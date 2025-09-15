मैच (18)
ख़बरें

भारत द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार पर आगा प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह कदम BCCI और भारत सरकार के साथ मिलकर उठाया गया है

Shashank Kishore
शशांक किशोर
15-Sep-2025 • 2 hrs ago
2:18

हां या ना: पहले बल्लेबाज़ी करना भी पाकिस्तान की हार का एक कारण रहा

रविवार को एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की सात विकेट की जीत से पहले या बाद में कोई हाथ मिलाने का आदान-प्रदान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव दुबई में मैदान पर भी दिखाई दिया।
विजयी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारत ने मैच से पहले ही BCCI और भारत सरकार के साथ मिलकर तय कर लिया था कि वे विपक्षी टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे, जिससे पाकिस्तान काफ़ी निराश हुआ। पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने कहा कि टीम मैच के बाद हाथ मिलाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उन्हें पता चला कि भारत ने उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया है।
इसके चलते उनके कप्तान सलमान आगा मैच के बाद टीवी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए, जैसा कि प्रसारण का रिवाज़ है। इन घटनाओं पर पाकिस्तान की नाराज़गी मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ्ट तक पहुंच गई है।
मैच समाप्त होने के कुछ घंटों बाद PCB ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के टीम मैनेजर ने उनके ख़‍िलाफ़ "औपचारिक विरोध" दर्ज कराया है, क्योंकि उन्होंने "कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था"।
अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शत्रुता के बाद से यह दोनों पक्षों के बीच पहली मुलाक़ात थी और बीच के महीनों में इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी रही थी, और कई लोगों ने भारत से इसका बहिष्कार करने की मांग की थी।
स्पष्टता तभी सामने आई जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों के लिए अपनी आधिकारिक नीति जारी की, जिसमें बहुपक्षीय आयोजनों में मुलाक़ातों को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन द्विपक्षीय मुक़ाबलों में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। अब बस यही देखना बाक़ी था कि इस पृष्ठभूमि में यह मैच कैसा होगा।
सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारी सरकार और BCCI आज हम एकमत थे। बाक़ी, हमने हाथ न मिलाने के बारे में फ़ैसला ले लिया था। हम यहां सिर्फ़ मैच खेलने आए थे। हमने उचित जवाब दे दिया है।"
यह पूछे जाने पर कि क्या हाथ मिलाने से इनकार करना खेल भावना के ख़‍िलाफ़ था, सूर्यकुमार ने कहा, "जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से भी आगे हैं। मैंने यह प्रेजेंटेशन में भी कहा है, हम पहलगाम आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।"
हेसन ने भारत के रुख पर "निराशा" व्यक्त की।
उन्होंने कहा, "हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन ज़ाहिर है हमें निराशा है कि हमारे विपक्षी ने ऐसा नहीं किया। हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए थे और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे।"
"मैच का यह एक निराशाजनक अंत था और हम जिस तरह से खेले उससे हम निराश थे, लेकिन हम निश्चित रूप से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे।"
हेसन ने कहा कि पुरस्कार समारोह में आगा की अनुपस्थिति भारत द्वारा हाथ मिलाने से इनकार करने का "अनुवर्ती प्रभाव" थी। PCB के बयान ने इसकी पुष्टि करते हुए भारत के इस कदम को "खेल भावना के विरुद्ध" बताया।
PCB के बयान में कहा गया है, "मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने मैच रेफ़री के व्यवहार पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। मैच रेफ़री ने कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था।"
पाकिस्तान के बयान पर पाइक्रॉफ्ट की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है।
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ संवाददाता हैं।

