ज़हीर ख़ान ने छोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स का साथ
ऐसा समझा जा रहा है कि फ़्रैंचाइज़ी के लिए ज़हीर का विज़न मुख्य कोच जस्टिन लैंगर और टीम के मालिक संजीव गोएनका के विज़न से मेल नहीं खा रहा था
टीम के मेंटॉर के रूप में जुड़ने के एक साल बाद ज़हीर ख़ान ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का साथ छोड़ने का फ़ैसला किया है। ESPNcricinfo को पता चला है कि ज़हीर ने गुरुवार को औपचारिक तौर पर फ़्रैंचाइज़ी छोड़ने के फ़ैसले से LSG को अवगत करा दिया।
यह फ़ैसला भले ही बाहरी लोगों को आश्चर्यचकित करने योग्य लगे लेकिन ऐसा समझा जाता है कि ज़हीर के इस्तीफ़े की मुख्य वजह यह है कि पिछले साल जब वह फ़्रैंचाइज़ी से जुड़े थे तब उस समय फ़्रैँचाइज़ी के लिए जो ज़हीर का विज़न था वह टीम के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर और टीम के मालिक संजीव गोएनका के विज़न से मेल नहीं खा रहा था।
हालांकि ज़हीर का फ़्रैंचाइज़ी के कप्तान ऋषभ पंत के साथ रिश्ता मज़बूत बना हुआ है, लेकिन वह अव्यवस्थित सोच से प्रभावित थे, जिसने सीज़न के दूसरे भाग में LSG को अंक तालिका में नीचे खिसकाने में भूमिका निभाई।
IPL 2023 के बाद गौतम गंभीर के LSG से अलग होने के बाद अगस्त 2024 में ज़हीर इस भूमिका में आए थे। गंभीर 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ जुड़े और इसके बाद वह बतौर मुख्य कोच भारतीय टीम के साथ जुड़ गए। जबकि ज़हीर 2018 से 2022 तक मुंबई इंडियंस (MI) के साथ थे। वह LSG के साथ दो वर्ष के अनुबंध के साथ जुड़े थे जिसमें उन्होंने स्काउटिंग और रणनीति का भार संभाला था।
पहले दो सीज़न 2022 और 2023 में प्लेऑफ़ में प्रवेश करने के बाद LSG अगले दोनों सीज़न प्लेऑफ़ में प्रवेश नहीं कर पाई। 2025 में 14 में से छह मैच जीतते हुए LSG ने अंक तालिका में सातवें स्थान पर रहते हुए सीज़न को समाप्त किया। इस सीज़न के दो चरणों में LSG का प्रदर्शन एकदम विपरीत था, एक तरफ़ जहां उन्होंने पहले आठ मैचों में पांच मैच में जीत दर्ज की थी तो वहीं अंतिम छह मैचों में उन्होंने सिर्फ़ एक मुक़ाबले में ही जीत नसीब हुई।
LSG ने मेगा नीलामी में पंत को 27 करोड़ रुपए में ख़रीदकर सुर्खियां बटोरी थीं, जिससे वह IPL के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। टीम उनके इर्द-गिर्द बुनी गई थी, लेकिन ज़हीर ने जल्दी ही उन बुनियादी ढांचों को स्थापित कर दिया जो उन्हें लगता था कि इससे LSG हर सीज़न में और मज़बूत हो सकती है। पंत के ओपनिंग करने को लेकर काफ़ी चर्चा होने के बावजूद, ज़हीर ने शुरुआत में ही इस करिश्माई विकेटकीपर-बल्लेबाज़ से बात की और उन्हें बताया कि बेहतर रणनीति यह होगी कि ऐडन मारक्रम के साथ मिचेल मार्श ओपनिंग करें। ज़हीर ने पंत और टीम के नेतृत्व समूह, दोनों पर अपनी इस रणनीति का प्रभाव डाला, जिससे उनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ निकोलस पूरन, जिन्हें नंबर 3 पर उतारा गया था, पर बोझ कम हो जाए।
भूमिका की स्पष्टता ने बल्लेबाज़ों को स्वतंत्रतापूर्वक खेलने और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का मौक़ा दिया। मारक्रम ने इससे पहले कभी IPL में ओपनिंग नहीं की थी, जबकि मार्श, एक दशक से भी ज़्यादा समय से IPL में होने के बावजूद, कभी कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। फिर भी यह कदम कारगर रहा: मार्श 163.70 के स्ट्राइक रेट से 627 रन बनाकर पांचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे, पूरन ने 196.25 के स्ट्राइक रेट से 524 रन बनाए और मारक्रम ने 148.82 के स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाए।