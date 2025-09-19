भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को दूसरे दौर में आमने-सामने होंगे

पाकिस्तान को सुपर फोर में श्रीलंका के ख़‍िलाफ़ मुक़ाबले से पहले एक दिन का आराम मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को लगातार दो दिन खेलना होगा जिसमें 24 सितंबर को भारत से और 25 सितंबर को पाकिस्तान से, दोनों मुक़ाबले दुबई में होंगे।

सुपर-4 चरण का आख़‍िरी मुक़ाबला 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को फ़ाइनल में भिड़ेंगी, जो दुबई में ही होगा। ग्रुप स्टेज की कोई भी टीम अपने अंक सुपर-4 में लेकर नहीं जाएगी। सुपर-4 चरण की शुरुआत सभी टीमों के लिए शून्य से होगी।