ख़बरें

हेसन: शुरुआत में हम बल्ले से थोड़े उन्मादी थे और फिर दबाव में आ गए

पाकिस्तान के कोच का मानना ​​है कि भारत के खिलाफ 83 रन पर 7 विकेट गंवाने के बाद उन्होंने अपनी लय खो दी

Danyal Rasool
दनयाल रसूल
15-Sep-2025 • 1 hr ago
Mike Hesson speaks to the media, Dubai, September 11, 2025

Mike Hesson speaks to the media in Dubai  •  AFP/Getty Images

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने स्वीकार किया है कि रविवार को भारत के ख़‍िलाफ़ सात विकेट से मिली हार में वे "पराजित" रहे। मैच के बाद बोलते हुए, हेसन ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय स्पिनरों का जवाब देने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिन्होंने अंततः उन्हें "दबाया", और सर्वश्रेष्ठ टीमों के ख़‍िलाफ़ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा।
हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आज हम परास्त हुए। मुझे नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं। हमने अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं की। हमने शायद 20 या 30 रन कम बनाए और हम सब जानते हैं कि बीच के ओवरों में हम पर दबाव बना। एक अच्छे गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे खु़शी है कि हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में कड़ी टक्कर दी, हालांकि स्कोर काफ़ी नहीं था।"
पाकिस्तान ने जब बल्‍लेबाज़ी चुनी, तो पारी के अधिकांश समय ऐसा लग रहा था कि उन्हें तीन अंकों तक पहुंचने में भी मुश्किल होगी। 17वें ओवर में उनका स्कोर 7 विकेट पर 83 रन था, लेकिन अंत में शाहीन अफ़रीदी के एक छोटे से योगदान ने उन्हें 127 रन तक पहुंचा दिया।
हेसन ने कहा, "पिछले कुछ मैचों तक, साहिबज़ादा फ़रहान और सैम अयूब ने सलामी बल्लेबाज़ी करते हुए 40 की औसत से रन बनाए थे और उन्होंने ख़ास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सैम हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं और किसी भी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। चार मैच पहले, हम ऊपरी क्रम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, हमने वहां थोड़ी लय खो दी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों जल्द ही स्थिति बदल देंगे।"
पाकिस्तान के लिए पहले दो ओवरों में बल्लेबाज़ी में थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। अयूब ने अपनी पहली वैध गेंद पर प्‍वाइंट की तरफ़ स्लाइस किया और लगातार दूसरी बार गोल्डन डक पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह पर धावा बोला और अपनी दूसरी गेंद को स्क्वायर लेग पर हवा में उड़ा दी। उसी ओवर के बाद फ़ख़र ज़मान को यॉर्कर लगभग काम कर गई थी, लेकिन रिव्यू पर बच गए क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई पाई गई थी।
हेसन ने कहा, "बल्लेबाज़ी में, शुरुआत में हम थोड़े ज़्यादा ही आक्रामक थे। गेंद पिच पर रूक रही थी, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, लेकिन हम उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए जितनी हम उम्मीद करते। पावरप्ले के आखिर में हम मैच में थे और फिर हम दबाव में आ गए।"
फ़रहान, दूसरे छोर से यह सब देख रहे थे। उन्‍होंने एकाध बड़ा शॉट लगाया, लेकिन बीच-बीच में डॉट गेंदों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने पावरप्ले में बुमराह की गेंदों पर दो छक्के लगाए, टी20 अंतरराष्ट्रीय में बुमराह की गेंदों पर एक से ज़्यादा छक्के लगाने वाले वह इकलौते खिलाड़ी हैं। लेकिन उन्होंने जिन 44 गेंदों का सामना किया, उनमें से 23 डॉट रहीं, और जैसे-जैसे स्पिनरों ने खेल पर अपनी पकड़ मज़बूत करनी शुरू की, उनकी प्रभावशीलता कम होती गई।
हेसन ने कहा, "आप जितने ज़्यादा बड़े मैच खेलेंगे, आपको अपने खेल पर उतना ही ज़्यादा भरोसा होगा। हमारे पास निश्चित रूप से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। वे इस लड़ाई में बने रहना चाहते हैं, और हम कुछ ही दिनों में और मज़बूत होकर वापसी करेंगे।"
पाकिस्तान को ऐसा करना ही होगा। अगर नतीजे संभावित रूप से आते हैं, तो सुपर फ़ोर में आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान का यूएई के ख़‍िलाफ़ मैच लगभग नॉकआउट मुक़ाबला होगा। हेसन की टीम के आगे बढ़ने का मतलब है कि अगले रविवार को उसे भारत से एक और भिड़ंत करनी होगी।
हेसन ने कहा, "हम तीन दिन में मैदान पर उतरेंगे। हमें गेंद और बल्ले, दोनों से आज से बेहतर खेलना होगा। हमें शुरुआत में गेंद के साथ ज़्यादा अनुशासित होना होगा। मैं मैदान पर हमारे संघर्ष से वाकई बहुत खु़श हूं, जहां हमने ज़बरदस्त जज्बा दिखाया। बुधवार को हमें इससे भी ज़्यादा जज्बा दिखाने की ज़रूरत होगी। अगर हम ऐसा कर पाए, तो हमें सुपर 4 में एक और मौक़ा मिलने की उम्मीद है, जहां हमें आज रात से बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा है।"
Mike HessonPakistanPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

दनयाल रसूल ESPNcricinfo में पाकिस्‍तान के संवाददाता हैं।

