भारत के 50 रन पूरे

अभिषेक का आक्रमण जारी है और स्कोरबोर्ड पर भारत ने 50 रन भी पूरे कर लिए हैं।
50 सैमसन और अभिषेक के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई है। भारत ने अपना पहला विकेट छह रन के स्कोर पर गंवाया था।
पावरप्ले में भारत ने एक विकेट के नुक़सान पर 60 रन बनाए।
1

अभिषेक का आक्रमण शुरू

तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने शकील पर आक्रमण शुरू कर दिया और दो चौके और एक छक्का बटोर लिया। वहीं अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने भी छक्का जड़ते हुए अभिषेक का साथ देना शुरू कर दिया।
6
2

गिल बोल्ड !

शाह फ़ैसल ने शुभमन गिल का ऑफ़ स्टंप उखाड़ दिया है। गिल ड्राइव करने गए थे लेकिन गेंद ने बल्ले और पैड के बीच के गैप को भेद दिया और फ़ैसल को मिल गया ड्रीम विकेट। संजू सैमसन को बल्लेबाज़ी के लिए भेजा गया है।
W
1

पहली ही गेंद पर लेग बिफ़ोर की अपील और रिव्यू

पहली ही गेंद पर ओमान ने रिव्यू लिया है, अभिषेक शर्मा के ख़िलाफ़ शकील ने लेग बिफ़ोर की अपील को अंपायर ने नकार दिया था। टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद बिना बल्ले पर लगे हुई गई थी लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच की थी इसलिए ओमान ने रिव्यू गंवा दिया पहली ही गेंद पर।
1lb
4
1

पिच रिपोर्ट : भारत बड़ा स्कोर बना सकता है

रवि शास्त्री ने कहा कि पिच ने कल बढ़िया खेला था और आज भी पिच वैसी ही रह सकती है। नीचे हल्की घास है लेकिन पिच ड्राई है। वक़ार यूनिस ने कहा कि भारत पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 200 से अधिक रन बना सकता है। तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, ऐसे में तेज़ गेंदबाज़ों को स्विंग प्राप्त हो सकती है।
2
1

टॉस : भारत ने चुनी बल्लेबाज़ी

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला किया। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में अधिक बल्लेबाज़ी नहीं की है इसलिए वह पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला किया है। सूर्यकुमार ने कहा कि टीम में दो बदलाव हैं, हर्षित राणा टीम में शामिल किए गए हैं। हालांकि सूर्यकुमार यादव दूसरे खिलाड़ी का नाम भूल गए और उन्होंने कहा कि वह रोहित शर्मा जैसे हो रहे हैं।
ओमान की टीम में भी दो बदलाव हुए हैं। नदीम और एक अन्य खिलाड़ी को एकादश में शामिल किया गया है और जतिंदर सिंह भी दूसरे खिलाड़ी का नाम भूल गए
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या,सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव
ओमान : जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्ज़ा, विनायक शुक्ला, शाह फ़ैसल, मोहम्मद नदीम, आर्यन बिष्ट, ज़करिया इस्लाम, शक़ील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

कुलदीप : जब आप खेलते नहीं हैं तब काफ़ी कुछ सीखते हैं

ओमान के ख़िलाफ़ मैच से पहले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने भारतीय प्लेइंग इलेवन से बाहर रहने के दौरान अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने अपने खेल पर कैसे काम किया। कुलदीप ने कहा कि दलीप ट्रॉफ़ी में मैच खेलने से भी उन्हें काफ़ी मदद मिली और इसके साथ ही कुलदीप ने वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल के साथ अपनी जुगलबंदी पर भी बात की। आप पूरी ख़बर यहां पढ़ सकते हैं।
1

ओमान के ख़िलाफ़ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच

1 भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज पहली बार ओमान के ख़िलाफ़ खेलने वाला है

ICC ने PCB से जताई आपत्ति

मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट को लेकर जारी विवाद के मामले में नया मोड़ आया है। UAE के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मुक़ाबले से पहले, पाकिस्तान टीम प्रबंधन और पाइक्रॉफ़्ट के बीच हुई बैठक की रिकॉर्डिंग को लेकर ICC ने PCB को ईमेल भेजा है और उसने PCB पर PMOA का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आप पूरी ख़बर यहां पढ़ सकते हैं।

क्या बदलाव करेगा भारत?

ESPNcricinfo हिंदी के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप इस मुक़ाबले की गेंद दर गेंद कॉमेंट्री यहां पढ़ सकते हैं। भारत पहले ही सुपर-4 में प्रवेश कर चुका है, ऐसे में उसके पास अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आज़माने का मौक़ा है? क्या भारत आज जसप्रीत बुमराह को आराम देगा? किन खिलाड़ियों को आज एकादश में जगह मिल सकती है? इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़ और पिच रिपोर्ट आप यहां पढ़ सकते हैं।
मैच न्यूज़

भारत लगातार दो जीत हासिल कर पहले ही सुपर-4 में पहुंच चुका है, 21 सितंबर को उसका मुक़ाबला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है

"जब आप नहीं खेलते, तो किसी और को दोष देना बहुत आसान होता है। इसे सकारात्मक रूप से लेना और सुधार करना कठिन है।"

बड़ी जीत के साथ सुपर-4 में प्रवेश करना चाहेगा भारत

भारत बनाम ओमान से जुड़े मैच की संभावित एकादश और पिच पर एक नज़र

भारत पारी
खिलाड़ीRb
अभिषेक शर्मा
कैच3815
एस गिल
बोल्ड58
एस वी सैमसन
कैच5645
एचएच पंड्या
रन आउट11
ए पटेल
कैच2613
एस दुबे
कैच58
एन टी वर्मा
कैच2918
एच राणा
नाबाद138
अर्शदीप सिंह
रन आउट11
के यादव
नाबाद13
अतिरिक्त(b 1, lb 2, w 10)
कुल188(8 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत22044.793
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान2020-3.375
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका