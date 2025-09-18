मैच (18)
IND-A vs AUS-A (1)
IND W vs AUS W (1)
CPL (1)
एशिया कप (2)
WCPL (1)
IRE vs ENG (1)
Australia 1-Day (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ZIM vs NAM (1)
फ़ीचर्स

पाकक्रॉफ़्ट ड्रामा : सब कुछ, हर जगह, एक साथ

PCB की लाहौर में बैठक चल रही थी, खिलाड़ियों को होटल से बाहर न जाने को कहा गया था, और UAE के ख़‍िलाफ़ पाकिस्तान के मैच के भविष्य को लेकर काफ़ी देर तक अनिश्चितता बनी रही

Shashank Kishore
शशांक किशोर
18-Sep-2025 • 1 hr ago
Salman Agha speaks with the team manager ahead of the match, UAE vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 17, 2025

Salman Agha और टीम मैनेजर बातचीत के दौरान  •  AFP/Getty Images

बुधवार को दुबई में UAE के ख़‍िलाफ़ पाकिस्तान के ग्रुप ए के आखिरी मैच में मची अफ़रातफ़री को पूरी तरह समझने के लिए आपको एक साथ तीन जगहों पर होना ज़रूरी था।
मरीना स्थित टीम होटल में, जहां आखिरी मिनट तक यह अनिश्चितता बनी रही कि पाकिस्तानी खिलाड़ी स्थानीय समयानुसार शाम 4.30 बजे निर्धारित समय पर मैदान के लिए रवाना होंगे या नहीं। लेकिन वे नहीं हुए।
होटल से 40 मिनट की ड्राइव पर, स्पोर्ट्स सिटी स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां UAE के खिलाड़ी शाम 5 बजे पहुंच गए थे, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि वे खेलेंगे या नहीं। पाकिस्तान द्वारा मैच का बहिष्कार किए जाने की चर्चा तेज़ होने लगी थी।
और लगभग 5000 किलोमीटर दूर लाहौर स्थित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मुख्यालय में, जहां इसके और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के प्रमुख अध्यक्ष मोहसिन नक़वी बोर्ड के दो पूर्व अध्यक्षों रमीज़ राजा और नज़म सेठी के साथ अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे थे। शुरुआत में घोषणा की गई थी कि मैच "अभी के लिए" एक घंटे की देरी से शुरू होगा। इसका मतलब था कि टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7.30 बजे शुरू होगा।
गहराते रहस्य को थामने की कोशिश के बीच आयोजन स्थल पर और भी कुछ खुलासे हो रहे थे। जिस ज़िम्बाब्वे के मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट से व्यक्ति से PCB को परेशानी थी, वह शाम 5 बजे के कुछ ही देर बाद आए और सीधे बाहर निकलकर पांच मिनट की ड्राइव पर स्थित ICC मुख्यालय पहुंच गए। PCB उन्हें बाहर करना चाहता था, ICC टस से मस नहीं हो रहा था।
जब नक़वी ने आखिरकार शाम 5.45 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को होटल से स्टेडियम जाने का निर्देश दिया है, तब भी मैच शुरू होने के समय को लेकर संशय बना हुआ था। आयोजकों को शाम 7.30 बजे का समय बताया गया था, लेकिन स्थानीय संपर्क टीम को पुलिस ने चेतावनी दी थी कि शाम 6 बजे के बाद होने वाली भीड़ को देखते हुए इतने कम समय में ट्रैफ़िक साफ़ करना असंभव था। और टीम के स्टेडियम के लिए रवाना होने के बाद ही इस बात की पुष्टि हुई कि पाइक्रॉफ़्ट मैच का संचालन करेंगे।
जैसे-जैसे राजनीति आगे बढ़ी, टेलीविज़न समाचार टीमों ने टीम का पीछा किया और पाकिस्तान की मैदान तक की 40 मिनट की बस यात्रा का प्रसारण किया। शाम 6.25 बजे, खिलाड़ी अंततः मैदान पर पहुंचे, तब तक उनके प्रतिद्वंद्वी UAE ने अपना अभ्यास समाप्त कर लिया था, टीम मीटिंग कर ली थी और टॉस के समय का इंतज़ार कर रहे थे।
जहां ज़्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ी सीधे एक संक्षिप्त वार्म-अप के लिए रवाना हो गए, वहीं टीम मैनेजर नावेद अकरम चीमा, कप्तान सलमान आगा और कोच माइक हेसन ने पाइक्रॉफ़्ट के साथ एक बंद कमरे में बैठक की।
इसके तुरंत बाद, PCB ने पाकिस्तानी मीडिया को टीम प्रबंधन द्वारा पाइक्रॉफ़्ट से बातचीत का एक म्यूटेड वीडियो क्लिप प्रसारित किया। शाम 7 बजे टॉस से कुछ मिनट पहले जारी एक बयान में, PCB ने दावा किया कि पाइक्रॉफ़्ट ने "ग़लत संचार" के लिए माफ़ी मांगी है, जिसके कारण रविवार को भारत के ख़‍िलाफ़ पाकिस्तान के मैच के दौरान हाथ नहीं मिलाने की घटना हुई।
इस घटनाक्रम ने पिछले 24 घंटों से बना तनाव कम कर दिया। पाकिस्तान ने मंगलवार शाम को मैच से पहले होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी और PCB ने उसी रात एक बयान जारी कर कहा कि वह एशिया कप में टीम की भागीदारी की समीक्षा कर रहा है।
जब बुधवार रात को पाकिस्तान और UAE के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए मैदान पर उतरे, तब सुपर 4 में जगह बनाने के लिए शुरू होने वाला 'मस्ट-विन' मुक़ाबले पर सबकी नज़रें थी।
PakistanU.A.E. vs PakistanMen's T20 Asia Cup

शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ संवाददाता हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback