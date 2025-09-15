हेसन: शुरुआत में हम बल्ले से थोड़े उन्मादी थे और फिर दबाव में आ गए

हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आज हम परास्त हुए। मुझे नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं। हमने अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं की। हमने शायद 20 या 30 रन कम बनाए और हम सब जानते हैं कि बीच के ओवरों में हम पर दबाव बना। एक अच्छे गेंदबाज़ी आक्रमण के सामने बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे खु़शी है कि हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में कड़ी टक्कर दी, हालांकि स्कोर काफ़ी नहीं था।"

पाकिस्तान ने जब बल्‍लेबाज़ी चुनी, तो पारी के अधिकांश समय ऐसा लग रहा था कि उन्हें तीन अंकों तक पहुंचने में भी मुश्किल होगी। 17वें ओवर में उनका स्कोर 7 विकेट पर 83 रन था, लेकिन अंत में शाहीन अफ़रीदी के एक छोटे से योगदान ने उन्हें 127 रन तक पहुंचा दिया।

हेसन ने कहा, "पिछले कुछ मैचों तक, साहिबज़ादा फ़रहान और सैम अयूब ने सलामी बल्लेबाज़ी करते हुए 40 की औसत से रन बनाए थे और उन्होंने ख़ास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सैम हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं और किसी भी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। चार मैच पहले, हम ऊपरी क्रम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, हमने वहां थोड़ी लय खो दी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों जल्द ही स्थिति बदल देंगे।"

पाकिस्तान के लिए पहले दो ओवरों में बल्लेबाज़ी में थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। अयूब ने अपनी पहली वैध गेंद पर प्‍वाइंट की तरफ़ स्लाइस किया और लगातार दूसरी बार गोल्डन डक पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह पर धावा बोला और अपनी दूसरी गेंद को स्क्वायर लेग पर हवा में उड़ा दी। उसी ओवर के बाद फ़ख़र ज़मान को यॉर्कर लगभग काम कर गई थी, लेकिन रिव्यू पर बच गए क्योंकि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई पाई गई थी।

हेसन ने कहा, "बल्लेबाज़ी में, शुरुआत में हम थोड़े ज़्यादा ही आक्रामक थे। गेंद पिच पर रूक रही थी, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, लेकिन हम उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए जितनी हम उम्मीद करते। पावरप्ले के आखिर में हम मैच में थे और फिर हम दबाव में आ गए।"

फ़रहान, दूसरे छोर से यह सब देख रहे थे। उन्‍होंने एकाध बड़ा शॉट लगाया, लेकिन बीच-बीच में डॉट गेंदों का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने पावरप्ले में बुमराह की गेंदों पर दो छक्के लगाए, टी20 अंतरराष्ट्रीय में बुमराह की गेंदों पर एक से ज़्यादा छक्के लगाने वाले वह इकलौते खिलाड़ी हैं। लेकिन उन्होंने जिन 44 गेंदों का सामना किया, उनमें से 23 डॉट रहीं, और जैसे-जैसे स्पिनरों ने खेल पर अपनी पकड़ मज़बूत करनी शुरू की, उनकी प्रभावशीलता कम होती गई।

हेसन ने कहा, "आप जितने ज़्यादा बड़े मैच खेलेंगे, आपको अपने खेल पर उतना ही ज़्यादा भरोसा होगा। हमारे पास निश्चित रूप से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। वे इस लड़ाई में बने रहना चाहते हैं, और हम कुछ ही दिनों में और मज़बूत होकर वापसी करेंगे।"

पाकिस्तान को ऐसा करना ही होगा। अगर नतीजे संभावित रूप से आते हैं, तो सुपर फ़ोर में आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान का यूएई के ख़‍िलाफ़ मैच लगभग नॉकआउट मुक़ाबला होगा। हेसन की टीम के आगे बढ़ने का मतलब है कि अगले रविवार को उसे भारत से एक और भिड़ंत करनी होगी।