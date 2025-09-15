कैसे कुलदीप और अक्षर ने बीच के ओवरों में पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद किए

एक समय, अपनी पारी के 15 ओवर बीत जाने के बाद, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान बस मुश्किल से ही निकल रहा है। 13वें ओवर में वह पल आया जब सूर्यकुमार यादव ने शॉर्ट मिडविकेट, सिली मिडऑन, शॉर्ट कवर, स्लिप और लेग स्लिप पर फ़हीम अशरफ़ को कुलदीप यादव की हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए आउट कर दिया।

अंत में, पाकिस्तान को शाहीन अफृरीदी से कुछ सांत्वना झटके के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि अब उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के ख़‍िलाफ़ संभावित जीत हासिल करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले रविवार को भारत के ख़‍िलाफ़ उनका दूसरा राउंड होगा, एक ऐसा मुक़ाबला जिसमें उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता होगी।

पाकिस्तान को बस मैच के स्कोरकार्ड और भारत के मज़बूत रवैये का विश्लेषण करना होगा, ख़ासकर पावरप्ले के बाद। उन्होंने भारत के स्पिनरों को पर्याप्त चुनौती नहीं दी जिससे वे कुछ अलग सोच सकें। पावरप्ले के अंत में 42 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद, वे अपनी जगह पर सिमट गए और अंततः ढह गए।

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा, "शुरुआत में हम बल्ले से थोड़े ज़्यादा ही आक्रामक थे। गेंद पिच पर रूक रही थी, जैसी हमें उम्मीद थी। लेकिन हम उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए जितनी हमें उम्मीद थी। हम पावरप्ले के आखिर तक पहुंच गए थे और हम मैच में बने हुए थे, लेकिन हम दबाव में आ गए।"

"इससे बीच के ओवरों में काफ़ी दबाव बन गया। आप जितने बड़े मैच खेलते हैं, आपको अपने खेल पर उतना ही ज़्यादा भरोसा होता है। हमारे पास निश्चित रूप से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से लड़ाई में बने रहना चाहते हैं और हम कुछ ही दिनों में और मज़बूत होकर वापसी करेंगे।"

5.3 से 11 ओवर के बीच, पाकिस्तान ने दो विकेट गंवाए और एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। ESPNcricinfo के अनुसार, इस दौरान उनकी आक्रामक प्रतिक्रियाएं केवल आठ गेंदों (24.24%) तक सीमित रहीं। और इससे भी कोई मदद नहीं मिली कि भारत ओस पड़ने से पहले अपने ओवरों में स्पिन का भरपूर इस्तेमाल कर रहा था, जैसा कि मैदान के कर्मचारियों द्वारा आधे समय में बाहरी पॉकेट्स को साफ़ करने की कोशिश से पता चलता है।

यही वो दौर था जब अक्षर पटेल ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। उन्होंने सबसे पहले फ़ख़र ज़मां को गेंद की फ्लाइट में चकमा देकर बड़ा शॉट खेलने का लालच दिया और उसे लांग ऑन पर तिलक वर्मा की तरफ़ भेज दिया। दो ओवर बाद, उन्होंने सलमान आगा को आउट कर दिया।

11 गेंदों पर 3 रन बनाकर फंसे हुए और आज़ाद होने के लिए बेताब, आगा ने स्लॉग स्वीप से मुश्किल से निकलने की कोशिश की, लेकिन उनकी गेंद डीप स्क्वायर लेग पर लपके गए। इन दो झटकों ने पारी की गति को कम कर दिया और पाकिस्तान का स्कोर आधे समय तक 49/4 पर लड़खड़ा गया।

हेसन ने कहा कि धीमी गति स्ट्राइक रोटेट करने में उनकी असमर्थता के कारण थी, न कि भारतीय स्पिनरों, ख़ासकर अक्षर पटेल को समझने में उनकी असमर्थता के कारण। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि स्पिनरों को चुनने में कोई समस्या थी, बात यह है कि आप उन्हें चुनते समय उनके साथ क्या करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अक्षर के मामले में कोई रहस्य नहीं है।"

"वह गेंद को स्लाइड करता है, कभी-कभी टर्न भी करता है। जब आप बहुत सारे डॉट्स बनाते हैं, तो यह सटीकता और दबाव का निर्माण करता है, कभी-कभी आपका दिमाग़ चालें चलता है और आप बड़े शॉट खेलते हैं। यह निश्चित रूप से नहीं है कि वे इसे नहीं समझ सकते, तथ्य यह है कि हम खु़द पर से दबाव हटाने के लिए स्ट्राइक रोटेट करने में संघर्ष करते रहे।"

सूर्यकुमार ने कहा कि अक्षर की सफलता सिर्फ़ विकेट लेने से कहीं ज़्यादा शामिल है। उन्होंने एकाग्र प्रशिक्षण पद्धति की ओर इशारा किया जिसने बदलाव लाया है।

उन्‍होंने कहा, "उनकी योजनाएं बहुत स्पष्ट हैं। जब भी मैं उन्हें अभ्यास के दौरान देखता हूं, तो वह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ज़्यादा गेंदबाज़ी करते हैं क्योंकि यह एक उचित मेल है। आपको लगता है कि अगर कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज़ मैदान में आ रहा है, तो आप बाएं हाथ के स्पिनर को गेंदबाज़ी नहीं करा सकते, लेकिन वह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को ज़्यादा अभ्यास कराते हैं। और जब वह दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को गेंदबाज़ी करते हैं, तो उनकी अपनी योजनाएं होती हैं। मैं उनकी स्पष्ट योजनाओं से वाकई खु़श हूं।"

13वें ओवर में कुलदीप ने लगातार गेंदों पर विकेट लिए, एक लूपी लेगब्रेक पर जो अतिरिक्त उछाल ले रही थी, और दूसरी रॉन्ग-वन पर बाएं हाथ के बल्लेबाज़ मोहम्मद नवाज़ को।

कुलदीप की डबल स्ट्राइक ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत ने पारी के दौरान अपने संसाधनों का कितना अच्छा प्रबंधन किया। पावरप्ले के अंदर बुमराह के तीन ओवर खत्म करने के बाद भारत ने बीच के ओवरों में अपने स्पिनरों को प्रभावी ढंग से एक सहारा और आक्रामक क्षेत्ररक्षण दिया।