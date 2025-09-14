दो ग़ल्फ़ देशों के बीच देखने को मिलेगा रोमांचक मुक़ाबला

संभावित एकादश

ओमान के गेंदबाज़ों ने पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन किया था। वह UAE के ख़‍िलाफ़ उसी प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। बल्लेबाज़ों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ बल्लेबाज़ों ने काफ़ी निराश किया था और पूरी टीम सिर्फ़ 67 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

ओमान की संभावित टीम : जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फै़सल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुफ़यान महमूद, शक़ील अहमद और समय श्रीवास्तव।

भारत के खिलाफ पहले मुकाबले में UAE की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऐसे में ओमान के ख़‍िलाफ़ टीम के बल्लेबाज़ों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कप्तान मोहम्मद वसीम से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। टीम के गेंदबाज़ों को भी पूरी ताक़त लगानी होगी।

UAE की संभावित टीम: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफ़ु, मोहम्मद ज़ौहेब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ़ ख़ान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मोहम्मद रोहिद ख़ान, जुनैद सिद्दीक़ी और सिमरनजीत सिंह।

पिच रिपोर्ट और मौसम