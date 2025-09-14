राठौड़ : 'मुझे जोखिम-मुक्त क्रिकेट खेलना पसंद है'
वह अपने पहले प्रथम श्रेणी दोहरे शतक से चूकने से निराश थे, लेकिन उन्होंने भारत ए के लिए खेलने के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में काम किया
दिलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के दूसरे दिन सुबह अपनी पहली गेंद का सामना करने के तुरंत बाद यश राठौड़ एक पल के लिए रुक गए। गुरजपनीत सिंह ने उन्हें अभी-अभी बीट किया था। दूर हटते हुए, राठौड़ ने गुस्से से सिर हिलाया, खु़द से बातें करते हुए, अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश की। वेस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ निराशाजनक सेमीफ़ाइनल के बाद, जहांा वह सिर्फ 2 रन ही बना पाए थे, 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी ग़लती सुधारने की ठान ली थी। 275 गेंदों के बाद, जब वह 194 रन बनाकर आउट हुए, तो उन्होंने सेंट्रल ज़ोन को 11 सालों में अपनी पहली दिलीप ट्रॉफ़ी जीत के क़रीब पहुंचाने में अपना योगदान दिया।
शुरुआत में यह आसान नहीं था। 34वें ओवर में जब राठौड़ आउट हुए, तब सेंट्रल ज़ोन का स्कोर 3 विकेट पर 93 रन था। पहली पारी में बढ़त सिर्फ़ 56 रन दूर थी, लेकिन गुरजपनीत अपनी तेज़ गेंदबाज़ी के बीच में थे। उन्होंने शुभम शर्मा का मिडिल स्टंप उखाड़ दिया था, दानिश मालेवार को स्लिप में कैच कराया था।
राठौड़ ने शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, ख़ासकर गुरजपनीत के ख़िलाफ़, जिन्होंने उन्हें लगातार 16 डॉट गेंदें फ़ेंकी थीं। उन्हें कुछ बार गेंद के दबाव का सामना करना पड़ा और जब दूसरी स्लिप में तेज़ी से गेंद किनारा लेकर गई, वह वह बच निकले क्यों गेंद थोड़ी ही दूर रह गई। फिर, तेज़ गेंदबाज़ एमडी निधिश के ख़िलाफ़ दो बार उनकी गेंद ऑफ़ स्टंप के बाहर गई और भाग्यशाली रहे कि गेंद ग़ली क्षेत्ररक्षक के ऊपर से निकल गई।
राठौड़ ने ESPNcricinfo से कहा, "शुरुआत में मुझे लगता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहा था। जब मैं बल्लेबाज़ी करने गया, तो स्थिति मुश्किल थी, लेकिन मेरी योजना गेंद पर प्रतिक्रिया देने की थी। गुरजपनीत भाई भी लगातार सही जगह पर गेंद डाल रहे थे। गेंद स्विंग भी कर रही थी और विकेट से सीम भी ले रही थी।"
"एक बार जब मैं उस दौर से निकल गया और स्पिनर गेंदबाज़ी करने आए, तो मैंने सोचा कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। मैंने लंच से पहले उन पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन चाहे मैंने जो भी कोशिश की, आगे बढ़कर, स्वीप करके, या बैकफ़ुट से खेलकर, मैं गेंद को लगातार कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बस क्लिक ही नहीं हो रहा था।"
लंच राठौड़ के लिए बिल्कुल सही समय पर आया। ब्रेक के समय, जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, सहज रूप से खेलने पर ध्यान केंद्रित किया, और एक बार वापस आकर सब कुछ ठीक हो गया। राठौड़ ने गुरजपनीत की गेंद पर मिडविकेट पर चौका लगाकर 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद, उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर अंकित शर्मा की गेंद पर मिडऑन और फिर कवर्स की ओर ड्राइव करते हुए गेंद को आगे बढ़ाया।
राठौड़ की पारी की एक खासियत उनका बैकफुट खेल था। वह अंकित की गेंद पर अक्सर क्रीज में गहराई तक जाते, स्लिप के पार उन्हें आसानी से पहुंचा देते और थोड़ी भी छोटी लेंथ वाली गेंद को पुल कर देते। राठौड़ ने अपना सातवां प्रथम श्रेणी शतक सिर्फ़ 132 गेंदों में पूरा किया, उन्होंने अंकित की गेंद को बैकफुट से प्वाइंट पर टैप करके यह उपलब्धि हासिल की और दूसरे दिन नाबाद 137 रन बनाकर खेल समाप्त किया।
