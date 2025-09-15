सूर्यकुमार: स्पिनर अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, इसलिए चीजें 'ऑटोपायलट' पर चलती हैं

सूर्यकुमार से, ज़ाहिर है, मैच के बाद पाकिस्तान से हाथ न मिलाने के भारत के फ़ैसले के बारे में पूछा गया। उनसे खेल भावना के बारे में पूछा गया, और क्या भारत की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। लेकिन इसके अलावा, सूर्यकुमार ने सुपर 4 और उसके बाद की तैयारियों के दौरान भारत की सोच की एक झलक भी दी।

शुरुआत में, सूर्यकुमार ने खु़द नाबाद 47 रनों की पारी खेली और अभिषेक शर्मा के शानदार प्रदर्शन के बाद भारत के 128 रनों के मामूली लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। लेकिन सूर्यकुमार ने अपना सारा ध्यान मुख्य स्पिनरों पर केंद्रित कर दिया और बताया कि कैसे उन्होंने 12 ओवरों में 60 रन देकर छह विकेट चटकाकर पाकिस्तान को 9 विकेट पर 127 रनों पर रोककर उनका काम आसान कर दिया।

सूर्यकुमार से जब पूछा गया कि क्या भारत की स्पिन तिकड़ी कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें जन्मदिन का सही उपहार दिया है, तो उन्होंने मजाक में कहा, "मैंने उन सभी को मिलाकर 12 ओवर दिए, यह मेरी तरफ़ से रिटर्न गिफ्ट था।"

"वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप इसे अभ्यास में देख सकते हैं। वे वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। एक बार जब आप मैदान पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वे कितनी अच्छी तरह तैयार हैं। और वे अपनी योजनाओं को लेकर बहुत स्पष्ट हैं, यही मैं चाहता हूँ। जब मैं मैदान पर होता हूं तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। वे फ़ील्डिंग से खु़श हैं और जिस छोर से वे गेंदबाज़ी कर रहे हैं उससे भी खु़श हैं। तीनों स्पिनरों को अच्छा प्रदर्शन करते देखना अच्छा है, हार्दिक [पंड्या] और जसप्रीत बुमराह उनका अच्छा साथ दे रहे हैं।"

हालांकि मैदान पर कुछ फै़सले सहज हो सकते हैं, सूर्यकुमार ने कहा कि स्पिन गेंदबाज़ी कैसे करनी है और किसे निशाना बनाना है, इस बारे में भारत की योजना अक्सर विरोधी टीम को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। उदाहरण के लिए, रविवार को, फ़ख़र ज़मां जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के क्रीज पर होने के बावजूद अक्षर को गेंदबाज़ी कराने का फै़सला एक योजना का हिस्सा था, भले ही यह उनके "पारंपरिक मैचअप" के विपरीत था।

भारत के गेंदबाज़ी प्रदर्शन का दूसरा पहलू बुमराह का इस्तेमाल करने का तरीक़ा था। जब उन्होंने यूएई के ख़‍िलाफ़ तीन ओवर पहले गेंदबाज़ी की, तो माना जा रहा था कि यह क़दम बड़ी चुनौतियों से पहले खु़द को थोड़ा और मज़बूत बनाने के लिए उठाया गया होगा। लेकिन पाकिस्तान के ख़ि‍लाफ़ भी बुमराह का इस्तेमाल इसी तरह किया गया, जिसे सूर्यकुमार ने भारत की योजना का हिस्सा बताते हुए कहा कि वे अपने सभी गेंदबाज़ों को ज़िम्मेदारी लेने पर मजबूर करना चाहते हैं।

सूर्यकुमार ने कहा, "आज तक हमने उनसे पावरप्ले में दो ओवर ही कराए हैं, उन्होंने कभी पावरप्ले में तीन ओवर नहीं डाले।" उन्होंने आगे कहा, "हम उन्हें एक आक्रामक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करके बहुत खु़श हैं। अगर वह दो विकेट ले लेते हैं, भले ही वह अपने ओवरों का एक सीमित स्पेल ही क्यों न फेंकें, तो बाद में हमें सभी स्पिनरों के लिए एक अच्छा सहारा मिल जाएगा और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा।"

"वह इस योजना से बहुत खुश हैं। कुछ दिनों में, अगर उन्हें सिर्फ़ दो ओवर ही फेंकने पड़े, तो वह सिर्फ़ दो ओवर ही फेंकेंगे, लेकिन कम से कम मैं और प्रबंधन उन्हें एक आक्रामक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को अंत में और बीच में भी महत्वपूर्ण ओवर फेंकने का एक अच्छा मंच मिलता है। इसलिए हम इससे बहुत खु़श हैं।"

सूर्यकुमार से उनके अपने खेल के बारे में भी पूछा गया और क्या पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ T20I में अच्छा प्रदर्शन करना राहत की बात थी, जबकि इससे पहले रविवार को 37 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाने से पहले पांच पारियों में उन्होंने सिर्फ़ 64 रन बनाए थे।

उन्‍होंने कहा, "आप किसी भी टीम के साथ खेलें, दबाव तो होता ही है। अगर दबाव न हो, पेट में कोई घबराहट न हो, तो मैदान पर जाकर उससे उबरने में आपको मज़ा नहीं आएगा। आंकड़े ऊपर-नीचे होते रहते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आपको देखना होगा कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। अगर आज का मैच ठीक नहीं होता, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से रणनीति बनाता और अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करता।"