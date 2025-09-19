मैच (16)
ख़बरें

भारत और पाकिस्तान 21 सितंबर को दूसरे दौर में आमने-सामने होंगे

बांग्लादेश और श्रीलंका 20 सितंबर को सुपर-4 दौर की शुरुआत करेंगे

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
19-Sep-2025 • 1 hr ago
India and Pakistan line up for the anthems, India vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 14, 2025

India और Pakistan 21 सितंबर को आमने-सामने होंगे  •  Associated Press

श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण की शुरुआत शनिवार को होगी। अबु धाबी में ग्रुप स्टेज के दूसरे अंतिम मुक़ाबले में अफ़ग़ानिस्तान को हराकर श्रीलंका ने न केवल उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, बल्कि ग्रुप बी से बांग्लादेश के साथ अजेय रहते हुए अगले चरण में प्रवेश किया।
वहीं, भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से पहले ही सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पाकिस्तान ने बुधवार को यूएई को हराकर यह सुनिश्चित किया। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुक़ाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप स्टेज में दुबई में खेले गए मुक़ाबले में पाकिस्तान को हराया था और ओमान के ख़ि‍लाफ़ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने से पहले तक अजेय है।
पाकिस्तान को सुपर फोर में श्रीलंका के ख़‍िलाफ़ मुक़ाबले से पहले एक दिन का आराम मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को लगातार दो दिन खेलना होगा जिसमें 24 सितंबर को भारत से और 25 सितंबर को पाकिस्तान से, दोनों मुक़ाबले दुबई में होंगे।
सुपर-4 चरण का आख़‍िरी मुक़ाबला 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को फ़ाइनल में भिड़ेंगी, जो दुबई में ही होगा। ग्रुप स्टेज की कोई भी टीम अपने अंक सुपर-4 में लेकर नहीं जाएगी। सुपर-4 चरण की शुरुआत सभी टीमों के लिए शून्य से होगी।
PakistanIndiaMen's T20 Asia Cup

