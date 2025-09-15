भारत द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार पर आगा प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हुए

मैच समाप्त होने के कुछ घंटों बाद PCB ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के टीम मैनेजर ने उनके ख़‍िलाफ़ "औपचारिक विरोध" दर्ज कराया है, क्योंकि उन्होंने "कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था"।

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर शत्रुता के बाद से यह दोनों पक्षों के बीच पहली मुलाक़ात थी और बीच के महीनों में इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी रही थी, और कई लोगों ने भारत से इसका बहिष्कार करने की मांग की थी।

स्पष्टता तभी सामने आई जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों के लिए अपनी आधिकारिक नीति जारी की, जिसमें बहुपक्षीय आयोजनों में मुलाक़ातों को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन द्विपक्षीय मुक़ाबलों में शामिल होने से इनकार कर दिया गया। अब बस यही देखना बाक़ी था कि इस पृष्ठभूमि में यह मैच कैसा होगा।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारी सरकार और BCCI आज हम एकमत थे। बाक़ी, हमने हाथ न मिलाने के बारे में फ़ैसला ले लिया था। हम यहां सिर्फ़ मैच खेलने आए थे। हमने उचित जवाब दे दिया है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या हाथ मिलाने से इनकार करना खेल भावना के ख़‍िलाफ़ था, सूर्यकुमार ने कहा, "जीवन में कुछ चीजें खेल भावना से भी आगे हैं। मैंने यह प्रेजेंटेशन में भी कहा है, हम पहलगाम आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।"

हेसन ने भारत के रुख पर "निराशा" व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "हम मैच के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन ज़ाहिर है हमें निराशा है कि हमारे विपक्षी ने ऐसा नहीं किया। हम हाथ मिलाने के लिए वहां गए थे और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे।"

"मैच का यह एक निराशाजनक अंत था और हम जिस तरह से खेले उससे हम निराश थे, लेकिन हम निश्चित रूप से हाथ मिलाने के लिए तैयार थे।"

हेसन ने कहा कि पुरस्कार समारोह में आगा की अनुपस्थिति भारत द्वारा हाथ मिलाने से इनकार करने का "अनुवर्ती प्रभाव" थी। PCB के बयान ने इसकी पुष्टि करते हुए भारत के इस कदम को "खेल भावना के विरुद्ध" बताया।

PCB के बयान में कहा गया है, "मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने मैच रेफ़री के व्यवहार पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। मैच रेफ़री ने कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था।"