अपोलो टायर्स बना भारतीय टीम का नया प्रायोजक

BCCI सचिव देवाजित सैकिया ने कहा, "अपोलो टायर्स का हमारे नए प्रायोजक के रूप में आना हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। हम इस बात से उत्साहित हैं कि यह भारतीय क्रिकेट में अपोलो का पहला बड़ा प्रायोजन है, जो इस खेल की बेजोड़ पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। यह एक व्यावसायिक समझौते से कहीं बढ़कर है; यह दो संस्थानों के बीच एक साझेदारी है जिसने लाखों लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया है।" इससे पहले PTI ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि नया स्पॉन्सरशिप समझौता 121 द्विपक्षीय मैचों और ICC इवेंट्स के 21 मैचों को कवर करेगा और इसकी क़ीमत 579 करोड़ रुपए है।