तीसरे दिन सुबह राठौड़ ज़्यादा सक्रिय दिखे। उन्होंने पहले ही ओवर में गुरजपनीत की गेंद को मिडविकेट पर खेला और मिडऑन पर पुश करके अपना 150वां स्कोर पूरा किया। उन्होंने दो चौकों की मदद से 180 का आंकड़ा पार किया, लेकिन लंच के तुरंत बाद गुरजपनीत ने उन्हें बोल्ड कर दिया, और अपने पहले प्रथम श्रेणी दोहरे शतक से छह रन से चूक गए। धीरे-धीरे चलते हुए, वह निराश दिख रहे थे और लगातार बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बड़ी स्क्रीन पर अपने आउट होने के रिप्ले देख रहे थे।
राठौड़ ने दोहरा शतक चूकने पर कहा, "यह बहुत निराशाजनक था। मैं पिछले कुछ समय से दोहरा शतक बनाने की कोशिश कर रहा था। पिछले साल मैंने पांच शतक लगाए थे, लेकिन पांचवें नंबर का बल्लेबाज़ होने के नाते, 200 रन बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी पारी ज़्यादातर पुछल्ले बल्लेबाज़ों के हाथों में जाती है।"
"आज, मेरे पास इतने बड़े मंच पर दोहरा शतक बनाने का मौक़ा था। तो हां, वो छह रन नहीं बना पाना काफ़ी निराशाजनक था, लेकिन फिर भी, 194 रन बनाने के लिए बहुत आभारी हूं। शायद मेरे लिए कुछ बेहतर हो, शायद मैं ईरानी ट्रॉफ़ी में दोहरा शतक बना सकूं।"
राठौड़ की 194 रनों की पारी की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत स्वभाव था। एक बार जम जाने के बाद, वे किसी भी समय जल्दबाज़ी में नहीं दिखे। उन्होंने दो बड़ी साझेदारियों में भूमिका निभाई, जिसमें पाटीदार के साथ चौथे विकेट के लिए 167 और सारांश जैन के साथ छठे विकेट के लिए 176 रन शामिल थे और यह सुनिश्चित किया कि वे अपने साथी की गति से मेल खाने की कोशिश न करें।
राठौड़ ने कहा, "इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि सामने वाला बल्लेबाज़ कैसा खेल रहा है। हर किसी का एक पैटर्न होता है। मैं रजत भाई की तरह नहीं खेल सकता। उनका इरादा अलग है। मेरा गेम प्लान बहुत अलग है। मुझे बिना जोखिम वाला क्रिकेट खेलना पसंद है।"
"पांच दिवसीय क्रिकेट एक लंबा खेल है। मुझे अपने पैटर्न पता हैं, मुझे अपनी ताक़त पता है जहां मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। मैं खेल को शांति से आगे बढ़ाना, स्थिति पर नियंत्रण रखना और अपनी योजनाओं और मुझे क्या करना है, इस बारे में स्पष्ट रहना पसंद करता हूं।"
राठौड़ ने अपने प्रथम श्रेणी करियर की शानदार शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ़ 35 पारियों में 15 बार पचास से ज़्यादा रन बनाए हैं, और विदर्भ की 2024-25 रणजी सीज़न की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उनका अगला लक्ष्य तीनों प्रारूपों में खेलना है, लेकिन वह ज़्यादा आगे की नहीं सोच रहे हैं।
राठौड़ ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि यह [तीनों प्रारूपों में खेलना] ज़रूर होगा। मैं IPL भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला लक्ष्य ईरानी ट्रॉफ़ी के लिए खुद को तैयार करना है क्योंकि वह भी एक बड़ा मंच है। अगर मैं वहां अच्छा प्रदर्शन करता हूं, तो मैं अपने इंडिया ए के सपने के और करीब पहुंच जाऊंगा। हां, मैं भारत के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन वहां तक पहुँचने के लिए इंडिया ए मेरा पहला कदम है।"
25 साल की उम्र में, राठौड़ पहले ही रणजी ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं और अब दलीप ट्रॉफ़ी जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने के क़रीब हैं। हालांकि पिछले साल चीज़ें तेज़ी से हुई हैं, राठौड़ उन्हें शांति से, एक ख़ास गति से, अपनी बल्लेबाज़ी की तरह ही स्वीकार कर रहे हैं।
आशीष पंत ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।