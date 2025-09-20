विकेटों का शतक पूरा करते हुए अर्शदीप ने रचे कई कीर्तिमान
भारतीय तेज़ गेंदबाज़ ने ओमान के विनायक शुक्ला को आउट करते हुए भारत के पहले 100 T20I विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज़ बने
अर्शदीप सिंह 100 T20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बन चुके हैं। उन्होंने ओमान के विनायक शुक्ला को ग्रुप चरण के आख़िरी मैच में आउट करते हुए, यह उपलब्धि हासिल की। अर्शदीप ने यह मुक़ाम अपने 64वें T20I में पाया और वे 100 से अधिक विकेट लेने वाले 25वें गेंदबाज़ बने, जिसमें 12 तेज़ गेंदबाज़ भी शामिल हैं।
तेज़ रफ़्तार वाले गेंदबाज़ का विकेटों के शतक तक पहुंचना
जुलाई 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने सिर्फ़ तीन साल और 74 दिन में 100 विकेट पूरे कर लिए। तेज़ गेंदबाज़ों में यह दूसरा सबसे तेज़ है। बहरीन के रिज़वान बट ने दो साल और 240 दिन में यह उपलब्धि हासिल की थी। किसी और गेंदबाज़ ने चार साल से कम समय में 100 T20I विकेट नहीं लिए हैं।
हालांकि गेंदों और मैचों की संख्या के मामले में अर्शदीप तेज़ गेंदबाज़ों में सबसे तेज़ हैं। 64 मैच और 1329 गेंदों में अर्शदीप ने विकेटों का शतक पूरा किया है। सभी गेंदबाज़ों को मिलाकर देखें तो वे सिर्फ़ राशिद ख़ान, संदीप लामिछाने और वानिंदु हसरंगा से पीछे हैं।
औसत की बात करें तो अर्शदीप का 18.37 का औसत किसी भी फ़ुल मेम्बर देश के तेज़ गेंदबाज़ के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सभी देशों को मिलाकर देखें तो यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ है। बट (16.68) और ओमान के बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ बिलाल ख़ान (16.95) इस मामले में अर्शदीप से आगे हैं।
वीनू मांकड़, कपिल देव, अर्शदीप सिंह
वीनू मांकड़ टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने यह उपलब्धि अपने 23वें टेस्ट में पाई। वनडे में कपिल देव 1986 में अपने 77वें ODI में 100 विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। अर्शदीप ने अपने 64वें T20I में यह आंकड़ा हासिल किया। T20I में फ़ुल मेम्बर टीमों में सिर्फ़ साउथ अफ़्रीका, वेस्टइंडीज़ और ज़िम्बाब्वे ही ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कोई 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज़ नहीं है।
लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज़
T20I में अर्शदीप ने पावरप्ले में 43 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका औसत 20.06 और इकोनॉमी 7.50 का रहा है। उनके डेब्यू के बाद से किसी भी गेंदबाज़ ने पावरप्ले में उनसे ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं।
डेथ ओवर्स में भी वे भरोसेमंद रहे हैं। आख़िरी चार ओवरों में उनके 48 विकेट दूसरे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ से नौ अधिक हैं। तेज़ गेंदबाज़ों में अगला नाम पाकिस्तान के हारिस रऊफ़ का आता है।
मुश्किल घरेलू परिस्थितियों को दी मात
भारत की पिचें आम तौर पर T20I में रन बनाने वाली रही हैं और भले ही घरेलू मैदान पर अर्शदीप की इकोनॉमी थोड़ी महंगी रही हो, लेकिन विकेट लेने की उनकी क्षमता अद्वितीय रही है। सिर्फ़ छह तेज़ गेंदबाज़ ऐसे हैं जिनके भारत में 20 से अधिक T20I विकेट हैं। अर्शदीप (28) इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। उनसे पहले भुवनेश्वर कुमार (34) और हार्दिक पंड्या (31) का नाम आता है।
बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों का ख़ास शिकारी
अर्शदीप के 100 में से 38 विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के हैं। उनके डेब्यू के बाद से किसी भी गेंदबाज़ के मुक़ाबले यह सबसे ज़्यादा है। इस दौरान सिर्फ़ छह और गेंदबाज़ ही 20 से ज़्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को आउट कर पाए हैं।
पावरप्ले में बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ उनका औसत सिर्फ़ 13.36 है, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ़ यह 25.37 है। पावरप्ले में लेफ़्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़ उनके 19 विकेट सबसे ज़्यादा हैं। टिम साउदी ने भी इस दौरान इतने ही विकेट लिए हैं। T20I में सात बल्लेबाज़ ऐसे हैं जिन्हें अर्शदीप ने तीन या उससे अधिक बार आउट किया है। इनमें से चार टॉप ऑर्डर के लेफ़्ट-हैंडर्स हैं। साउथ अफ़्रीका के राइली रूसो के ख़िलाफ़ उनके आंकड़े सबसे दिलचस्प हैं। उन्होंने रूसो को पांच गेंदों में तीन बार आउट किया है और कोई रन नहीं दिया। इससे पहले न्यूज़ीलैंड के ऑफ़स्पिनर नाथन मक्कलम ने ज़िम्बाब्वे के चार्ल्स कोवेंट्री को पांच गेंदों में बिना रन दिए तीन बार आउट किया था।
T20 वर्ल्ड कप में चमक
2024 T20 वर्ल्ड कप अब तक अर्शदीप का सबसे सफल टूर्नामेंट रहा, जिसमें उन्होंने आठ पारियों में 17 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह की चमक के कारण उनकी भूमिका थोड़ी दब गई, लेकिन 7.16 की इकोनॉमी और 12.64 का औसत भारत की ख़िताबी जीत में अहम रहा। डेथ ओवर्स में उनके नौ विकेट किसी भी गेंदबाज़ के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा रहे।
उन्होंने 2022 T20 वर्ल्ड कप में भी दस विकेट लिए थे, इस तरह वह जिन दोनों वर्ल्ड कप में खेले हैं, उनमें भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने हैं।