मैच (17)
एशिया कप (2)
IND-A vs AUS-A (1)
PAK vs SA (1)
ZIM vs NAM (1)
Australia 1-Day (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
WCPL (1)
CPL (1)
ख़बरें

स्मृति मांधना वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पर वापस

भारतीय उप कप्तान ने अपने करियर में चौथी बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल की

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
16-Sep-2025 • 3 hrs ago
Smriti Mandhana got off to a brisk start, India vs Australia, 1st women's ODI, New Chandigarh, September 14, 2025

स्‍मृति मांधना ने ऑस्‍ट्रेलिया के ख़‍िलाफ़ पहले वनडे में अर्धशतक लगाया था  •  Getty Images

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मांधना ने ऑस्‍ट्रेलिया के ख़‍िलाफ़ पहले वनडे में रविवार को अर्धशतक लगाने के बाद महिला वनडे बल्लेबाज़ों की ICC रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
मांधना की 63 गेंदों में 58 रनों की पारी ने उन्हें इंग्लैंड की कप्तान नैट सीवर-ब्रंट को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी भी तीन स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गईं, जबकि एनाबेल सदरलैंड और फ़ीब लिचफ़ील्‍ड अपने अर्धशतकों के बाद संयुक्त 25वें स्थान पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने न्यू चंडीगढ़ में 282 रनों का लक्ष्य आठ विकेट और 35 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दोनों टीमें बुधवार को तीन वनडे मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच खेलेंगी।
यह चौथी बार है जब मांधना ने वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उन्होंने यह उपलब्धि सबसे पहले जनवरी 2019 में और हाल ही में जुलाई में हासिल की थी, लेकिन सीवर-ब्रंट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। हरमनप्रीत कौर (12वें) और जेमिमाह रोड्रिग्स (15वें) शीर्ष 20 में शामिल अन्य भारतीय बल्लेबाज़ हैं।
गेंदबाज़ी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ और अलाना किंग ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी और पांचवीं रैंकिंग हासिल की। ​​51 रन देकर एक विकेट लेने वाली भारतीय ऑफ़ स्पिनर स्‍नेह राणा पांच स्थान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर पहुँच गईं।
इंग्लैंड की स्पिनर सोफ़ी एक्लस्टन गेंदबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं, जबकि दीप्ति शर्मा सातवें नंबर पर हैं और शीर्ष दस में एकमात्र भारतीय हैं।
Smriti MandhanaBeth MooneyAnnabel SutherlandPhoebe LitchfieldKim GarthAlana KingSneh RanaIndia WomenIND Women vs AUS WomenAustralia Women tour of India

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback