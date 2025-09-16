स्मृति मांधना वनडे बल्लेबाज़ी रैंकिंग में शीर्ष पर वापस

ऑस्ट्रेलिया ने न्यू चंडीगढ़ में 282 रनों का लक्ष्य आठ विकेट और 35 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। दोनों टीमें बुधवार को तीन वनडे मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच खेलेंगी।

यह चौथी बार है जब मांधना ने वनडे बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। उन्होंने यह उपलब्धि सबसे पहले जनवरी 2019 में और हाल ही में जुलाई में हासिल की थी, लेकिन सीवर-ब्रंट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। हरमनप्रीत कौर (12वें) और जेमिमाह रोड्रिग्स (15वें) शीर्ष 20 में शामिल अन्य भारतीय बल्लेबाज़ हैं।