मैच (12)
एशिया कप (2)
IND W vs AUS W (1)
दलीप ट्रॉफ़ी (1)
Vitality Blast Men (3)
WCPL (2)
CPL (2)
ENG vs SA (1)
ख़बरें

स्टीड 2025-26 घरेलू सत्र के लिए आंध्र प्रदेश के कोच बने

स्टीड ने पहले न्यूज़ीलैंड को WTC ख़‍िताब और वैश्विक आयोजनों में तीन सीमित ओवरों के फ़ाइनल में पहुंचाया है

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
14-Sep-2025 • 1 hr ago
Gary Stead looks on, India vs New Zealand, Champions Trophy final, Dubai, March 9, 2025

Gary Stead आंध्रा के कोच बने  •  ICC via Getty Images

गैरी स्टीड ने 2025-26 के घरेलू सत्र के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य कोच के रूप में टीनू योहानन की जगह ली है। स्टीड 2018 से जून 2025 तक न्यूज़ीलैंड पुरुष टीम के मुख्य कोच थे और उन्होंने 2021 में उन्हें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का ख़‍िताब दिलाया। योहानन इस साल की शुरुआत में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में शामिल हुए थे।
आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आंध्र क्रिकेट उनके मार्गदर्शन में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, और इस सत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने और शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।"
53 वर्षीय स्टीड, न्यूज़ीलैंड के सबसे सफल कोच हैं, जिन्होंने तीन वैश्विक सीमित ओवरों के फ़ाइनल (2019 वनडे विश्व कप, 2021 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी) में जगह बनाई है और भारत में 3-0 से ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीत हासिल की है। इससे पहले, उन्होंने न्यूज़ीलैंड महिला टीम को 2009 वनडे विश्व कप और 2010 टी20 विश्व कप के फ़ाइनल में पहुंचाया था। उन्होंने 2013 से 2017 तक कैंटरबरी को तीन खिताब और न्यूज़ीलैंड की घरेलू रेड-बॉल प्रतियोगिता प्लंकेट शील्ड के फ़ाइनल में भी कोचिंग दी थी।
एक खिलाड़ी के रूप में, उन्होंने न्यूज़ीलैंड के लिए पांच टेस्ट मैच खेले और 34.75 की औसत से 278 रन बनाए। उन्होंने 101 प्रथम श्रेणी और 103 लिस्ट ए मैच भी खेले, जहां उन्होंने क्रमशः 4984 और 2173 रन बनाए।
आंध्र 2024-25 रणजी ट्रॉफ़ी में सात मैचों में से सिर्फ़ एक जीत के साथ अपने ग्रुप में छठे स्थान पर रहा था। वे 50 ओवरों की विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में भी नॉकआउट के लिए क्वालिफ़ाई करने में नाकाम रहे और 20 ओवरों की सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी के शुरुआती क्वार्टर फ़ाइनल में हार गए।
आंध्र 2025-26 सीज़न की शुरुआत 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ़ रणजी ट्रॉफ़ी मैच से करेगा।
Gary SteadAndhraNew Zealand

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback