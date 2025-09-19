मैच (8)
एशिया कप (2)
IRE vs ENG (1)
IND-A vs AUS-A (1)
PAK vs SA (1)
One-Day Cup (1)
CPL (1)
IND W vs AUS W (1)
ख़बरें

ICC ने कहा कि PCB ने UAE मैच से पहले प्रोटोकॉल का 'कई बार उल्लंघन' किया

ICC ने बैठक की रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने को PMOA प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है

Salman Agha speaks with the team manager ahead of the match, UAE vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 17, 2025

मैच से पहले टीम मैनेजर से बात करते पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा  •  AFP/Getty Images

ICC ने 17 सितंबर को दुबई में UAE के ख़िलाफ़ एशिया कप मैच से पहले मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तानी टीम प्रबंधन के बीच हुई बैठक का वीडियो रिकॉर्ड करने पर PCB से आपत्ति जताई है।
PTI के अनुसार, "गुरुवार को भेजे गए एक कड़े ईमेल में ICC के CEO संजोग गुप्ता ने PCB को सूचित किया कि खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (PMOA) जहां यह बैठक हुई थी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बातचीत को रिकॉर्ड करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।"
पाइक्रॉफ़्ट के अलावा, इस बैठक में पाकिस्तानी कप्तान सलमान आग़ा, मुख्य कोच माइक हेसन, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और मीडिया मैनेजर नईम गिलानी भी शामिल हुए थे। ICC के क्रिकेट महाप्रबंधक वसीम ख़ान भी मौजूद थे।
जब गिलानी ने बैठक का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के अनुसार, PMOA के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि PCB बैठक का वीडियो बनाने पर अड़ा रहा और कहा कि ऐसा न करने पर पाकिस्तान, UAE के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा। समझौता हुआ और गिलानी को बिना ऑडियो के बैठक रिकॉर्ड करने की अनुमति दे दी गई।
अपने ईमेल में, गुप्ता ने इस तरह की कार्रवाई को कदाचार बताया और कहा कि PCB ने PMOA प्रोटोकॉल का "कई बार उल्लंघन" किया है। बैठक में, पाइक्रॉफ़्ट ने पाकिस्तान प्रबंधन को बताया कि वह केवल इस निर्देश के संदेशवाहक थे कि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव, आग़ा से हाथ नहीं मिलाएंगे, न कि निर्देश जारी करने वाले।
हालांकि उन्होंने इस स्थिति को लेकर "ग़लत सूचना और ग़लतफ़हमी पर खेद" व्यक्त किया, लेकिन बैठक के तुरंत बाद PCB ने एक बयान जारी कर दावा किया कि पाइक्रॉफ़्ट ने "पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगी है"।
ICC इस बात से असहमत थी और गुप्ता ने PCB को भेजे ईमेल में दोहराया कि पाइक्रॉफ़्ट ने ग़लतफ़हमी के लिए खेद व्यक्त किया है।
बुधवार को पाकिस्तान और UAE के बीच मैच आखिरकार एक घंटे की देरी से शुरू हुआ और वह भी तब जब PCB ने मैच से पहले पाइक्रॉफ़्ट और टीम प्रबंधन के बीच एक बैठक पर सहमति जताई ताकि रविवार को भारत-पाकिस्तान मैच के टॉस के समय हुई हैंडशेक-गेट घटना से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जा सके।
तब तक PCB, जो पाइक्रॉफ़्ट को एशिया कप के बाक़ी मैचों से हटाना चाहता था और ICC, जिसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, के बीच गतिरोध बना हुआ था।
PCB का दावा था कि पाइक्रॉफ़्ट ने आचार संहिता और MCC की क्रिकेट भावना का उल्लंघन किया था, जब उन्होंने आग़ा को सूर्यकुमार से हाथ न मिलाने के लिए कहा था। यह निर्देश उन्हें दुबई में आयोजन स्थल प्रबंधक से टॉस से कुछ मिनट पहले ही मिला था।
ICC ने कहा कि उसने इस घटना की जांच की है और पाइक्रॉफ़्ट को इस मामले में दोषी नहीं पाया है।
रिपोर्टों के अनुसार, PCB ने पाकिस्तान टीम को एशिया कप से बाहर करने की धमकी भी दी थी और कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि यह धमकी हक़ीक़त में बदल सकती है, जब UAE के ख़िलाफ़ मैच वाले दिन, बोर्ड ने खिलाड़ियों को उनके निर्धारित प्रस्थान समय के बाद भी होटल में रुकने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता चला कि पाइक्रॉफ़्ट बतौर अधिकारी इस मैच का हिस्सा रहने वाले हैं।
उस समय ICC और PCB के बीच बातचीत के दौरान, पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तान टीम प्रबंधन के बीच बैठक का सुझाव दिया गया, जिससे अंततः मैच के आगे बढ़ने का रास्ता साफ़ हो गया।
Andy PycroftPakistanU.A.E. vs PakistanMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  EU Privacy Rights  •  Cookie Policy  •  Feedback