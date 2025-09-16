भारत के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से ब्रैथवेट बाहर, चंद्रपॉल की वापसी

100 टेस्ट मैच खेलने वाले अनुभवी ब्रैथवेट ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आखिरी टेस्ट में अपनी जगह गंवा दी थी। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टीम में से कीसी कार्टी, जोहान लेन और मिकाइल लुइस भी शामिल नहीं हैं। बाएं हाथ के स्पिनर खारी पिएर , जिन्होंने अभी तक टेस्ट मैच नहीं खेला है, ऐथनेज़ और चंद्रपॉल के साथ टीम में शामिल किया गया है। पिएर उप-कप्तान जोमेल वारिकन के साथ टीम में दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर हैं, और उन्हें वेस्टइंडीज़ चैंपियनशिप में 13.56 की औसत से 41 विकेट लेने के बाद टीम में शामिल किया गया है।

ऐथनेज़ ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उपमहाद्वीप में खेला था। चंद्रपॉल, जिन्होंने आखिरी बार जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट खेला था, शीर्ष क्रम में जॉन कैंपबेल के साथ खेल सकते हैं। केवलन एंडरसन, जिनका प्रथम श्रेणी औसत 42.05 है, टीम में अपनी जगह बनाए रखेंगे। अन्य बल्लेबाजों में कप्तान रोस्टन चेज़, जस्टिन ग्रीव्स, शे होप, टेविन इमलाच और ब्रैंडन किंग शामिल हैं।

स्पिन विभाग की कमान उप-कप्तान जोमेल वारिकन, पिएर और चेज़ संभालेंगे। तेज गेंदबाज़ों में अल्ज़ारी जोसेफ़, शामर जोसेफ़, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स शामिल हैं।

टीम 22 सितंबर को कैरेबियाई से दौरे के लिए रवाना होगी और 24 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी। केवल चार खिलाड़ी - चेज़, होप, अल्ज़ारी और वारिकन - 2018/19 में भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज़ टीम का हिस्सा थे। पहला टेस्ट 2 अक्तूबर से शुरू होगा।

अगले कुछ महीने वेस्टइंडीज़ के लिए सभी प्रारूपों में व्यस्त रहने वाले हैं और इसलिए गुडाकेश मोती को आराम दिया गया है। अगले साल फ़रवरी-मार्च में होने वाले T20 विश्व कप से पहले, फिर इसी महीने के अंत में नेपाल के साथ तीन T20 मैच, फिर भारत में दो टेस्ट मैच, फिर अक्तूबर-नवंबर में बांग्लादेश के लिए एक बहु-प्रारूप वाले सीमित ओवरों के दौरे के लिए उड़ान, और फिर 5 नवंबर से 22 दिसंबर तक न्यूज़ीलैंड के सभी प्रारूपों के दौरे के साथ साल का समापन, जिसमें पांच T20 मैच, तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच शामिल हैं।

भारत सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज़ टेस्ट टीम