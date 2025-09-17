सुपर-4 में पहुंचने के बाद भी भारतीय टीम की तीव्रता में कोई कमी नहीं दिखी

यह फ़ील्डिंग सत्र भारत के कैंप का माहौल दिखा रहा था- जीवंत, हल्का-फुल्का, लेकिन अंदर ही अंदर इंटेसिटी से भरा हुआ, जो बाद में नेट्स पर फिर से नज़र आया। मंगलवार की शाम को तापमान थोड़ा कम होकर 40 से 35-36 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था, लेकिन टीम के लिए यह राहत की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग लगातार दूसरे दिन चार घंटे से ज़्यादा चली थी।